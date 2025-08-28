-
Квест
до 10 чел.
Квест-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
8010 ₽
8900 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия «В поисках колобков»
Погрузитесь в историю Ульяновска через увлекательный квест. Ищите колобков, разгадывайте загадки и откройте для себя город с новой стороны
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:30
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и экскурсия по Ульяновску
Встретим вас в аэропорту или на вокзале, угостим чаем и расскажем об Ульяновске. Прогулка по центру и комфортный трансфер в отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 августа 2025Гид Григорий любит свой город, знает его историю, сегодняшнюю жизнь, интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Город произвёл прекрасное впечатление, что для меня было неожиданно. Много мтаринных зданий, в хорошем состоянии, широкие магистрали. Понравилось.
- ММария18 августа 2025Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.
Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!
- ССветлана15 августа 2025Юлия просто замечательная!
Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и
- ЕЕлена11 августа 2025Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет,
- ААнна21 июля 2025Нам очень понравилось, узнали много нового про Ульяновск.
- ААльбина30 июня 2025Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в формате небольшого квеста с заданиями. Спасибо Юлии!
