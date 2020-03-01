Обзорные экскурсии в Оренбурге

Что вас ожидает

Оренбург вчера и сегодня

Вы пройдете по центральной Советской улице и увидите изящную беседку-ротонду, Гостиный двор и памятник степенно гуляющим Пушкину и Далю. Потрете пятачок бронзовому «сарматскому оленю», вспомните у одной скульптуры первую учительницу и рассмотрите монумент, посвященный советскому летчику Чкалову. В завершение переместитесь по пешеходному мосту из Европы в Азию, вернетесь на фуникулере обратно и загадаете желание у Елизаветинских ворот.

Об Оренбурге — с интересом и любовью!

Я расскажу самые занимательные факты о городе: как ему удалось вдохновить Пушкина на создание «Капитанской дочки», почему Оренбург называют «городом-путешественником» и как его осаждал Пугачев. А также: действительно ли Оренбург из космоса выглядит как изящная балерина, почему его называют «трижды зачатым и единожды рожденным» и где учился, назначал свидания и сидел «на губе» Юрий Гагарин.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка по центральной улице Оренбурга — это на 100 % беспроигрышный вариант, если вы здесь ненадолго и хотите увидеть главное.