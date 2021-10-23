Севастополь — первая встреча

Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии

4.8
22 отзыва
Севастополь — город особенный.

Дважды он был разрушен до основания и возрожден.

Вы услышите насыщенную подвигами историю города и увидите сохранившиеся после войн памятники, храмы, скульптуры.

Прогуляетесь по живописным бульварам, подниметесь на холм в центре города, посетите храм Святого Владимира и насладитесь великолепными панорамами.
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча
Севастополь — первая встреча

Что вас ожидает

Севастополь: от создания до наших дней

Вы узнаете историю одного из первых строений города — Графской пристани — и раскроете секрет украшающих ее мраморных львов. Посетите главную площадь и услышите, почему она восемь раз меняла название. На Матросском бульваре я покажу памятник офицеру Казарскому и расшифрую его тайный смысл. А у Вечного огня вспомню о героической обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Башня Ветров и храм Святого Владимира

Я помогу вам оценить архитектурный облик Севастополя, сложившийся благодаря древним эллинам. Покажу живописно расположенный на городском холме храм Святого Владимира и поясню предназначение копии афинской башни Ветров. А на Приморском бульваре расскажу, почему не состоялось долгожданное открытие одного важного исторического памятника.

Организационные детали

Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого последующего участника составит 300 рублей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Севастополе с раннего детства. Очень люблю историю и знаю много интересных фактов. Покажу вам любимый город так, чтобы вы захотели вернуться в него еще не раз!
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22 настоящих отзыва от туристов

Ольга
23 окт 2021
Очень приятная прогулка в компании интересного собеседника. Много необычной и эксклюзивной информации. Спасибо нашему гиду- Александру и до новых встреч!
О
25 сен 2021
Экскурсия понравилась. Мы провели два увлекательных часа на прогулке по историческим местам города в сопровождении интересного рассказчика
Л
22 сен 2021
Прекрасная познавательная экскурсия с компетентным гидом Александром
Т
21 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия и мы безмерно благодарны гиду (Александру Вербицкому) за интересный рассказ и организационную помощь.
Е
12 сен 2021
отличная экскурсия, спасибо ГИДУ!
Ю
27 авг 2021
Все понравилось, сам люблю историю и мне было приятно пообщаться на дополнительные исторические события.
О
26 авг 2021
Спасибо Александру за интересную экскурсию. 2 часа прошли незаметно быстро, посетили много мест, о которых было рассказано с душой и глубокими знаниями, юмором. Рекомендую.
И
24 авг 2021
У меня пристрастный взгляд на Севастополь-очень люблю и немного знаю город. Да, Ист. бульвар закрыт, но можно хоть панораму показать? Какая нужда вести по Синопскому спуску! вверх? Почему с пл. Ушакова нельзя начать, и идти вниз! Экскурсовод не знает расписания работы музеев, из последних сил поднялись к Влад. собору-закрыт, внутрь не попали и экск. не знает, когда будет. Продолжительность заявлена 2 ч, реально было 1ч45м, это мы так быстро ходим! В целом: доброжелательно, но непрофессионально
Александр
Ответ гида:
Ирина, сожалею, что Вы выбрали не ту экскурсию. Это ознакомительная экскурсия по центру города без посещения музеев. Есть экскурсии, которые начинаются с пл. Ушакова и с посещением Панорамы. Собор был закрыт по независящим от меня причинам, именно поэтому экскурсия закончилась на 15 минут раньше. Внимательно читайте какой маршрут и объекты посещения заявлены в экскурсии.
Т
24 авг 2021
Спасибо Александру за экскурсию.
Севастополь впечатлил, поразил и влюбил в себя с первого взгляда!
А
20 авг 2021
Большое спасибо за отличную экскурсию! Спокойной темп, логичный маршрут, детали интересные и взрослым и детям - одни только боевые дельфины чего стоят! Севастополь - удивительный город и мы рады, что прикоснулись к его истории, благодаря Александру. Обязательно вернёмся.
А индивидуальный гид - это просто находка для семей с детьми.
Е
18 авг 2021
Спасибо Александру. Хорошая, познавательная экскурсия. Идеально для первого знакомства с городом.
Д
15 авг 2021
Всё очень понравилось.
е
13 авг 2021
Прекрасная экскурсия. Все очень интересно и познавательно. Александр просто спел песню о Севастополе и о его защитниках. Выбор гида считаю очень правильным. Мы довольны.
Д
31 июля 2021
Круто! Больше слов нет.
К
23 июля 2021
Очень правильная форма организации экскурсии. Маленькая группа, в основном родных людей, нет стеснения и боязни глупых вопросов. Все отлично.
Ещё 7 отзывов

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