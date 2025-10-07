Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
7 окт в 09:00
8 окт в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по Пензе
Узнайте тайны Пензы, её архитектуру и культурное наследие. Погрузитесь в атмосферу старинных улиц и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На ул. Кирова
Завтра в 17:30
29 сен в 17:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
26 сен в 09:00
28 сен в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
8 окт в 09:00
9 окт в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 18:30
27 сен в 15:00
1050 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза на серебряном блюде
Путешествие в эпоху модерна и авангарда в Пензе. Увидьте, как искусство и архитектура переплетаются с историей и судьбами великих
Начало: В историческом центре на улице Белинского
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Прогулка по улице Московской в Пензе - это два километра архитектурных шедевров и историй, которые оживают на каждом шагу
Начало: На Московской улице
Завтра в 17:30
28 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
от 1600 ₽ за человека
