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Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга

Дмитрий Х.
Дмитрий Х. – Гид из Оренбурга
Дорогие гости Оренбурга, я с удовольствием познакомлю вас с историей 📖 города с момента основания и до наших дней.

Вы удивитесь, как такой небольшой и провинциальный с виду городок может уместить в своей истории такое невероятное количество переплетённых между собой событий, фактов, личностей.
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Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга
Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга

Что вы увидите

  • Оренбургская крепость
  • Памятник Пушкину
  • Памятник Чкалову
  • Елизаветинские ворота
  • Бульвар
  • Мост с обелисками «Европа — Азия»
  • ул. Советская
  • Башня с курантами
Здравствуйте! Я очень рад вам, дорогие гости города Оренбурга. С удовольствием познакомлю вас с его историей 📖 с момента основания и до наших дней. Вы удивитесь, как такой небольшой и провинциальный с виду город 🏙️ может уместить в своей истории такое невероятное количество переплетённых между собой событий, фактов, личностей, повлиявших на судьбу России и мира.

На экскурсии 🧭 Вас ждут:

  • Полуторачасовая прогулка 👣 по бывшей территории Оренбургской крепости и за её пределами;
  • История основания и развития города;
  • Таинственные легенды;
  • Знакомство с именами всемирно известных людей, чьи судьбы связаны с Оренбургом.
  • Буду рад как одному человеку, так и группе туристов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Посещение достопримечательностей
Начало
🚩 Советская 27
Место завершения
🏁 Советская 1
Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга
Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга
Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга
Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Х.
Дмитрий Х.
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