Здравствуйте! Я очень рад вам, дорогие гости города Оренбурга. С удовольствием познакомлю вас с его историей 📖 с момента основания и до наших дней. Вы удивитесь, как такой небольшой и провинциальный с виду город 🏙️ может уместить в своей истории такое невероятное количество переплетённых между собой событий, фактов, личностей, повлиявших на судьбу России и мира.
На экскурсии 🧭 Вас ждут:
Полуторачасовая прогулка 👣 по бывшей территории Оренбургской крепости и за её пределами;
История основания и развития города;
Таинственные легенды;
Знакомство с именами всемирно известных людей, чьи судьбы связаны с Оренбургом.
Буду рад как одному человеку, так и группе туристов.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Посещение достопримечательностей
Начало
🚩 Советская 27
Место завершения
🏁 Советская 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.