Здравствуйте! Я очень рад вам, дорогие гости города Оренбурга. С удовольствием познакомлю вас с его историей 📖 с момента основания и до наших дней. Вы удивитесь, как такой небольшой и провинциальный с виду город 🏙️ может уместить в своей истории такое невероятное количество переплетённых между собой событий, фактов, личностей, повлиявших на судьбу России и мира.

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