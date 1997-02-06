Настя проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Опустевший дворец-санаторий Орджоникидзе

Ваше путешествие во времени начнется с заброшенного санатория сталинских времен. Буйство зелени, высокие деревья 🌳 и стены, поросшие плющом — здесь вы ощутите себя в мини-тропиках. Помимо прогулки с гидом у вас будет свободное время для фото. Прекрасным фоном для снимков станут широкие лестницы, фасад с обилием лепнины и знаменитый фонтан ⛲ «Танцующие Вакханки».

Дача Сталина

Следом мы отправимся в Зеленую рощу, чтобы посетить личную резиденцию вождя. Сегодня она превращена в музей 🖼, где почти всё не менялось с момента последнего приезда Иосифа Сталина. По желанию вы посетите непосредственно сам дом и узнаете его историю 📖.

Обед, дегустация и гора Ахун

После обеда с блюдами черноморской кухни 🥧 и дегустации мёда и вина путь продолжится к горе Ахун. На ней вас ждет парк развлечений «Пик 701», где вы по желанию оцените его развлечения: колесо обозрения, веревочный парк, музей микроминиатюр, хаски центр и оленью ферму. Неподалёку от смотровой подойдем к заброшенному ресторану — великолепному зданию с колоннами, аркой и террасами. Когда-то статусное и роскошное заведение закрылось по непонятным причинам, и сегодня его окружают слухи и тайны.

Разрушенная дача полковника Андрея Квитко

Завершением экскурсии 🧭 станет таинственная дача полковника жандармерии. Построенная по подобию европейского замка, она была эпицентром жизни политиков, трудовой колонией для несовершеннолетних, санаторием для сотрудников НКВД и военным госпиталем. У этого места много легенд и своя атмосфера, которую вы прочувствуете благодаря интерактивному формату посещения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы заберем вас у места вашего проживания с 12:00 до 13:00

Мы перевозим наших гостей на новых комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами, у каждого сидения есть климат-контроль. Остановки занимают не менее 30 минут.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет