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Один день в Москве

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Незабываемое путешествие по Москве ждёт тех, кто хочет за один день увидеть основные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ нашей Родины.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🚇Метро
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Один день в Москве
Один день в Москве

Что вы увидите

  • Самые красивые станции московского метрополитена
  • Самый модный район столицы
  • Красную площадь
  • Большой театр
  • Варварку
  • Замоскворечье
  • Храм Христа Спасителя
  • Пречистенку
  • Садовое кольцо
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • МГУ
  • Мосфильм
  • Поклонную гору
  • Кутузовский проспект
  • Москву-сити
  • Триумфальную арку
  • Белый дом
  • Арбат
  • Бульварное кольцо
  • Кремль
  • Москву-реку
Один день в Москве включает:• Экскурсию ⛳ по метро;
  • Пешеходная экскурсия по центру города;
  • Обзорная автобусная экскурсия. На экскурсии 🧭 вы увидите:• Самые красивые 🤩 станции московского метрополитена (1. 5 часа);
  • Самый модный район столицы ⭐️ (1. 5 часа);
  • Свободное время (1 час).
  • Красную площадь, Большой театр, Варварку, Замоскворечье, Храм Христа Спасителя, Пречистенку, Садовое кольцо, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы ⛰️, МГУ, Мосфильм, Поклонную гору, Кутузовский проспект, Москву-сити, Триумфальную арку, Белый дом, Арбат, Бульварное кольцо, Кремль, Москву-реку (4 часа). На экскурсии вы узнаете:• Где в метро 🚇 можно найти памятник советскому матросу, танцевавшему с королевой Англии Елизаветой; почему холлы советских станций такие кривые; почему в Москве 2 станции с одинаковым названием.
  • На пешеходной экскурсии вы узнаете, где находится единственное в Москве здание с ресничкой; фасад какого здания стал иллюстрацией самой первой виртуальной любви в истории 📖 человечества; как Большой театр мог потерять своё название, и почему это не случилось; как отец знаменитого певца Макаревича менял облик города.
  • На обзорной автобусной экскурсии вы узнаете историю самого большого в мире православного храма; легенды сталинских высоток; что служило GPS — навигацией средневековой Москвы.

Организационные детали:

  • Для Вашего комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Дополнительно можно заказать обед.
Что входит
  • Автобусная обзорная экскурсия (3 часа)
  • Билет в Москва-сити (обзорная площадка с экскурсией 1. 5 часа)
  • Часовая экскурсия в метро
  • Экскурсия по Красной площади.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 станция м. Парк победы
Место завершения
🏁
Один день в Москве
Один день в Москве
Один день в Москве
Один день в Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия У.
Юлия У.
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