Легенды и тайны Москвы: от Чертолья до Боровицкого холма

Пройтись всей семьёй по центру столицы и открыть неизвестные страницы истории
На прогулке по центральным улицам и переулкам Москвы вы прикоснётесь к тайнам Храма Христа Спасителя, замка Перцовой и загадочного дома Пашкова. Заглянете в Лебяжий переулок и полюбуетесь панорамой Боровицкого холма. А ещё поучаствуете в викторине, чтобы унести с собой на память сувенир.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Вы посетите площадь Пречистенских ворот и район древнего Чертолья. Узнаете, кто жил здесь в стародавние времена и куда исчезла река Черторый.
  • Услышите о трёх жизнях Храма Христа Спасителя и проклятии игуменьи Клавдии.
  • Увидите настоящий замок в центре Москвы — дом Зинаиды Перцовой. Выясните, как летучая мышь из его подвала повлияла на развитие русского театра.
  • Прогуляетесь по Патриаршему мосту, Пречистенской набережной и самой короткой улице столицы — Ленивке.
  • Заглянете в Лебяжий переулок у стен Кремля и поймёте, что за росписи скрываются на одном из фасадов.
  • Полюбуетесь панорамой Боровицкого и Ваганьковского холмов.
  • Окунётесь в историю одного из самых красивых и мистических домов Москвы — дома Пашкова.
  • Прикоснётесь к тайнам особняка, с крыши которого герои Булгакова «навсегда покидали Москву», и поймёте, почему автор выбрал именно это место.
  • Поучаствуете в викторине, вытянете на память «открытку небес» и продегустируете чай Сен-Жермен, приготовленный по древнему рецепту.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
  • Дополнительных расходов нет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в воскресенье в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый777 ₽
Детский (до 18 лет)666 ₽
Семейный (4 человека)2666 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Саша
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7677 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!

В
Варвара
27 окт 2025
Экскурсия получилась по-настоящему насыщенной, яркой и незабываемой! Нашей группе было чрезвычайно интересно. Несмотря на то, что многие места в центре Москвы нам знакомы, экскурсовод Никита сумел открыть их с совершенно
читать дальше

новой стороны. Мастерски сочетал классические достопримечательности с уютными, почти «секретными» переулками, о которых даже коренные москвичи могут не знать.

Подача — отдельный восторг: живая, увлекательная, с лёгкой иронией и настоящей любовью к городу. Ни минуты скуки — только любопытство и желание заглянуть за следующий поворот. Такие прогулки не просто рассказывают историю, они заставляют её чувствовать.

Огромное спасибо за этот яркий и очень душевный опыт! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям.

