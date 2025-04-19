На неспешной познавательной прогулке вы увидите самые значимые локации Твери.
Я расскажу, как один из старейших русских городов был архитектурно переосмыслен в духе идей эпохи Просвещения. И как он развивается сегодня. Вы узнаете о многогранном характере Твери и о её роли в истории нашей страны.
Я расскажу, как один из старейших русских городов был архитектурно переосмыслен в духе идей эпохи Просвещения. И как он развивается сегодня. Вы узнаете о многогранном характере Твери и о её роли в истории нашей страны.
Описание экскурсии
Александр Островский писал о Твери: «это коридор между Петербургом и Москвой, который беспрестанно мели и чистили». Поскольку русские государи то и дело проезжали через Тверь, то украшать её приглашали лучших архитекторов. Город откроется перед вами как своеобразное «похищение Европы», через европейские реплики:
- Почти площадь Звёзды, как в Париже
- Почти площадь Амалиенборг, как в Копенгагене
- Почти Английская набережная, как Петербурге
- Трёхлучие, как в Риме и Версале
- Мосты, напоминающие венгерские
В нашей программе:
- Тверской Арбат — улица, которая стала гостевой после ввода в эксплуатацию «Николаевской чугунки». Вы осмотрите сохранившиеся с царских времён здания и новые арт-объекты. Поздороваетесь с Михаилом Кругом
- Площадь Ленина, называемая также площадью Вдохновения. Вы убедитесь, что она построена на манер площади Амалиенборг в Копенгагене
- Английская набережная на Волге, с которой открывается вид на единую фасаду во французском стиле
- Памятник Афанасию Никитину — доминанта заволжского района. Я расскажу о знаменитом тверском купце-путешественнике, и вы ощутите запах пирогов на обжорном ряду
- Набережная Михаила Ярославича, где недавно установили макет галеры «Тверь». В таком плавучем дворце Екатерина II совершила турне по Волге
- Территория Кремля, который играет важную роль в формировании идентичности города и напоминает о славном прошлом Тверского княжества
- Памятник А. С. Пушкину. Я расскажу про любимые конфеты поэта, которыми его встречали друзья на берегах Волги
- Императорский путевой дворец. Вы узнаете любопытные подробности из жизни малого двора Екатерины II и историю знаменитых обитателей этого места
- Спасо-Преображенский собор. Вы полюбуетесь прекрасным храмом и услышите рассказ о его сложной судьбе и значении для тверичан
- Золотая Екатерининская миля. На этой улице вы ощутите ритм современного города
Кроме того, вы узнаете:
- О первом тверском мажоре
- Местном рецепте пития пива и происхождение любезной прихожей рюмочки
- О стойкости характера Твери на примере тверских деловых женщин
- Почему воздух чище в центре города, чем на окраинах
- За какие щедрые подарки тверичане благодарны Екатерину II
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арт-объекта «Лучи Твери»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 315 туристов
Меня зовут Ирина, я аттестованный гид по Твери и Тверской области. Я коренная тверичанка и провожу экскурсии по Твери. Мне повезло бывать во многих городах и странах и именно поэтомуЗадать вопрос
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