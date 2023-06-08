Почувствуй себя капитаном, стоя у штурвала катера

Не знаете куда пригласить девушку на свидание, чтобы произвести на нее незабываемое впечатление? Или вы ищете оригинальный способ сделать ей предложение?

Возьмите катер в аренду. Вы останетесь вдвоем и сможете насладиться завораживающим видом вечернего города с его огнями и бликами и она обязательно скажет «Да»!

Район плавания — «Центр»

Все кто был или живет и Москве, наверняка, не раз видели все известные достопримечательности, такие как: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I, Воробьёвы горы, Москва-Сити, фонтаны, парк Зарядье и многое другое. И многие, наверняка, уже катались по Москве-реке на прогулочных теплоходах. Мы же предлагаем увидеть все эти достопримечательности с борта катера.

Встречаемся в яхт-клубе «Ривер-Порт» — Корабельная ул., 17, корп. 1. От метро «Нагатинский затон» пешком примерно 10-15 минут в сторону ЖК Ривер парк по набережной.

Район плавания — «Северо-Запад»

Окунись и насладись видами с воды на самый живописный район Москвы стоя у штурвала катера. На маршруте можно посмотреть: здание правительства Московской области, Крокус, Алые паруса, Живописный мост, Серебряный бор Живописная бухта и многое другое!

Встречаемся в яхт-клубе «Медуза» на Туркменском проезде. От метро «Строгино» пешком примерно 10-15 минут в сторону Успенской церкви по набережной мимо причала Троице-Лыково.

Важно знать: