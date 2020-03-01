Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Неожиданные открытия

Признаться, маршрут родился не сразу, а после многочисленных поездок в город — и теперь, когда материал накоплен и тропа проторена, я приглашаю вас разделить мое удивление и восхищение. В программе будут земляные валы 12-14 вв., купальня, выбитая киркой в камне на русле ручья; Пущинское городище; старый, забытый, но вызывающий у всех неравнодушие необычный спортивный комплекс; смотровая площадка с видом на Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник — и это еще не все!

О прошлой жизни Пущино и необычных элементах его настощего

Я расскажу о происхождении названия города и его предке — деревне, упоминаемой в писцовых книгах времён Ивана Грозного. Вы узнаете о возникновении в 18-19 вв. дворянской усадьбы «Пущино-на-Оке», которая ныне находится на грани полного исчезновения — нужно поспешить, чтобы увидеть ее своими глазами и сделать фотографии для потомков! Поговорим о съемках фильмов Никиты Михалкова и природе местности, богатой родниками, водопадами, ручьями, гротами, широколиственным лесом и пейзажами Оки. Неподалеку будет радиоастрономическая обсерватория с радиотелескопом в километр в поперечнике. А в завершение дойдем до юго-восточной окраины, бывшего села Никольское, где родился митрополит Исиидор, принимавший участие в коронации императора Александра II.