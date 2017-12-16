Об экскурсии

Путешествие из Твери в Торжок короткое — всего 60 км. А в глубь веков — 1000 лет. Вас ждёт невероятный микс из имен и историй, архитектурных изысков и артефактов, цвета, вкуса, фактуры.

Главная легенда Торжка рассказывает об основании Борисоглебского монастыря, и главная достопримечательность, которую мы посетим, конечно, Борисоглебский монастырь. Вы увидите самый красивый вид здесь — с берега Тверцы на Борисоглебский монастырь.

У нас не паломническая экскурсия, как вы могли подумать, просто трудно найти историю невероятнее, чем жизнь киевского боярина Ефрема, ставшего основателем Борисоглебского монастыря. По ней даже можно изучать историю и географию Древней Руси. Пропустить это место не представляется возможным!

Кроме монастыря в Торжке есть древняя крепость, есть творения великого архитектора Львова и его учеников, есть золотное шитье — промысел, возраст которого 800 лет. А еще есть пожарские котлеты, которые нужно обязательно попробовать, ведь их сам Пушкин воспел!

Не обойдемся мы и без обзора Василёва, где стоит Чёртов мост. Второго такого моста в мире нет. Еще полюбуемся старинными церквами в архитектурно-этнографическом музее, заедем по пути в Раек, чтобы послушать историю о Лизаньке Стрешневой и подивиться величию созданного самоучкой Львовым архитектурного ансамбля.

Программа