Лучший выборЗнакомство с Лаврой: история и святыни
Путешествие в сердце духовной жизни России. Узнайте, как Лавра стала важнейшим монастырём и что скрывают её древние стены
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 08:00
26 сен в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы
Оцените величие Лавры, посетив её храмы и поднимаясь на звонницу. Узнайте историю монастыря и полюбуйтесь видами Сергиева Посада
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: вокруг лавры
Откройте для себя богатую историю Сергиева Посада, пройдя у крепостных стен и старинных храмов. Узнайте о подвигах и святых, не заходя в лавру
6000 ₽ за всё до 10 чел.
