Каменнобродский Свято-Троицкий мужской монастырь (Ольховка)

Монашеские поселения на этом месте были известны ещё чуть ли не с нашествия татаро-монголов. По легенде, именно сюда пришли монахи из одной разоренной кочевниками общины. Первоначально на месте монастыря был только монашеский мужской скит.

Рядом с монастырем находится несколько целебных источников. Но больше всего он знаменит своими подземельями, которые представляют собой 4х-ярусный лабиринт под самим монастырем и в меловой горе. Сейчас используется только 150 метров тоннелей. Они открыты для посещения. Недалеко от монастыря растут 11 дубов-великанов, каждому из которых почти по полтысячи лет. Эти могучие старцы были современниками русского царя Ивана Грозного, свидетелями основания Царицына.

Гусевский Ахтырский женский монастырь (село Гусевка)

Село Гусевка расположено в живописном месте у речки Иловли в Ольховском районе. Здесь, почти полтора века назад был основан монастырь. По легенде, в этом монастыре была пещера, один из выходов которой вел в монастырский колодец. Вода из которого исцеляет душу и тело. Особой гордостью монастыря является чудотворная икона Ахтырской Божьей матери и единственный в области мощевик с частицами мощей всех 14 Оптинских старцев. Возьмите с собой:Оригинал паспорта, для детей свидетельство о рождении, женщинам — платки, юбки, также ёмкость для святой воды и сухой паёк.

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