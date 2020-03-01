Александр проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке

Поразиться неизведанным фактам о неприметном подмосковном городке с глубокой историей

Александр
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Александр – ваш гид
Пущино — молодой наукоград, один из центров РАН.

Асфальтированные улицы, многоэтажки, типовые вывески сетевых магазинов.

Что здесь может быть интересного? У меня для вас есть десяток поразительных фактов и причин, чтобы сюда наведаться.

И одна из них — уходящая в небытие усадьба, о которой упоминалось еще при Иване Грозном!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у остановки "Больница городского округа Пущино".
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Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке

Что вас ожидает

Неожиданные открытия
Признаться, маршрут родился не сразу, а после многочисленных поездок в город — и теперь, когда материал накоплен и тропа проторена, я приглашаю вас разделить мое удивление и восхищение. В программе будут земляные валы 12-14 вв., купальня, выбитая киркой в камне на русле ручья; Пущинское городище; старый, забытый, но вызывающий у всех неравнодушие необычный спортивный комплекс; смотровая площадка с видом на Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник — и это еще не все!

О прошлой жизни Пущино и необычных элементах его настощего
Я расскажу о происхождении названия города и его предке — деревне, упоминаемой в писцовых книгах времён Ивана Грозного. Вы узнаете о возникновении в 18-19 вв. дворянской усадьбы «Пущино-на-Оке», которая ныне находится на грани полного исчезновения — нужно поспешить, чтобы увидеть ее своими глазами и сделать фотографии для потомков! Поговорим о съемках фильмов Никиты Михалкова и природе местности, богатой родниками, водопадами, ручьями, гротами, широколиственным лесом и пейзажами Оки. Неподалеку будет радиоастрономическая обсерватория с радиотелескопом в километр в поперечнике. А в завершение дойдем до юго-восточной окраины, бывшего села Никольское, где родился митрополит Исиидор, принимавший участие в коронации императора Александра II.

Организационные детали

  • Добираться до места встречи и назад домой необходимо самостоятельно.
  • Дорога из Серпухова всего 25 километров, вы сможете быстро доехать как на машине, так и на общественном транспорте.
  • Никаких дополнительных расходов не требуется.
  • Посещение музеев бесплатное.
  • Прогулка пешеходная, поэтому нужна удобная обувь, дождевик на случай осадков и перекус с собой.
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке
Эко-тропой к усадьбе Пущино-на-Оке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у остановки "Больница городского округа Пущино"..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья. Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже более пятнадцати лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов. Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое и сам я смогу вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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