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Экскурсии по Саратовской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Саратовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Саратов
Хвалынск

Индивидуальные экскурсии

Истории красивых зданий Саратова
Истории красивых зданий Саратова
5500
за всё
Пройти по пешеходной улице, увидеть интересные дома и узнать о жизни их владельцев и постояльцев
Саратов
Сказочные родники Кумысной поляны
Сказочные родники Кумысной поляны
4000
за всё
Испить чистой воды и послушать легенды саратовского леса
Саратов
Село Лох и люди, которые превратили его в легенду
Село Лох и люди, которые превратили его в легенду
5
1 отзыв
9000
за всё
Познакомиться с необычным поселением, его историями, ремёслами и энтузиастами
Саратов
Многоликий Саратов: купеческие тайны, немецкое наследие и Волга
Многоликий Саратов: купеческие тайны, немецкое наследие и Волга
6150
за всё
Познакомиться со столицей Поволжья через её контрасты
Саратов
Саратов с высоты: поездка по городу и лучшие обзорные точки
Саратов с высоты: поездка по городу и лучшие обзорные точки
7000
за всё
Увидеть исторический центр и подняться на автомобиле на две горы
Саратов
Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле
Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле
12000
за всё
Рассмотреть образцы немецкой архитектуры и узнать историю появления колонистов на берегах Волги
Саратов
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
5
2 отзыва
от
4655
за всё
Для любителей нестандартных маршрутов, кто может разглядеть красоту в скрытых двориках
Саратов
Волжский променад: 3000 шагов от рыбного промысла до космических высот
Волжский променад: 3000 шагов от рыбного промысла до космических высот
4500
за всё
Увидеть город, в котором переплелись имперское, купеческое и научное прошлое
Саратов
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
от
13400
за чел.
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
Саратов

Групповые экскурсии

Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
5
5 отзывов
1500
за чел.
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
Саратов
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
5
14 отзывов
700
за чел.
Вдумчивая прогулка с журналисткой - без шаблонов, фейков и туристических клише
Саратов
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
4.8
25 отзывов
1200
за чел.
Увидеть город в новом свете и познакомиться с его многогранной историей
Саратов

Обзорные по городам

Саратов с высоты: поездка по городу и лучшие обзорные точки
Саратов с высоты: поездка по городу и лучшие обзорные точки
7000
за всё
Увидеть исторический центр и подняться на автомобиле на две горы
Саратов
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
5
14 отзывов
700
за чел.
Вдумчивая прогулка с журналисткой - без шаблонов, фейков и туристических клише
Саратов
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
4.8
7 отзывов
4000
за всё
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Хвалынск
По пути первого трамвая Саратова
По пути первого трамвая Саратова
от
5000
за всё
Прогуляться по пешеходной улице, которая раньше служила трамвайной линией
Саратов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
4.7
12 отзывов
14100
за всё
Увидеть место приземления Гагарина и погулять по центру Энгельса за 1 день
Саратов
Саратовская рулетка
Саратовская рулетка
4.5
7 отзывов
8900
за всё
Увлекательная обзорная экскурсия с непредсказуемым финалом
Саратов
Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец
Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец
5
1 отзыв
17000
за всё
Увидеть, как рождаются украшения и сделать своё собственное
Саратов
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна
4.9
18 отзывов
5500
за всё
Увидеть главные артефакты эпохи модерна, узнать больше об истории города и его жителях
Саратов
Саратов: по местам первого космонавта
Саратов: по местам первого космонавта
5
17 отзывов
12000
за всё
Юрий Гагарин считал Саратов своим вторым домом. Ведь именно в Саратове у будущего первого космонавта родилась мечта стать лётчиком, и у нас он её осущ...
Саратов

Водные прогулки

Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
5
5 отзывов
1500
за чел.
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
Саратов
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
от
13400
за чел.
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
Саратов
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Речное путешествие в «Чёрные воды»
5
12 отзывов
25000
за всё
Проплыть на скоростном катере километры проток и десятки островов с гидом-предпринимателем
Саратов

Туры на автомобиле

Село Лох и люди, которые превратили его в легенду
Село Лох и люди, которые превратили его в легенду
5
1 отзыв
9000
за всё
Познакомиться с необычным поселением, его историями, ремёслами и энтузиастами
Саратов
Саратов с высоты: поездка по городу и лучшие обзорные точки
Саратов с высоты: поездка по городу и лучшие обзорные точки
7000
за всё
Увидеть исторический центр и подняться на автомобиле на две горы
Саратов
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
5
13 отзывов
7500
за всё
Почувствовать характер Саратова - в архитектуре, улицах, рассказах и ароматах лимонного сада
Саратов
Два города, две судьбы
Два города, две судьбы
5
18 отзывов
9900
за всё
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Саратову и Энгельсу
Саратов
Космический Саратов: по следам Гагарина (+ экскурсия по Энгельсу)
Космический Саратов: по следам Гагарина (+ экскурсия по Энгельсу)
5
5 отзывов
12700
за всё
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Саратов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
4.7
12 отзывов
14100
за всё
Увидеть место приземления Гагарина и погулять по центру Энгельса за 1 день
Саратов
Саратовская рулетка
Саратовская рулетка
4.5
7 отзывов
8900
за всё
Увлекательная обзорная экскурсия с непредсказуемым финалом
Саратов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
5
12 отзывов
19000
за всё
Побывать в городах Энгельс и Маркс, «русском Цюрихе», на необычной ГЭС, меловом карьере и не только
Саратов
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
4.9
16 отзывов
от
15500
за всё
Увидеть наследие поволжских немцев и услышать истории, которые легко могли бы стать сюжетами романов
Саратов

Гастрономические туры

Истории красивых зданий Саратова
Истории красивых зданий Саратова
5500
за всё
Пройти по пешеходной улице, увидеть интересные дома и узнать о жизни их владельцев и постояльцев
Саратов
Прогулка по немецкому Саратову
Прогулка по немецкому Саратову
4.9
48 отзывов
5500
за всё
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Саратов
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
5
13 отзывов
7500
за всё
Почувствовать характер Саратова - в архитектуре, улицах, рассказах и ароматах лимонного сада
Саратов
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
4.5
6 отзывов
от
7000
за всё
Прогуляться по историческому центру в вечерних сумерках и узнать о прошлом старинного города
Саратов
По пути первого трамвая Саратова
По пути первого трамвая Саратова
от
5000
за всё
Прогуляться по пешеходной улице, которая раньше служила трамвайной линией
Саратов
История и вкусы Саратова
История и вкусы Саратова
5
11 отзывов
от
7000
за всё
Узнать, что и как ели саратовцы раньше - и сейчас
Саратов
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
5
15 отзывов
от
5500
за всё
Разобраться, как провинциальный город стал столицей модерна, и пройти по следам великого зодчего
Саратов
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна
4.9
18 отзывов
5500
за всё
Увидеть главные артефакты эпохи модерна, узнать больше об истории города и его жителях
Саратов

Последние отзывы об экскурсиях по Саратовской области

Н
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
Дата посещения: 21 июл 2026
Огромная благодарность Маргарите за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Саратову! Полтора часа прогулки с интересным человеком это важно и ценно в наше время. Прекрасная, грамотная, четкая речь и яркий рассказ о Саратове. Рекомендуем!🥰❤️
Огромная благодарность Маргарите за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Саратову! Полтора часа прогулки с интересным
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Г
Знакомство с древним Саратовом
Дата посещения: 16 июн 2026
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Галина очень интересно рассказала об истории Саратова. Показала знаковые места города. Три часа прошли незаметно. Спасибо большое!
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Ж
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил нас в прошлое.
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил
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К
Саратов легендарный и мистический
Дата посещения: 11 апр 2026
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось, обязательно придём ещё!
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А
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Дата посещения: 29 мар 2026
Чудесный, квест. Всегда радует встреча с профессионалом, знающим и любящим свое дело, таким, как Юлия. Спасибо за открытие для нас прекрасной архитектуры Саратова
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Т
Пять звезд саратовского модерна
Дата посещения: 22 мар 2026
Отличная экскурсия, гид молодец, рекомендую, даже для коренных саратовцев. Прекрасный вариант для выходного дня для небольшой компании. Гиду Руслану отдельное
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огромное спасибо за интересный рассказ и подачу материала. Все очень понравилось. Самое впечатлившее - это то, что мимо всех зданий и особняков ходили неоднократно и даже не знали об их непростой и интересной истории. Да даже поднять голову и полюбоваться отделкой не всегда получается.

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К
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Дата посещения: 8 янв 2026
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
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Е
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Дата посещения: 18 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!
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Л
Добро пожаловать в Саратов
Дата посещения: 20 авг 2025
Экскурсия состоялась, экскурсовод Наталья заинтересовала так, что нам захотелось приехать в Саратов снова!
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М
Саратов сквозь столетия
Дата посещения: 5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Евгений очень приятный, знающий человек. Рассказывал внятно, ёмко и интересно. Узнали очень много про Саратов- историю, архитектуру.
Однозначно рекомендуем.
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