Обзорные экскурсии в Оренбурге

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Погулять по Советской улице и вдохновиться историческим центром города

Сергей
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Сергей – ваш гид
Есть очень меткое выражение: «Оренбург — форпост России, лицом обращенный в Европу, окно в Азию».

Я раскрою его истинный смысл и помогу понять, в чем особенное обаяние нашего города, действительно ли он похож на Петербург и зачем в него приезжал Пушкин.
От 1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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Были и легенды Оренбурга
Были и легенды Оренбурга

Что вас ожидает

Оренбург вчера и сегодня
Вы пройдете по центральной Советской улице и увидите изящную беседку-ротонду, Гостиный двор и памятник степенно гуляющим Пушкину и Далю. Потрете пятачок бронзовому «сарматскому оленю», вспомните у одной скульптуры первую учительницу и рассмотрите монумент, посвященный советскому летчику Чкалову. В завершение переместитесь по пешеходному мосту из Европы в Азию, вернетесь на фуникулере обратно и загадаете желание у Елизаветинских ворот.

Об Оренбурге — с интересом и любовью!
Я расскажу самые занимательные факты о городе: как ему удалось вдохновить Пушкина на создание «Капитанской дочки», почему Оренбург называют «городом-путешественником» и как его осаждал Пугачев. А также: действительно ли Оренбург из космоса выглядит как изящная балерина, почему его называют «трижды зачатым и единожды рожденным» и где учился, назначал свидания и сидел «на губе» Юрий Гагарин.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка по центральной улице Оренбурга — это на 100 % беспроигрышный вариант, если вы здесь ненадолго и хотите увидеть главное.

Организационные детали

При наличии интереса и свободного времени мы можем дополнить экскурсию посещением местных музеев, театров, магазинов, ресторанов и аттракционов. Я открыт к любым вашим предложениям и пожеланиям.

Были и легенды Оренбурга
Были и легенды Оренбурга
Были и легенды Оренбурга
Были и легенды Оренбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Оренбурге и с самого детства увлекался историей родного города. При этом я не профессиональный историк и у меня нет задачи «забросать» вас огромным количеством дат. Моя цель — гостеприимно вас встретить, с любовью рассказать об Оренбурге и передать частичку души этого замечательного города.
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1300 за экскурсию
1.5 часа
16 отзывов
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
Небольшой и на первый взгляд провинциальный город, ставший свидетелем важных событий и знаковым местом для многих талантливых людей — такой Оренбург я покажу вам на этой экскурсии. Вы узнаете историю города и услышите самые интересные легенды, вспомните все свои ассоциации с Оренбургом и увидите главные достопримечательности. Пушкин, принятый за ревизора, Юрий Гагарин, назначавший свидания у памятника Чкалову, город, который могли бы назвать третьей столицей — эти и другие сюжеты ждут вас на этой прогулке.

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