6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Торжок сквозь столетия

Посетить знаковые места города и погрузиться в его богатую историю на обзорной экскурсии

Алексей
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Алексей – ваш гид
Торжок — один из древнейших городов страны.

Более тысячи лет стоит он на живописных холмистых берегах реки Тверца.

Вы рассмотрите старинные монастыри и подниметесь на городской вал 12 века, защищавший Торжок от монгольских орд и дружин Великих князей.

А также познакомитесь с биографиями известных жителей и гостей города!

1950 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия

Что вас ожидает

Самое-самое в Торжке
Вы увидите все главные достопримечательности города: Спасо-Преображенский собор в стиле ампир, старую Вознесенскую церковь и Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в далеком XI веке во времена княжения Ярослава I Владимировича. Кроме того, я покажу памятники Ленину, Пушкину, Львову и преподобному Ефрему Новоторжскому. А также помогу отыскать гостиницу Пожарских, часовню-ротонду и путевой дворец Екатерины.

История и легенды города
Вы узнаете, как Торг стал Новым, а потом Торжком. А еще: как убить любящих супругов и стать святым, как правильно готовить пожарские котлеты и сколько раз посещал город Пушкин. Помимо этого, я раскрою, где жил настоящий Евгений Онегин, где останавливались члены императорской семьи по пути из Петербурга в Москву и как Николаю I угодила одна новоторжская купчиха.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около трех километров.

Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия
Торжок сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Дзержинского, 73.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, я гид по Торжку. Историей начал увлекаться благодаря преподавателю в колледже. Совместно с ним мы исследовали мукомольный промысел в Торжке, разрушали миф о всемирном потопе и участвовали в научно-практических конференциях. С радостью покажу вам все знаковые места нашего города и расскажу о них самое интересное!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Большой плюс программы – отсутствие академизма и набивших оскомину интонаций «экскурсоводов со стажем». Алексей подкупает молодостью, искренностью, а главное - исследовательским подходом. Чудесный маршрут, два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Экскурсовод не погружает слушателя в «мифологию», напротив, весьма занимательно развеивает городские легенды, оперируя историческими фактами. И еще: Пушкин, конечно, наше всё, но с историей города связаны и другие, не менее интересные личности. Одним словом, рекомендуем! Сотрудники Библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина (г. Москва) и примкнувшие к ним граждане.
5 августа 2020
Получили основную информацию о городе. В Торжке проездом, только позитивные эмоции от посещения города.
5 августа 2020
Отличная прогулка по городу: интересно, с юмором, узнали множество городских историй и легенд, а еще - как все было на самом деле. Удачный маршрут, все было весело и задорно, мы прекрасно провели время (и даже кое-что запомнили!).
3 августа 2020
Алексей, пожалуй, самый интересный экскурсовод, что у нас был за последнее время. Необычная подача материала в виде разрушения старых мифов, отличные обзорные площадки, дружелюбие и отзывчивость. Искренне советуем тем, кому нравится развенчивание легенд!
Ещё 2 отзыва

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