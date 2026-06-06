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Фрегат Херсонес – экскурсии в Севастополе

Найдено 4 экскурсии в категории «Фрегат Херсонес» в Севастополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Первое свидание с Севастополем (Херсонес дополнительно)
Пешая
2 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Первое свидание с Севастополем (Херсонес дополнительно)
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11,00Дополнительно время (по запросу в 14,00)
Сегодня в 10:00
1100 ₽ за человека
Херсонес - место притяжения
Пешая
На автобусе
4 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Херсонес - место притяжения
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 12:00,
2450 ₽ за человека
Сити-тур Севастопольский экспресс
На автобусе
3.5 часа
178 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сити-тур Севастопольский экспресс
1000 ₽ за человека
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Пешая
На автобусе
4 часа
33 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Расписание: Ежедневно в 13:30
1700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Фрегат Херсонес»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Первое свидание с Севастополем (Херсонес дополнительно);
  2. Херсонес - место притяжения;
  3. Сити-тур Севастопольский экспресс;
  4. Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин.
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Графская пристань;
  3. Мыс Фиолент;
  4. Ливадийский дворец;
  5. Херсонес Таврический;
  6. Крепость Чембало;
  7. Ай-Петри;
  8. Малахов Курган;
  9. Новый Херсонес;
  10. Чуфут-Кале.
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Фрегат Херсонес" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 2450. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2026 год по теме «Фрегат Херсонес», 255 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август