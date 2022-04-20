Экскурсии в городах Саратовской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Саратовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5500
₽
за всё
Саратов - город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий
от
2500
₽
за всё
Многие доходные дома, построенные в 1901-1916 годах, были выполнены в модном тогда архитектурном стиле модерн
от
2500
₽
за всё
Незадолго до революции Саратов захватил архитектурный стиль модерн
от
2500
₽
за всё
А вы знали что на рубеже XIX-XX веков Саратов был столицей мукомолов
2500
₽
за всё
Во время этой пешеходной экскурсии мы погрузимся в литературный мир Саратова, поверьте мне есть что вам рассказать
5
1 отзыв
2500
₽
за всё
В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил саратовский модерн
5
2 отзыва
2500
₽
за всё
Пешеходная экскурсия, раскрывающая мистическую сторону Саратова
Групповые экскурсии
1300
₽
за чел.
Экскурсия по природным старинным объектам Татищевского района Саратовской области
1500
₽
за чел.
Экскурсионно-паломнический тур в храмы Базарно-Карабулакского района Саратовской области
1500
₽
за чел.
Экскурсия о немецких поселениях в Красноармейском районе Саратовской области, о быте
Обзорные по городам
5
1 отзыв
от
2500
₽
за всё
Увидеть главные символы города и заглянуть в уютные дворики на обзорной экскурсии
5
5 отзывов
от
2400
₽
за всё
Пройти сквозь три века истории города и познакомиться со знаменитыми саратовцами
4.9
33 отзыва
3250
₽
за всё
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
5
97 отзывов
2100
₽
за всё
Обзорная экскурсия с увлеченным краеведом по главным вехам и достопримечательностям города
4.6
7 отзывов
2500
₽
за всё
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
4.8
10 отзывов
3000
₽
за всё
Выбрав эту экскурсию, вы увидите не только основные достопримечательности Саратова, его «визитные карточки», но
Туры на автомобиле
5
3 отзыва
8000
₽
за всё
Увидеть наследие поволжских немцев и услышать истории, которые легко могли бы стать сюжетами романов
4.9
33 отзыва
3250
₽
за всё
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
4.6
7 отзывов
2500
₽
за всё
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Последние отзывы об экскурсиях по Саратовской области
- ССергей20 апреля 2022Это была замечательная экскурсия! Три часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Марию в качестве гида по Саратову!
- ООльга19 апреля 2022Замечальный экскурсовод, три часа пролетели незаметно! Рассказывала о городе много необычного и порой мистического, удивительного. Для человека, который первый раз оказался в Саратове - идеальная экскурсия! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым! Спасибо Марии!)
- ССергей12 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в СаратовПривлечь больше гидов с авто
- ЕЕкатерина11 апреля 2022Экскурсия с Марией очень понравилась! Спасибо ей за простоту и ясность подачи информации! Три часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за фотографии.
- ММария31 марта 2022Это была, наверное,лучшая экскурсия в жизни! Отличный маршрут и великолепная подача материала. Все было доступно и понятно. Просто браво!
- ММарина25 февраля 2022Огромное спасибо Марии за проведенную обзорную экскурсию по Саратову. Мария потрясающий рассказчик влюбленный в свой город. Очень признательны ей за возможность проникнуться той же теплотой к городу, которую она преподнесла нам
- ТТатьяна25 января 2022Отзыв на: Здравствуй, СаратовЭкскурсия понравилась. Экскурсовод интересно рассказывала. Отвечала на все вопросы. Демонстрировала фотографии разных лет. Мы остались довольны
- ТТатьяна12 января 2022Спасибо большое Марии за экскурсию. 3часа прошли не заметно. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Всём рекомендую начинать знакомство с Саратовом с Марией.
- ООльга6 января 2022Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию. Гости из Нижнего Новгорода были в восторге от манеры подачи материала и эрудиции экскурсовода.
- ЛЛидия5 января 2022Отзыв на: Энгельс, который вас удивитБыли на экскурсии по Энгельсу с Михаилом. Он очень интересно рассказал о городе, который когда-то был центром немецкого Поволжья. Прогулялись по набережной, посмотрели особняки XIX века и памятники.
- ЛЛидия4 января 2022Мы с Марией гуляли по Саратову 2 дня подряд и это было очень познавательно и увлекательно. Саратов мистический - это страшно интересно, местами жутковато, но завараживающе. Очень понравилось. Всегда приятно слушать человека увлечённого своим делом.
- ЛЛидия3 января 2022Были с Марией на экскурсии "Знакомство с древним Саратовом". Прогулялись по красивым улицам древнего Саратова, увидели модерн и не много поговорили о мистики. Мария прекрасно смогла показать город и перенести нас на 100-150 лет назад. Вся экскурсиия строилась исходя из наших интересов и физических возможностей, что не мало важно.
- ЛЛидия2 января 2022Отзыв на: Прогулка по «Саратовскому Арбату»31 декабря были на экскурсии у Дениса "Саратовский Арбат". Это было интересно и познавательно. Мы прогулялись по пешеходной улице, заглядывали в потайные закаулочки и подъезды, где сохранились кованные перилы дореволюционного времени и это было особенно интересно.
- PPavel1 января 2022Абсолютно потрясающая Мария и очень познавательная эскурсия! Идеально проведенные 3 часа жизни. Огромное спасибо и всем рекомендуем
- ССофья27 декабря 2021Отзыв на: Добро пожаловать в СаратовБыло интересно, не смотря на сильный мороз!))
- ООксана11 декабря 2021Рекомендую. Очень интересно и познавательно.
- ссергей5 декабря 2021Отзыв на: Энгельс, который вас удивитЭкскурсия довольно компактная, но ясно и чётко построена. Безупречно выполнена привязка к объектам на местности. Информации ровно столько и ровно такого качества, чтобы порадовался сам Пол Грайс… Гид гибко подстроился под наш маршрут не только на местности, но и в плане зумапа или пунктира согласно интересам. Хорошо, рекомендуем!
- ссергей5 декабря 2021Экскурсовод знающая и полная энтузиазма, экскурсия однозначно стоящая, запоминающаяся, очень содержательная, о городе складывается богатое и относительно цельное впечатление. Из замечаний - а) материал, очень богатый, местами нуждается в более тщательном структурировании, т. к. возникает впечатление, что экскурсовод, сама будучи в теме, не даёт слушателю вполне сориентироваться, куда в следующую секунду прыгнет мысль; б) хотелось бы более критического отношения к элементам материала, свзанным с городскими или фольклорными легендами, слухами: речь не идёт о поцитатной атрибуции, это же не научная статья, но слышать всё вперемешку как минимум странно; и в) традиционно для профессионально выносливой публики, приученной водить туры в любых условиях: будьте, пожалуйста, чуть более снисходительны к своим подопечным, не заставляйте их хотя бы стоять по полчаса на диких степных ветрах там, где можно зайти за колонну или присесть на крылечке! у нас ведь и до, и после экскурсии другие планы… Указанные недостатки не влияют на общее положительное впечатление. Рекомендуем!
- ТТатьяна22 ноября 2021Да, пожалуй, поздняя осень - сложное время и для экскурсоводов и для их слушателей: ветер со снегом и дождём испытывают на прочность, а легенды с мистикой прямо оживают 👻 Однако, Мария справилась с задачей: было интересно не только гостям, но и прекрасным жительницам г. Саратова, которые увидели свой город с другой, необычной стороны!!! А ещё и таинственное уютное кафе, спасшее нас в конце маршрута от непогоды👍👍👍
- ТТатьяна21 ноября 2021Отзыв на: Пять звезд саратовского модернаЗа высотными зданиями ныне быстро заполняющими центр Саратова, можно не заметить историю губернского города, который подарил нашей Родине немало интересных имен и событий. Чтобы не пропустить радость от встречи с новым и незабываемым, я заказала экскурсию у Максима. Мы встретились утром на берегу Волги и пешком пошли по направлению к центру города. Максим прекрасно знает историю своего края: многие дома по экскурсионному маршруту, при его рассказе открывали мне свои тайны. Экскурсия была о гениальном русском архитекторе Федоре Шехтеле, создателе национальной разновидности модерна, о его семье, профессиональном становлении. Но не только об этом… Мы рассматривали сохранившиеся дома, где бывал юный Ф. Шехтель, искали и представляли какими были несохранившиеся строения, связанные с его судьбой, рассматривали фотографии и любовались осенним городом. Стиль модерн, своей волшебной линией контуров, завораживает, заставляет мечтать… Неожиданно получилась очень романтическая экскурсия, оставшаяся не только в моих фотографиях, но и в памяти. Если вы надумаете посетить Саратов, не раздумывая, заказывайте экскурсию у Максима, и город с его помощью раскроет вам свои тайны. Поверьте, это того стоит!