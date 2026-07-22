Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Саратовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5500
₽
за всё
Пройти по пешеходной улице, увидеть интересные дома и узнать о жизни их владельцев и постояльцев
4000
₽
за всё
Испить чистой воды и послушать легенды саратовского леса
5
1 отзыв
9000
₽
за всё
Познакомиться с необычным поселением, его историями, ремёслами и энтузиастами
6150
₽
за всё
Познакомиться со столицей Поволжья через её контрасты
7000
₽
за всё
Увидеть исторический центр и подняться на автомобиле на две горы
12000
₽
за всё
Рассмотреть образцы немецкой архитектуры и узнать историю появления колонистов на берегах Волги
5
2 отзыва
от
4655
₽
за всё
Для любителей нестандартных маршрутов, кто может разглядеть красоту в скрытых двориках
4500
₽
за всё
Увидеть город, в котором переплелись имперское, купеческое и научное прошлое
от
13400
₽
за чел.
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
Групповые экскурсии
5
5 отзывов
1500
₽
за чел.
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
5
14 отзывов
700
₽
за чел.
Вдумчивая прогулка с журналисткой - без шаблонов, фейков и туристических клише
4.8
25 отзывов
1200
₽
за чел.
Увидеть город в новом свете и познакомиться с его многогранной историей
Обзорные по городам
7000
₽
за всё
Увидеть исторический центр и подняться на автомобиле на две горы
5
14 отзывов
700
₽
за чел.
Вдумчивая прогулка с журналисткой - без шаблонов, фейков и туристических клише
4.8
7 отзывов
4000
₽
за всё
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
от
5000
₽
за всё
Прогуляться по пешеходной улице, которая раньше служила трамвайной линией
4.7
12 отзывов
14100
₽
за всё
Увидеть место приземления Гагарина и погулять по центру Энгельса за 1 день
4.5
7 отзывов
8900
₽
за всё
Увлекательная обзорная экскурсия с непредсказуемым финалом
5
1 отзыв
17000
₽
за всё
Увидеть, как рождаются украшения и сделать своё собственное
4.9
18 отзывов
5500
₽
за всё
Увидеть главные артефакты эпохи модерна, узнать больше об истории города и его жителях
5
17 отзывов
12000
₽
за всё
Юрий Гагарин считал Саратов своим вторым домом. Ведь именно в Саратове у будущего первого космонавта родилась мечта стать лётчиком, и у нас он её осущ...
Водные прогулки
5
5 отзывов
1500
₽
за чел.
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
от
13400
₽
за чел.
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
5
12 отзывов
25000
₽
за всё
Проплыть на скоростном катере километры проток и десятки островов с гидом-предпринимателем
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
9000
₽
за всё
Познакомиться с необычным поселением, его историями, ремёслами и энтузиастами
7000
₽
за всё
Увидеть исторический центр и подняться на автомобиле на две горы
5
13 отзывов
7500
₽
за всё
Почувствовать характер Саратова - в архитектуре, улицах, рассказах и ароматах лимонного сада
5
18 отзывов
9900
₽
за всё
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Саратову и Энгельсу
5
5 отзывов
12700
₽
за всё
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
4.7
12 отзывов
14100
₽
за всё
Увидеть место приземления Гагарина и погулять по центру Энгельса за 1 день
4.5
7 отзывов
8900
₽
за всё
Увлекательная обзорная экскурсия с непредсказуемым финалом
5
12 отзывов
19000
₽
за всё
Побывать в городах Энгельс и Маркс, «русском Цюрихе», на необычной ГЭС, меловом карьере и не только
4.9
16 отзывов
от
15500
₽
за всё
Увидеть наследие поволжских немцев и услышать истории, которые легко могли бы стать сюжетами романов
Гастрономические туры
5500
₽
за всё
Пройти по пешеходной улице, увидеть интересные дома и узнать о жизни их владельцев и постояльцев
4.9
48 отзывов
5500
₽
за всё
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
5
13 отзывов
7500
₽
за всё
Почувствовать характер Саратова - в архитектуре, улицах, рассказах и ароматах лимонного сада
4.5
6 отзывов
от
7000
₽
за всё
Прогуляться по историческому центру в вечерних сумерках и узнать о прошлом старинного города
от
5000
₽
за всё
Прогуляться по пешеходной улице, которая раньше служила трамвайной линией
5
11 отзывов
от
7000
₽
за всё
Узнать, что и как ели саратовцы раньше - и сейчас
5
15 отзывов
от
5500
₽
за всё
Разобраться, как провинциальный город стал столицей модерна, и пройти по следам великого зодчего
4.9
18 отзывов
5500
₽
за всё
Увидеть главные артефакты эпохи модерна, узнать больше об истории города и его жителях
Последние отзывы об экскурсиях по Саратовской области
Н
Дата посещения: 21 июл 2026
Огромная благодарность Маргарите за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Саратову! Полтора часа прогулки с интересным человеком это важно и ценно в наше время. Прекрасная, грамотная, четкая речь и яркий рассказ о Саратове. Рекомендуем!🥰❤️
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Г
Дата посещения: 16 июн 2026
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Галина очень интересно рассказала об истории Саратова. Показала знаковые места города. Три часа прошли незаметно. Спасибо большое!
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Ж
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил нас в прошлое.
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К
Дата посещения: 11 апр 2026
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось, обязательно придём ещё!
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А
Дата посещения: 29 мар 2026
Чудесный, квест. Всегда радует встреча с профессионалом, знающим и любящим свое дело, таким, как Юлия. Спасибо за открытие для нас прекрасной архитектуры Саратова
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Т
Дата посещения: 22 мар 2026
Отличная экскурсия, гид молодец, рекомендую, даже для коренных саратовцев. Прекрасный вариант для выходного дня для небольшой компании. Гиду Руслану отдельное
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К
Дата посещения: 8 янв 2026
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
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Е
Дата посещения: 18 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!
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Л
Дата посещения: 20 авг 2025
Экскурсия состоялась, экскурсовод Наталья заинтересовала так, что нам захотелось приехать в Саратов снова!
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М
Дата посещения: 5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Евгений очень приятный, знающий человек. Рассказывал внятно, ёмко и интересно. Узнали очень много про Саратов- историю, архитектуру.
Однозначно рекомендуем.
Однозначно рекомендуем.
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