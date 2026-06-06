Показать всё
Групповая
до 20 чел.
Первое свидание с Севастополем (Херсонес дополнительно)
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11,00Дополнительно время (по запросу в 14,00)
Сегодня в 10:00
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Херсонес - место притяжения
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 12:00,
2450 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Расписание: Ежедневно в 13:30
1700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Фрегат Херсонес»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Фрегат Херсонес" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 2450. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2026 год по теме «Фрегат Херсонес», 255 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август