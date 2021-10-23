Что вас ожидает

Севастополь: от создания до наших дней

Вы узнаете историю одного из первых строений города — Графской пристани — и раскроете секрет украшающих ее мраморных львов. Посетите главную площадь и услышите, почему она восемь раз меняла название. На Матросском бульваре я покажу памятник офицеру Казарскому и расшифрую его тайный смысл. А у Вечного огня вспомню о героической обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Башня Ветров и храм Святого Владимира

Я помогу вам оценить архитектурный облик Севастополя, сложившийся благодаря древним эллинам. Покажу живописно расположенный на городском холме храм Святого Владимира и поясню предназначение копии афинской башни Ветров. А на Приморском бульваре расскажу, почему не состоялось долгожданное открытие одного важного исторического памятника.

Организационные детали

Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого последующего участника составит 300 рублей.