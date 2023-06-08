Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана

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Как только вы садитесь сами за штурвал катера — все начинает играть совершенно другими красками, ведь удовольствие от самостоятельного управления катером во много раз усиливает впечатление от шикарного вида знакомых мест с воды. Аренда катера в Москве позволит вам открыть совершенно новое лицо самого лучшего города на Земле!
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Обзорная прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • На маршруте «Центр» можно посмотреть:
  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I
  • Парк Горького
  • Фонтаны на воде
  • Москва сити
  • Министерство Обороны
  • Дом на Кательнической набережной
  • Парк Зарядье
  • Обводной канал
  • Парк Остров мечты
  • Нагатинcкий затон
  • На маршруте «Северо-Запад» можно посмотреть:
  • Здание правительства Московской области
  • Крокус
  • ЖК Алые паруса
  • Живописный мост
  • Серебряный бор
  • Живописная бухта
  • И многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Почувствуй себя капитаном, стоя у штурвала катера

Не знаете куда пригласить девушку на свидание, чтобы произвести на нее незабываемое впечатление? Или вы ищете оригинальный способ сделать ей предложение?
Возьмите катер в аренду. Вы останетесь вдвоем и сможете насладиться завораживающим видом вечернего города с его огнями и бликами и она обязательно скажет «Да»!

Район плавания — «Центр»

Все кто был или живет и Москве, наверняка, не раз видели все известные достопримечательности, такие как: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I, Воробьёвы горы, Москва-Сити, фонтаны, парк Зарядье и многое другое. И многие, наверняка, уже катались по Москве-реке на прогулочных теплоходах. Мы же предлагаем увидеть все эти достопримечательности с борта катера.
Встречаемся в яхт-клубе «Ривер-Порт» — Корабельная ул., 17, корп. 1. От метро «Нагатинский затон» пешком примерно 10-15 минут в сторону ЖК Ривер парк по набережной.

Район плавания — «Северо-Запад»

Окунись и насладись видами с воды на самый живописный район Москвы стоя у штурвала катера. На маршруте можно посмотреть: здание правительства Московской области, Крокус, Алые паруса, Живописный мост, Серебряный бор Живописная бухта и многое другое!
Встречаемся в яхт-клубе «Медуза» на Туркменском проезде. От метро «Строгино» пешком примерно 10-15 минут в сторону Успенской церкви по набережной мимо причала Троице-Лыково.

Важно знать:

  • Явиться необходимо за 30 минут до назначенного времени для оформления документов и проведения инструктажа как теоретического, так и практического.
  • К управлению допускаются клиенты старше 18 лет.
  • При себе иметь оригинал паспорта РФ и страховой залог в 10 000 рублей, который возвращается после прогулки.
  • Запрещается употребление алкоголя до и во время аренды, а также курение на борту.

ежедневно с 8:30 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат катера
  • Топливо
  • Пледы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Необходим залог 10000, который возвращается после прогулки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 8:30 до 22:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Явится необходимо за 30 минут до назначенного времени для оформления документов и проведения инструктажа как теоретического так и практического.
  • К управлению допускаются клиенты старше 18 лет
  • При себе иметь оригинал паспорта РФ и страховой залог в 10 000 рублей
  • Запрещается употребление алкоголя до и во время аренды, а также курение на борту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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