Как только вы садитесь сами за штурвал катера — все начинает играть совершенно другими красками, ведь удовольствие от самостоятельного управления катером во много раз усиливает впечатление от шикарного вида знакомых мест с воды. Аренда катера в Москве позволит вам открыть совершенно новое лицо самого лучшего города на Земле!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- На маршруте «Центр» можно посмотреть:
- Красная площадь
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру I
- Парк Горького
- Фонтаны на воде
- Москва сити
- Министерство Обороны
- Дом на Кательнической набережной
- Парк Зарядье
- Обводной канал
- Парк Остров мечты
- Нагатинcкий затон
- На маршруте «Северо-Запад» можно посмотреть:
- Здание правительства Московской области
- Крокус
- ЖК Алые паруса
- Живописный мост
- Серебряный бор
- Живописная бухта
- И многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Почувствуй себя капитаном, стоя у штурвала катера
Не знаете куда пригласить девушку на свидание, чтобы произвести на нее незабываемое впечатление? Или вы ищете оригинальный способ сделать ей предложение?
Возьмите катер в аренду. Вы останетесь вдвоем и сможете насладиться завораживающим видом вечернего города с его огнями и бликами и она обязательно скажет «Да»!
Район плавания — «Центр»
Все кто был или живет и Москве, наверняка, не раз видели все известные достопримечательности, такие как: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I, Воробьёвы горы, Москва-Сити, фонтаны, парк Зарядье и многое другое. И многие, наверняка, уже катались по Москве-реке на прогулочных теплоходах. Мы же предлагаем увидеть все эти достопримечательности с борта катера.
Встречаемся в яхт-клубе «Ривер-Порт» — Корабельная ул., 17, корп. 1. От метро «Нагатинский затон» пешком примерно 10-15 минут в сторону ЖК Ривер парк по набережной.
Район плавания — «Северо-Запад»
Окунись и насладись видами с воды на самый живописный район Москвы стоя у штурвала катера. На маршруте можно посмотреть: здание правительства Московской области, Крокус, Алые паруса, Живописный мост, Серебряный бор Живописная бухта и многое другое!
Встречаемся в яхт-клубе «Медуза» на Туркменском проезде. От метро «Строгино» пешком примерно 10-15 минут в сторону Успенской церкви по набережной мимо причала Троице-Лыково.
Важно знать:
- Явиться необходимо за 30 минут до назначенного времени для оформления документов и проведения инструктажа как теоретического, так и практического.
- К управлению допускаются клиенты старше 18 лет.
- При себе иметь оригинал паспорта РФ и страховой залог в 10 000 рублей, который возвращается после прогулки.
- Запрещается употребление алкоголя до и во время аренды, а также курение на борту.
ежедневно с 8:30 до 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат катера
- Топливо
- Пледы
- Что не входит
- Личные расходы
- Необходим залог 10000, который возвращается после прогулки
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 8:30 до 22:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Явится необходимо за 30 минут до назначенного времени для оформления документов и проведения инструктажа как теоретического так и практического.
- К управлению допускаются клиенты старше 18 лет
- При себе иметь оригинал паспорта РФ и страховой залог в 10 000 рублей
- Запрещается употребление алкоголя до и во время аренды, а также курение на борту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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