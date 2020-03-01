Обзорные экскурсии в Оренбурге

Оренбург вчера и сегодня Вы пройдете по центральной Советской улице и увидите изящную беседку-ротонду, Гостиный двор и памятник степенно гуляющим Пушкину и Далю. Потрете пятачок бронзовому «сарматскому оленю», вспомните у одной скульптуры первую учительницу и рассмотрите монумент, посвященный советскому летчику Чкалову. В завершение переместитесь по пешеходному мосту из Европы в Азию, вернетесь на фуникулере обратно и загадаете желание у Елизаветинских ворот.
Об Оренбурге — с интересом и любовью! Я расскажу самые занимательные факты о городе: как ему удалось вдохновить Пушкина на создание «Капитанской дочки», почему Оренбург называют «городом-путешественником» и как его осаждал Пугачев. А также: действительно ли Оренбург из космоса выглядит как изящная балерина, почему его называют «трижды зачатым и единожды рожденным» и где учился, назначал свидания и сидел «на губе» Юрий Гагарин.
Кому подойдет экскурсия
Прогулка по центральной улице Оренбурга — это на 100 % беспроигрышный вариант, если вы здесь ненадолго и хотите увидеть главное.
Организационные детали
При наличии интереса и свободного времени мы можем дополнить экскурсию посещением местных музеев, театров, магазинов, ресторанов и аттракционов. Я открыт к любым вашим предложениям и пожеланиям.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Оренбурге и с самого детства увлекался историей родного города. При этом я не профессиональный историк и у меня нет задачи «забросать» вас огромным количеством дат. Моя цель — гостеприимно вас встретить, с любовью рассказать об Оренбурге и передать частичку души этого замечательного города.
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
Небольшой и на первый взгляд провинциальный город, ставший свидетелем важных событий и знаковым местом для многих талантливых людей — такой Оренбург я покажу вам на этой экскурсии. Вы узнаете историю города и услышите самые интересные легенды, вспомните все свои ассоциации с Оренбургом и увидите главные достопримечательности. Пушкин, принятый за ревизора, Юрий Гагарин, назначавший свидания у памятника Чкалову, город, который могли бы назвать третьей столицей — эти и другие сюжеты ждут вас на этой прогулке.