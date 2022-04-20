С Сергей 5 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Это была замечательная экскурсия! Три часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Марию в качестве гида по Саратову!

О Ольга 5 Отзыв на: Саратов легендарный и мистический Замечальный экскурсовод, три часа пролетели незаметно! Рассказывала о городе много необычного и порой мистического, удивительного. Для человека, который первый раз оказался в Саратове - идеальная экскурсия! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым! Спасибо Марии!)

С Сергей 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Саратов Привлечь больше гидов с авто

Е Екатерина 5 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Экскурсия с Марией очень понравилась! Спасибо ей за простоту и ясность подачи информации! Три часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за фотографии.

М Мария 5 Отзыв на: Саратов легендарный и мистический Это была, наверное,лучшая экскурсия в жизни! Отличный маршрут и великолепная подача материала. Все было доступно и понятно. Просто браво!

М Марина 5 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Огромное спасибо Марии за проведенную обзорную экскурсию по Саратову. Мария потрясающий рассказчик влюбленный в свой город. Очень признательны ей за возможность проникнуться той же теплотой к городу, которую она преподнесла нам

Т Татьяна 5 Отзыв на: Здравствуй, Саратов Экскурсия понравилась. Экскурсовод интересно рассказывала. Отвечала на все вопросы. Демонстрировала фотографии разных лет. Мы остались довольны

Т Татьяна 5 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Спасибо большое Марии за экскурсию. 3часа прошли не заметно. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Всём рекомендую начинать знакомство с Саратовом с Марией.

О Ольга 5 Отзыв на: Саратов легендарный и мистический Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию. Гости из Нижнего Новгорода были в восторге от манеры подачи материала и эрудиции экскурсовода.

Л Лидия 5 Отзыв на: Энгельс, который вас удивит Были на экскурсии по Энгельсу с Михаилом. Он очень интересно рассказал о городе, который когда-то был центром немецкого Поволжья. Прогулялись по набережной, посмотрели особняки XIX века и памятники.

Л Лидия 5 Отзыв на: Саратов легендарный и мистический Мы с Марией гуляли по Саратову 2 дня подряд и это было очень познавательно и увлекательно. Саратов мистический - это страшно интересно, местами жутковато, но завараживающе. Очень понравилось. Всегда приятно слушать человека увлечённого своим делом.

Л Лидия 5 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Были с Марией на экскурсии "Знакомство с древним Саратовом". Прогулялись по красивым улицам древнего Саратова, увидели модерн и не много поговорили о мистики. Мария прекрасно смогла показать город и перенести нас на 100-150 лет назад. Вся экскурсиия строилась исходя из наших интересов и физических возможностей, что не мало важно.

Л Лидия 5 Отзыв на: Прогулка по «Саратовскому Арбату» 31 декабря были на экскурсии у Дениса "Саратовский Арбат". Это было интересно и познавательно. Мы прогулялись по пешеходной улице, заглядывали в потайные закаулочки и подъезды, где сохранились кованные перилы дореволюционного времени и это было особенно интересно.

P Pavel 5 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Абсолютно потрясающая Мария и очень познавательная эскурсия! Идеально проведенные 3 часа жизни. Огромное спасибо и всем рекомендуем

С Софья 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Саратов Было интересно, не смотря на сильный мороз!))

О Оксана 5 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Рекомендую. Очень интересно и познавательно.

с сергей 5 Отзыв на: Энгельс, который вас удивит Экскурсия довольно компактная, но ясно и чётко построена. Безупречно выполнена привязка к объектам на местности. Информации ровно столько и ровно такого качества, чтобы порадовался сам Пол Грайс… Гид гибко подстроился под наш маршрут не только на местности, но и в плане зумапа или пунктира согласно интересам. Хорошо, рекомендуем!

с сергей 4 Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом Экскурсовод знающая и полная энтузиазма, экскурсия однозначно стоящая, запоминающаяся, очень содержательная, о городе складывается богатое и относительно цельное впечатление. Из замечаний - а) материал, очень богатый, местами нуждается в более тщательном структурировании, т. к. возникает впечатление, что экскурсовод, сама будучи в теме, не даёт слушателю вполне сориентироваться, куда в следующую секунду прыгнет мысль; б) хотелось бы более критического отношения к элементам материала, свзанным с городскими или фольклорными легендами, слухами: речь не идёт о поцитатной атрибуции, это же не научная статья, но слышать всё вперемешку как минимум странно; и в) традиционно для профессионально выносливой публики, приученной водить туры в любых условиях: будьте, пожалуйста, чуть более снисходительны к своим подопечным, не заставляйте их хотя бы стоять по полчаса на диких степных ветрах там, где можно зайти за колонну или присесть на крылечке! у нас ведь и до, и после экскурсии другие планы… Указанные недостатки не влияют на общее положительное впечатление. Рекомендуем!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Саратов легендарный и мистический Да, пожалуй, поздняя осень - сложное время и для экскурсоводов и для их слушателей: ветер со снегом и дождём испытывают на прочность, а легенды с мистикой прямо оживают 👻 Однако, Мария справилась с задачей: было интересно не только гостям, но и прекрасным жительницам г. Саратова, которые увидели свой город с другой, необычной стороны!!! А ещё и таинственное уютное кафе, спасшее нас в конце маршрута от непогоды👍👍👍