За 2,5 часа вы освоите работу с яркими пигментами, декоративными элементами и создадите арт-изделие в одной из популярных техник: «Срез камня», «Море» или «Космос». На выбор — более 130 основ разных форм и размеров: от часов и панно до подносов и листьев. Разбавьте свой вечер яркими красками и получите незабываемое удовольствие от процесса!
Описание мастер-класса
Знакомство с эпоксидной смолой. Вы узнаете, как работать с этим материалом: от выбора пигментов до техники заливки.
Творческий процесс от и до. Выберете основу (арт-борд, часы, поднос и др.), цветовую палитру, декоративные элементы — и под руководством мастера создадите уникальное изделие.
Популярные техники на выбор. Освоите одну из авторских техник: «Срез камня», «Море», «Космос» или сделаете декоративные подстаканники.
Готовая работа на память или в подарок. Унесёте с собой готовое изделие — уникальное, красивое и сделанное с душой.
Организационные детали
- Все материалы и элементы защиты включены в стоимость. Комплимент от студии — чай и кенди-бар
- Детям до 12 лет можно присутствовать только в сопровождении взрослых
- Изделие сохнет 12 часов. Выдача готовых работ — со среды по воскресенье с 12:00 до 21:00
- Мастер-класс проведёт представитель нашей команды
ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро "Октябрьское Поле" или "Тульская"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 36 туристов
🎨Арт-вечеринки - это возможность расслабиться, погрузиться в творческую атмосферу вместе с единомышленниками!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фатима
4 ноя 2025
У нас получилось и это круто
Мила
30 июн 2025
Очень понравилась мастер Наталья! Обучила, помогла, всё получилось очень красиво ❤️
