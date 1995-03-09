Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в Царском Селе, и мои первые воспоминания связаны с его тенистыми улицами и волшебными парковыми пейзажами. C 2015 года работаю гидом в Санкт-Петербурге и пригородах на русском и английском языках. Люблю общаться с людьми и делиться знаниями о родных местах.