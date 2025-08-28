Мои заказы

Экскурсии 2025

Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
Пешая
1 час
-
10%
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
8010 ₽8900 ₽ за всё до 10 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия «В поисках колобков»
Погрузитесь в историю Ульяновска через увлекательный квест. Ищите колобков, разгадывайте загадки и откройте для себя город с новой стороны
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:30
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
На машине
На поезде
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и экскурсия по Ульяновску
Встретим вас в аэропорту или на вокзале, угостим чаем и расскажем об Ульяновске. Прогулка по центру и комфортный трансфер в отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    28 августа 2025
    Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
    Гид Григорий любит свой город, знает его историю, сегодняшнюю жизнь, интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Город произвёл прекрасное впечатление, что для меня было неожиданно. Много мтаринных зданий, в хорошем состоянии, широкие магистрали. Понравилось.
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.
    Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!
  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Юлия просто замечательная!
    Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и
    прогулка в целом;
    Что уж говорить о взрослых! Были в Ульяновске впервые, узнали неожиданно много, невероятно приятное впечатление осталось и от самого города, и от его жителей, спасибо за это Юле в первую очередь ❤️

  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет,
    и двое взрослых. Удалось договориться буквально накануне вечером, и далее мы не насчитали со временем - Юлия очень гибко подошла к бронированию, подстроилась под нас. И в течение всей экскурсии одинаково интересно доносила информацию как до старшего ребенка, так и для наших малышей. Очень благодарны Юлие за прекрасную интерактивную экскурсию! Рекомендую!

  • А
    Анна
    21 июля 2025
    Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
    Нам очень понравилось, узнали много нового про Ульяновск.
  • А
    Альбина
    30 июня 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в формате небольшого квеста с заданиями. Спасибо Юлии!
