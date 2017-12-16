Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню

Путешествие из Твери в Торжок короткое - всего 60 км

Индивидуально
для 5 чел.
Путешествие из Твери в Торжок короткое — всего 60 км.

А в глубь веков — 1000 лет.

Вас ждёт невероятный микс из имен и историй, архитектурных изысков и артефактов, цвета, вкуса, фактуры.
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню
Путешествие в Торжок, Раёк, Василёво и Прутню

Что вы увидите 🤩

  • Усадьба Знаменское-Раек (построена по проекту ученого-энциклопедиста и архитектора-самоучки Николая Львова)
  • Борисоглебский монастырь (самый древний русский монастырь)
  • Уникальная деревянная Тихвинская церковь в Торжке
  • Чертов мост и церковь Спаса-на-Сози в Архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Василево»
  • Погост Прутни, на котором похоронена Анна Керн – муза, которой Пушкин посвятил свое «Чудное мгновенье».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Путешествие из Твери в Торжок короткое — всего 60 км. А в глубь веков — 1000 лет. Вас ждёт невероятный микс из имен и историй, архитектурных изысков и артефактов, цвета, вкуса, фактуры.
Главная легенда Торжка рассказывает об основании Борисоглебского монастыря, и главная достопримечательность, которую мы посетим, конечно, Борисоглебский монастырь. Вы увидите самый красивый вид здесь — с берега Тверцы на Борисоглебский монастырь.
У нас не паломническая экскурсия, как вы могли подумать, просто трудно найти историю невероятнее, чем жизнь киевского боярина Ефрема, ставшего основателем Борисоглебского монастыря. По ней даже можно изучать историю и географию Древней Руси. Пропустить это место не представляется возможным!
Кроме монастыря в Торжке есть древняя крепость, есть творения великого архитектора Львова и его учеников, есть золотное шитье — промысел, возраст которого 800 лет. А еще есть пожарские котлеты, которые нужно обязательно попробовать, ведь их сам Пушкин воспел!
Не обойдемся мы и без обзора Василёва, где стоит Чёртов мост. Второго такого моста в мире нет. Еще полюбуемся старинными церквами в архитектурно-этнографическом музее, заедем по пути в Раек, чтобы послушать историю о Лизаньке Стрешневой и подивиться величию созданного самоучкой Львовым архитектурного ансамбля.
Программа
  • Экскурсия по пути из Твери в Раек;
  • Экскурсия по Райку;
  • Экскурсия в Музее золотного шитья в Торжке;
  • Обед;
  • Экскурсия по Архитектурно-этнографическому музею под открытым небом «Василёво»;
  • Возвращение в Тверь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Обед
  • Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Тверь
Когда и сколько длится
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По запросу

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