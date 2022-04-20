Экскурсии по Саратовской области

Экскурсии в городах Саратовской области

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Саратов
Хвалынск

Индивидуальные экскурсии

Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова
5500
за всё
Саратов - город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий
Саратов
Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
5
3 отзыва
6000
за всё
Саратов
Доходные дома саратовского модерна
Доходные дома саратовского модерна
от
2500
за всё
Многие доходные дома, построенные в 1901-1916 годах, были выполнены в модном тогда архитектурном стиле модерн
Саратов
Шедевры саратовского модерна
Шедевры саратовского модерна
от
2500
за всё
Незадолго до революции Саратов захватил архитектурный стиль модерн
Саратов
Саратовские мельницы и мукомолы
Саратовские мельницы и мукомолы
от
2500
за всё
А вы знали что на рубеже XIX-XX веков Саратов был столицей мукомолов
Саратов
О приключениях литераторов в Саратове
О приключениях литераторов в Саратове
2500
за всё
Во время этой пешеходной экскурсии мы погрузимся в литературный мир Саратова, поверьте мне есть что вам рассказать
Саратов
Модерн в Саратове
Модерн в Саратове
5
1 отзыв
2500
за всё
В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил саратовский модерн
Саратов
Конная прогулка-знакомство с миром лошадей
Конная прогулка-знакомство с миром лошадей
2500
за чел.
Увлекательная экскурсия по конюшне
Саратов
Сказки и мистика старого города
Сказки и мистика старого города
5
2 отзыва
2500
за всё
Пешеходная экскурсия, раскрывающая мистическую сторону Саратова
Саратов

Групповые экскурсии

«Неизвестное об известном»: Татищевский район
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
1300
за чел.
Экскурсия по природным старинным объектам Татищевского района Саратовской области
Саратов
«За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
«За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
1500
за чел.
Экскурсионно-паломнический тур в храмы Базарно-Карабулакского района Саратовской области
Саратов
Красноармейский район: Немецкое наследие
Красноармейский район: Немецкое наследие
1500
за чел.
Экскурсия о немецких поселениях в Красноармейском районе Саратовской области, о быте
Саратов

Обзорные по городам

Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
5
3 отзыва
6000
за всё
Саратов
Конная прогулка-знакомство с миром лошадей
Конная прогулка-знакомство с миром лошадей
2500
за чел.
Увлекательная экскурсия по конюшне
Саратов
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
5
1 отзыв
2500
за всё
Саратов славится своей историей
Саратов
Здравствуй, Саратов
Здравствуй, Саратов
5
1 отзыв
от
2500
за всё
Увидеть главные символы города и заглянуть в уютные дворики на обзорной экскурсии
Саратов
Архитектурный облик Саратова
Архитектурный облик Саратова
5
5 отзывов
от
2400
за всё
Пройти сквозь три века истории города и познакомиться со знаменитыми саратовцами
Саратов
Добро пожаловать в Саратов
Добро пожаловать в Саратов
4.9
33 отзыва
3250
за всё
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
Саратов
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
5
97 отзывов
2100
за всё
Обзорная экскурсия с увлеченным краеведом по главным вехам и достопримечательностям города
Саратов
Сказочный Хвалынск
Сказочный Хвалынск
4.6
7 отзывов
2500
за всё
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Хвалынск
Знакомство с Саратовом
Знакомство с Саратовом
4.8
10 отзывов
3000
за всё
Выбрав эту экскурсию, вы увидите не только основные достопримечательности Саратова, его «визитные карточки», но
Саратов

Туры на автомобиле

Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
5
3 отзыва
8000
за всё
Увидеть наследие поволжских немцев и услышать истории, которые легко могли бы стать сюжетами романов
Саратов
Добро пожаловать в Саратов
Добро пожаловать в Саратов
4.9
33 отзыва
3250
за всё
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
Саратов
Сказочный Хвалынск
Сказочный Хвалынск
4.6
7 отзывов
2500
за всё
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Хвалынск

Последние отзывы об экскурсиях по Саратовской области

  • С
    Сергей
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Это была замечательная экскурсия! Три часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Марию в качестве гида по Саратову!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Саратов легендарный и мистический
    Замечальный экскурсовод, три часа пролетели незаметно! Рассказывала о городе много необычного и порой мистического, удивительного. Для человека, который первый раз оказался в Саратове - идеальная экскурсия! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым! Спасибо Марии!)
  • С
    Сергей
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Саратов
    Привлечь больше гидов с авто
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Экскурсия с Марией очень понравилась! Спасибо ей за простоту и ясность подачи информации! Три часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за фотографии.
  • М
    Мария
    31 марта 2022
    5
    Отзыв на: Саратов легендарный и мистический
    Это была, наверное,лучшая экскурсия в жизни! Отличный маршрут и великолепная подача материала. Все было доступно и понятно. Просто браво!
  • М
    Марина
    25 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Огромное спасибо Марии за проведенную обзорную экскурсию по Саратову. Мария потрясающий рассказчик влюбленный в свой город. Очень признательны ей за возможность проникнуться той же теплотой к городу, которую она преподнесла нам
  • Т
    Татьяна
    25 января 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Саратов
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод интересно рассказывала. Отвечала на все вопросы. Демонстрировала фотографии разных лет. Мы остались довольны
  • Т
    Татьяна
    12 января 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Спасибо большое Марии за экскурсию. 3часа прошли не заметно. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Всём рекомендую начинать знакомство с Саратовом с Марией.
  • О
    Ольга
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Саратов легендарный и мистический
    Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию. Гости из Нижнего Новгорода были в восторге от манеры подачи материала и эрудиции экскурсовода.
  • Л
    Лидия
    5 января 2022
    5
    Отзыв на: Энгельс, который вас удивит
    Были на экскурсии по Энгельсу с Михаилом. Он очень интересно рассказал о городе, который когда-то был центром немецкого Поволжья. Прогулялись по набережной, посмотрели особняки XIX века и памятники.
  • Л
    Лидия
    4 января 2022
    5
    Отзыв на: Саратов легендарный и мистический
    Мы с Марией гуляли по Саратову 2 дня подряд и это было очень познавательно и увлекательно. Саратов мистический - это страшно интересно, местами жутковато, но завараживающе. Очень понравилось. Всегда приятно слушать человека увлечённого своим делом.
  • Л
    Лидия
    3 января 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Были с Марией на экскурсии "Знакомство с древним Саратовом". Прогулялись по красивым улицам древнего Саратова, увидели модерн и не много поговорили о мистики. Мария прекрасно смогла показать город и перенести нас на 100-150 лет назад. Вся экскурсиия строилась исходя из наших интересов и физических возможностей, что не мало важно.
  • Л
    Лидия
    2 января 2022
    5
    Отзыв на: Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    31 декабря были на экскурсии у Дениса "Саратовский Арбат". Это было интересно и познавательно. Мы прогулялись по пешеходной улице, заглядывали в потайные закаулочки и подъезды, где сохранились кованные перилы дореволюционного времени и это было особенно интересно.
  • P
    Pavel
    1 января 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Абсолютно потрясающая Мария и очень познавательная эскурсия! Идеально проведенные 3 часа жизни. Огромное спасибо и всем рекомендуем
  • С
    Софья
    27 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Саратов
    Было интересно, не смотря на сильный мороз!))
  • О
    Оксана
    11 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Рекомендую. Очень интересно и познавательно.
  • с
    сергей
    5 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Энгельс, который вас удивит
    Экскурсия довольно компактная, но ясно и чётко построена. Безупречно выполнена привязка к объектам на местности. Информации ровно столько и ровно такого качества, чтобы порадовался сам Пол Грайс… Гид гибко подстроился под наш маршрут не только на местности, но и в плане зумапа или пунктира согласно интересам. Хорошо, рекомендуем!
  • с
    сергей
    5 декабря 2021
    4
    Отзыв на: Знакомство с древним Саратовом
    Экскурсовод знающая и полная энтузиазма, экскурсия однозначно стоящая, запоминающаяся, очень содержательная, о городе складывается богатое и относительно цельное впечатление. Из замечаний - а) материал, очень богатый, местами нуждается в более тщательном структурировании, т. к. возникает впечатление, что экскурсовод, сама будучи в теме, не даёт слушателю вполне сориентироваться, куда в следующую секунду прыгнет мысль; б) хотелось бы более критического отношения к элементам материала, свзанным с городскими или фольклорными легендами, слухами: речь не идёт о поцитатной атрибуции, это же не научная статья, но слышать всё вперемешку как минимум странно; и в) традиционно для профессионально выносливой публики, приученной водить туры в любых условиях: будьте, пожалуйста, чуть более снисходительны к своим подопечным, не заставляйте их хотя бы стоять по полчаса на диких степных ветрах там, где можно зайти за колонну или присесть на крылечке! у нас ведь и до, и после экскурсии другие планы… Указанные недостатки не влияют на общее положительное впечатление. Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Саратов легендарный и мистический
    Да, пожалуй, поздняя осень - сложное время и для экскурсоводов и для их слушателей: ветер со снегом и дождём испытывают на прочность, а легенды с мистикой прямо оживают 👻 Однако, Мария справилась с задачей: было интересно не только гостям, но и прекрасным жительницам г. Саратова, которые увидели свой город с другой, необычной стороны!!! А ещё и таинственное уютное кафе, спасшее нас в конце маршрута от непогоды👍👍👍
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Пять звезд саратовского модерна
    За высотными зданиями ныне быстро заполняющими центр Саратова, можно не заметить историю губернского города, который подарил нашей Родине немало интересных имен и событий. Чтобы не пропустить радость от встречи с новым и незабываемым, я заказала экскурсию у Максима. Мы встретились утром на берегу Волги и пешком пошли по направлению к центру города. Максим прекрасно знает историю своего края: многие дома по экскурсионному маршруту, при его рассказе открывали мне свои тайны. Экскурсия была о гениальном русском архитекторе Федоре Шехтеле, создателе национальной разновидности модерна, о его семье, профессиональном становлении. Но не только об этом… Мы рассматривали сохранившиеся дома, где бывал юный Ф. Шехтель, искали и представляли какими были несохранившиеся строения, связанные с его судьбой, рассматривали фотографии и любовались осенним городом. Стиль модерн, своей волшебной линией контуров, завораживает, заставляет мечтать… Неожиданно получилась очень романтическая экскурсия, оставшаяся не только в моих фотографиях, но и в памяти. Если вы надумаете посетить Саратов, не раздумывая, заказывайте экскурсию у Максима, и город с его помощью раскроет вам свои тайны. Поверьте, это того стоит!
ХОРОШО
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