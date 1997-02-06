Настя проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Тайны забытого Сочи

Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии

Настя
Настя – представитель из Сочи
Приготовьтесь узнать тайны забытых мест Сочи, которые скрылись среди зеленых пальм 🌴 и олимпийского наследия.

В нашей программе заброшенные санаторий Орджоникидзе и ресторан на горе Ахун, дача Сталина и замок 🏰 Квитко.

Здесь вы услышите о прошлом Сочи и сделаете атмосферные фотографии 📸.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 12001 080 ₽ за человекаскидка10%

    Заказать экскурсию
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи

Что вас ожидает

Опустевший дворец-санаторий Орджоникидзе
Ваше путешествие во времени начнется с заброшенного санатория сталинских времен. Буйство зелени, высокие деревья 🌳 и стены, поросшие плющом — здесь вы ощутите себя в мини-тропиках. Помимо прогулки с гидом у вас будет свободное время для фото. Прекрасным фоном для снимков станут широкие лестницы, фасад с обилием лепнины и знаменитый фонтан ⛲ «Танцующие Вакханки».

Дача Сталина
Следом мы отправимся в Зеленую рощу, чтобы посетить личную резиденцию вождя. Сегодня она превращена в музей 🖼, где почти всё не менялось с момента последнего приезда Иосифа Сталина. По желанию вы посетите непосредственно сам дом и узнаете его историю 📖.

Обед, дегустация и гора Ахун
После обеда с блюдами черноморской кухни 🥧 и дегустации мёда и вина путь продолжится к горе Ахун. На ней вас ждет парк развлечений «Пик 701», где вы по желанию оцените его развлечения: колесо обозрения, веревочный парк, музей микроминиатюр, хаски центр и оленью ферму. Неподалёку от смотровой подойдем к заброшенному ресторану — великолепному зданию с колоннами, аркой и террасами. Когда-то статусное и роскошное заведение закрылось по непонятным причинам, и сегодня его окружают слухи и тайны.

Разрушенная дача полковника Андрея Квитко
Завершением экскурсии 🧭 станет таинственная дача полковника жандармерии. Построенная по подобию европейского замка, она была эпицентром жизни политиков, трудовой колонией для несовершеннолетних, санаторием для сотрудников НКВД и военным госпиталем. У этого места много легенд и своя атмосфера, которую вы прочувствуете благодаря интерактивному формату посещения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы заберем вас у места вашего проживания с 12:00 до 13:00
  • Мы перевозим наших гостей на новых комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами, у каждого сидения есть климат-контроль. Остановки занимают не менее 30 минут.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер, страховка, дегустации мёда и вина включены
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию):
    — вход на дачу Сталина (350 руб. ); Перекресток Тысячелетий (200 руб. )
    — обед в кафе
    — Колесо Обозрения (200 руб. ), Веревочный парк (250 руб. ), Музей микроминиатюр (100 руб. ), Хаски центр (300 руб. ) и Оленья ферма (350 руб. )
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общественного транспорта
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи
Тайны забытого Сочи

Экскурсия проводится в четверг в 11:30, в воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Настя
Настя
Приветствую! Меня зовут Анастасия, и я гид, который обожает свою работу. А больше работы я люблю только Сочи! Более 6 лет ежедневно восхищаюсь этим городом, знаю каждый его уголок. Горы — моя страсть, летом я хожу в походы, а зимой покоряю склоны на сноуборде. С радостью познакомлю вас с историей, природой и достопримечательностями Сочи. Моя команда и я тщательно разрабатываем каждый маршрут — делаем всё для вашего идеального отдыха, делимся своей любовью к каждому месту, которое вы с нами посещаете, и постоянно развиваемся. Узнавайте и влюбляйтесь в Сочи вместе с нами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Настя проводит ещё 1 экскурсию

Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
скидка15%
900
765
9 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
8 отзывов
Вдохновиться ландшафтами сочинской Швейцарии, узнать историю поселка и отведать гастро-символы края

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
107 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
90 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка15%
1000
850
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
69 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи