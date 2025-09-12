Мои заказы

Едем в Псков из Москвы на тур

Найдено 3 тура в категории «Псков» в Москве, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Автобусный тур по северо-западу Руси: древние крепости, пушкинские места и Валдай
На автобусе
На микроавтобусе
3 дня
Автобусный тур по северо-западу Руси: древние крепости, пушкинские места и Валдай
Пройти с посадником по Новгородскому детинцу, изучить кремли Пскова и Изборска, пообедать как Онегин
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход № 1, 7:1...
12 сен в 07:15
2 ноя в 07:15
24 900 ₽ за человека
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
На поезде
4 дня
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Проехать Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска, осмотреть дом Достоевского и древности
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
3 окт в 22:10
11 окт в 22:10
33 900 ₽ за человека
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
4 дня
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Проехать Серебряный маршрут с посещением Пушкинских Гор, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
3 окт в 22:10
11 окт в 22:10
34 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Псков»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автобусный тур по северо-западу Руси: древние крепости, пушкинские места и Валдай
  2. Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
  3. Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кремль
  2. Третьяковская галерея
  3. Новгородский кремль
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Зарядье
  6. Москва-Сити
  7. Коломенское
  8. Красная площадь
  9. Старый Арбат
  10. Царицыно
Сколько стоит тур в Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Псков" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 34 800.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Псков», цены от 24900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь