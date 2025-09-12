-
10%
Квест
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 6390 ₽
7100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
14 сен в 13:15
15 сен в 13:15
1425 ₽
1900 ₽ за человека
