6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое-самое в Торжке

Вы увидите все главные достопримечательности города: Спасо-Преображенский собор в стиле ампир, старую Вознесенскую церковь и Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в далеком XI веке во времена княжения Ярослава I Владимировича. Кроме того, я покажу памятники Ленину, Пушкину, Львову и преподобному Ефрему Новоторжскому. А также помогу отыскать гостиницу Пожарских, часовню-ротонду и путевой дворец Екатерины.

История и легенды города

Вы узнаете, как Торг стал Новым, а потом Торжком. А еще: как убить любящих супругов и стать святым, как правильно готовить пожарские котлеты и сколько раз посещал город Пушкин. Помимо этого, я раскрою, где жил настоящий Евгений Онегин, где останавливались члены императорской семьи по пути из Петербурга в Москву и как Николаю I угодила одна новоторжская купчиха.