На прогулке по центральным улицам и переулкам Москвы вы прикоснётесь к тайнам Храма Христа Спасителя, замка Перцовой и загадочного дома Пашкова. Заглянете в Лебяжий переулок и полюбуетесь панорамой Боровицкого холма. А ещё поучаствуете в викторине, чтобы унести с собой на память сувенир.
Описание экскурсии
- Вы посетите площадь Пречистенских ворот и район древнего Чертолья. Узнаете, кто жил здесь в стародавние времена и куда исчезла река Черторый.
- Услышите о трёх жизнях Храма Христа Спасителя и проклятии игуменьи Клавдии.
- Увидите настоящий замок в центре Москвы — дом Зинаиды Перцовой. Выясните, как летучая мышь из его подвала повлияла на развитие русского театра.
- Прогуляетесь по Патриаршему мосту, Пречистенской набережной и самой короткой улице столицы — Ленивке.
- Заглянете в Лебяжий переулок у стен Кремля и поймёте, что за росписи скрываются на одном из фасадов.
- Полюбуетесь панорамой Боровицкого и Ваганьковского холмов.
- Окунётесь в историю одного из самых красивых и мистических домов Москвы — дома Пашкова.
- Прикоснётесь к тайнам особняка, с крыши которого герои Булгакова «навсегда покидали Москву», и поймёте, почему автор выбрал именно это место.
- Поучаствуете в викторине, вытянете на память «открытку небес» и продегустируете чай Сен-Жермен, приготовленный по древнему рецепту.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в воскресенье в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|777 ₽
|Детский (до 18 лет)
|666 ₽
|Семейный (4 человека)
|2666 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7677 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
27 окт 2025
Экскурсия получилась по-настоящему насыщенной, яркой и незабываемой! Нашей группе было чрезвычайно интересно. Несмотря на то, что многие места в центре Москвы нам знакомы, экскурсовод Никита сумел открыть их с совершенно
