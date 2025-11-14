Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
14 ноя в 14:30
17 ноя в 14:30
27 000 ₽ за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа, приб...
15 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
64 900 ₽ за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
14 ноя в 14:30
17 ноя в 14:30
49 000 ₽ за человека
