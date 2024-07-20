скидка
44%
2.5 часа
Водная прогулка
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 25001 400₽ за человека
1 час 15 минут
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 2 100₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 490₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бестселлер на Реки»
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