За один день увидеть императорский центр и современный силуэт города? С воды это возможно! Мы проплывём от стен Петропавловской крепости до Финского залива. Вы увидите Зимний дворец и Медного всадника, Ростральные колонны и Кунсткамеру. А в финале из-за горизонта вырастет Лахта-центр — самый высокий небоскрёб Европы.
Описание экскурсии
Медный всадник и Сенатская площадь
Знаменитый памятник Петру I, возвышающийся над Невой. Рядом — Исаакиевский собор и Александровский сад.
Дворцовый мост и Эрмитаж
Один из красивейших разводных мостов и парадный фасад Зимнего дворца.
Кунсткамера и Стрелка Васильевского острова
Архитектурный ансамбль с Ростральными колоннами — пожалуй, самый «открыточный» вид Петербурга.
Петропавловская крепость
Вы увидите мощные бастионы и шпиль собора, который вот уже три века задаёт вертикаль всему центру.
Крейсер «Аврора»
Легендарный корабль у Петровской набережной. С воды отлично виден его силуэт и Домик Петра I рядом.
Финский залив и Лахта-центр
Мы выйдем в простор залива, и перед вами предстанет современный символ Петербурга — башня Лахта-центра.
Организационные детали
- На борту действует свободная рассадка
- Прогулка проходит с экскурсионным аудиосопровождением либо фоновой музыкой
- Дополнительные услуги на борту:
— бар с широким ассортиментом холодных и горячих напитков
— разнообразные снеки
Условия проведения
- Посадка на теплоход осуществляется за 15 минут до времени отправления
- В случае неблагоприятных погодных условий или перекрытия набережной / акватории прогулка может быть перенесена
- Допускается изменение маршрута и причала по объективным причинам
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|720 ₽
|Дети до 12 лет
|495 ₽
|Пенсионеры
|540 ₽
|Студенты
|540 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 151 туриста
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход
