Бестселлер на Реки – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Бестселлер на Реки» в Санкт-Петербурге, цены от 1 400 ₽, скидки до 44%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
скидка
44%
3232 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 25001 400 за человека
Прогулка на теплоходе: реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга
На теплоходе
4243 отзыва
1 час 15 минут
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе: реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
2442 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 2 100 за человека
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
На автобусе
На теплоходе
273 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    20 июля 2024
    Джаз над ночной Невой под разводными мостами
    Добавьте вывеску хоть временную на причале, потому что было две очереди, в какую идти спрашивать пришлось у таких же как
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    и остальных пришедших. Повезло один кораблик ушёл и мы были первые на следующий, успели занять места, потом смотрели как ходили толпами те, кому мест не досталось

  • Е
    Елена
    3 августа 2022
    Праздничный салют в день ВМФ с борта теплохода от Мойки 12
    Рулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бестселлер на Реки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
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