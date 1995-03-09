Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

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Царское Село изнутри

Погулять по историческому центру, увидеть здания разных эпох и узнать интересные факты о городе

Виктория
Виктория – Гид из Пушкина
Царское село — это не только Екатерининский дворец и Янтарная комната.

Вы рассмотрите старинные дома Савицкой, Каннобио и Шишкова, отыщете Императорскую ферму, Гостиный двор и Ратную палату и услышите, какие известные люди жили в Царском Селе и какую роль они сыграли в истории 📖 страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Царское Село изнутри
Царское Село изнутри

Что вас ожидает

Неизведанное Царское село
Вы пройдете по Московской улице, Фермской дороге и Александровскому парку и увидите собор Святой Екатерины, павильоны Арсенал и Белая башня, памятник «Формула скорби» и Александровский дворец. А также узнаете:

  • Какое отношение Царское Село имеет к Великобритании и как оно стало литературной колонией
  • Как связаны доходный дом Савицкой, Соборная мечеть, Нью-Йорк и Петровская набережная
  • Кем была «местная Жорж Санд» и где находится самая северная точка Холокоста
  • Что такое Феодоровский городок и по какой причине он не похож на настоящие монастырские городки
  • Как Александр I заботился о тирольских буренках и почему при Екатерине Великой не было города под названием Царское Село

Организационные детали

  • До Царского Села вы добираетесь самостоятельно
  • По желанию и за добровольное пожертвование можно посетить музей 🖼 в подвале Екатерининского собора и пещерный храм Феодоровского Государева собора
Начало и место завершения
🚩 у Екатерининского собора
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри
Царское Село изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в Царском Селе, и мои первые воспоминания связаны с его тенистыми улицами и волшебными парковыми пейзажами. C 2015 года работаю гидом в Санкт-Петербурге и пригородах на русском и английском языках. Люблю общаться с людьми и делиться знаниями о родных местах.
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