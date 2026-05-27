За один день увидеть императорский центр и современный силуэт города? С воды это возможно! Мы проплывём от стен Петропавловской крепости до Финского залива. Вы увидите Зимний дворец и Медного всадника, Ростральные колонны и Кунсткамеру. А в финале из-за горизонта вырастет Лахта-центр — самый высокий небоскрёб Европы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Медный всадник и Сенатская площадь

Знаменитый памятник Петру I, возвышающийся над Невой. Рядом — Исаакиевский собор и Александровский сад.

Дворцовый мост и Эрмитаж

Один из красивейших разводных мостов и парадный фасад Зимнего дворца.

Кунсткамера и Стрелка Васильевского острова

Архитектурный ансамбль с Ростральными колоннами — пожалуй, самый «открыточный» вид Петербурга.

Петропавловская крепость

Вы увидите мощные бастионы и шпиль собора, который вот уже три века задаёт вертикаль всему центру.

Крейсер «Аврора»

Легендарный корабль у Петровской набережной. С воды отлично виден его силуэт и Домик Петра I рядом.

Финский залив и Лахта-центр

Мы выйдем в простор залива, и перед вами предстанет современный символ Петербурга — башня Лахта-центра.

Организационные детали

На борту действует свободная рассадка

Прогулка проходит с экскурсионным аудиосопровождением либо фоновой музыкой

Дополнительные услуги на борту:

— бар с широким ассортиментом холодных и горячих напитков

— разнообразные снеки

Условия проведения