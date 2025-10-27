читать дальше

новой стороны. Мастерски сочетал классические достопримечательности с уютными, почти «секретными» переулками, о которых даже коренные москвичи могут не знать.



Подача — отдельный восторг: живая, увлекательная, с лёгкой иронией и настоящей любовью к городу. Ни минуты скуки — только любопытство и желание заглянуть за следующий поворот. Такие прогулки не просто рассказывают историю, они заставляют её чувствовать.



Огромное спасибо за этот яркий и очень душевный опыт! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям.