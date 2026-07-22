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огромное спасибо за интересный рассказ и подачу материала. Все очень понравилось. Самое впечатлившее - это то, что мимо всех зданий и особняков ходили неоднократно и даже не знали об их непростой и интересной истории. Да даже поднять голову и полюбоваться отделкой не всегда получается.