Один день в Москве включает:• Экскурсию ⛳ по метро;
Пешеходная экскурсия по центру города;
Обзорная автобусная экскурсия. На экскурсии 🧭 вы увидите:• Самые красивые 🤩 станции московского метрополитена (1. 5 часа);
Самый модный район столицы ⭐️ (1. 5 часа);
Свободное время (1 час).
Красную площадь, Большой театр, Варварку, Замоскворечье, Храм Христа Спасителя, Пречистенку, Садовое кольцо, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы ⛰️, МГУ, Мосфильм, Поклонную гору, Кутузовский проспект, Москву-сити, Триумфальную арку, Белый дом, Арбат, Бульварное кольцо, Кремль, Москву-реку (4 часа). На экскурсии вы узнаете:• Где в метро 🚇 можно найти памятник советскому матросу, танцевавшему с королевой Англии Елизаветой; почему холлы советских станций такие кривые; почему в Москве 2 станции с одинаковым названием.
На пешеходной экскурсии вы узнаете, где находится единственное в Москве здание с ресничкой; фасад какого здания стал иллюстрацией самой первой виртуальной любви в истории 📖 человечества; как Большой театр мог потерять своё название, и почему это не случилось; как отец знаменитого певца Макаревича менял облик города.
На обзорной автобусной экскурсии вы узнаете историю самого большого в мире православного храма; легенды сталинских высоток; что служило GPS — навигацией средневековой Москвы.
Организационные детали:
Для Вашего комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Дополнительно можно заказать обед.
Что входит
Автобусная обзорная экскурсия (3 часа)
Билет в Москва-сити (обзорная площадка с экскурсией 1. 5 часа)
Часовая экскурсия в метро
Экскурсия по Красной площади.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 станция м. Парк победы
Место завершения
🏁
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.