На неспешной познавательной прогулке вы увидите самые значимые локации Твери. Я расскажу, как один из старейших русских городов был архитектурно переосмыслен в духе идей эпохи Просвещения. И как он развивается сегодня. Вы узнаете о многогранном характере Твери и о её роли в истории нашей страны.

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Описание экскурсии

Александр Островский писал о Твери: «это коридор между Петербургом и Москвой, который беспрестанно мели и чистили». Поскольку русские государи то и дело проезжали через Тверь, то украшать её приглашали лучших архитекторов. Город откроется перед вами как своеобразное «похищение Европы», через европейские реплики:

Почти площадь Звёзды, как в Париже

Почти площадь Амалиенборг, как в Копенгагене

Почти Английская набережная, как Петербурге

Трёхлучие, как в Риме и Версале

Мосты, напоминающие венгерские

В нашей программе:

Тверской Арбат — улица, которая стала гостевой после ввода в эксплуатацию «Николаевской чугунки». Вы осмотрите сохранившиеся с царских времён здания и новые арт-объекты. Поздороваетесь с Михаилом Кругом

Площадь Ленина, называемая также площадью Вдохновения. Вы убедитесь, что она построена на манер площади Амалиенборг в Копенгагене

Английская набережная на Волге, с которой открывается вид на единую фасаду во французском стиле

Памятник Афанасию Никитину — доминанта заволжского района. Я расскажу о знаменитом тверском купце-путешественнике, и вы ощутите запах пирогов на обжорном ряду

Набережная Михаила Ярославича, где недавно установили макет галеры «Тверь». В таком плавучем дворце Екатерина II совершила турне по Волге

Территория Кремля, который играет важную роль в формировании идентичности города и напоминает о славном прошлом Тверского княжества

Памятник А. С. Пушкину. Я расскажу про любимые конфеты поэта, которыми его встречали друзья на берегах Волги

Императорский путевой дворец. Вы узнаете любопытные подробности из жизни малого двора Екатерины II и историю знаменитых обитателей этого места

Спасо-Преображенский собор. Вы полюбуетесь прекрасным храмом и услышите рассказ о его сложной судьбе и значении для тверичан

Золотая Екатерининская миля. На этой улице вы ощутите ритм современного города

Кроме того, вы узнаете: