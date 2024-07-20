читать дальше и остальных пришедших. Повезло один кораблик ушёл и мы были первые на следующий, успели занять места, потом смотрели как ходили толпами те, кому мест не досталось

Добавьте вывеску хоть временную на причале, потому что было две очереди, в какую идти спрашивать пришлось у таких же как