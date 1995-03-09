Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

Неизведанное Царское село Вы пройдете по Московской улице, Фермской дороге и Александровскому парку и увидите собор Святой Екатерины, павильоны Арсенал и Белая башня, памятник «Формула скорби» и Александровский дворец. А также узнаете:
Какое отношение Царское Село имеет к Великобритании и как оно стало литературной колонией
Как связаны доходный дом Савицкой, Соборная мечеть, Нью-Йорк и Петровская набережная
Кем была «местная Жорж Санд» и где находится самая северная точка Холокоста
Что такое Феодоровский городок и по какой причине он не похож на настоящие монастырские городки
Как Александр I заботился о тирольских буренках и почему при Екатерине Великой не было города под названием Царское Село
Организационные детали
До Царского Села вы добираетесь самостоятельно
По желанию и за добровольное пожертвование можно посетить музей 🖼 в подвале Екатерининского собора и пещерный храм Феодоровского Государева собора
Начало и место завершения
🚩 у Екатерининского собора
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в Царском Селе, и мои первые воспоминания связаны с его тенистыми улицами и волшебными парковыми пейзажами. C 2015 года работаю гидом в Санкт-Петербурге и пригородах на русском и английском языках. Люблю общаться с людьми и делиться знаниями о родных местах.