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Монастыри Ольховки и Гусевки

Владимир Д.
Владимир Д. – Гид из Волгограда
В ходе экскурсии 🧭 вы посетите: Белогорский–Каменнобродский–Свято–Троицкий мужской монастырь, где увидите чудотворную икону Божией матери «Всех скорбящих Радость», святой источник, купальню, святые рукотворные пещеры и Гусевский женский монастырь Ахтырской Божией Матери с чудотворной иконой Ахтырской Божией Матери и святым источником.

А кроме того Меловые пещеры и дубовую рощу.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Монастыри Ольховки и Гусевки
Монастыри Ольховки и Гусевки

Что вы увидите

  • Каменнобродский Свято-Троицкий мужской монастырь
  • Гусевский Ахтырский женский монастырь
Каменнобродский Свято-Троицкий мужской монастырь (Ольховка)
Монашеские поселения на этом месте были известны ещё чуть ли не с нашествия татаро-монголов. По легенде, именно сюда пришли монахи из одной разоренной кочевниками общины. Первоначально на месте монастыря был только монашеский мужской скит.
Рядом с монастырем находится несколько целебных источников. Но больше всего он знаменит своими подземельями, которые представляют собой 4х-ярусный лабиринт под самим монастырем и в меловой горе. Сейчас используется только 150 метров тоннелей. Они открыты для посещения. Недалеко от монастыря растут 11 дубов-великанов, каждому из которых почти по полтысячи лет. Эти могучие старцы были современниками русского царя Ивана Грозного, свидетелями основания Царицына.
Гусевский Ахтырский женский монастырь (село Гусевка)
Село Гусевка расположено в живописном месте у речки Иловли в Ольховском районе. Здесь, почти полтора века назад был основан монастырь. По легенде, в этом монастыре была пещера, один из выходов которой вел в монастырский колодец. Вода из которого исцеляет душу и тело. Особой гордостью монастыря является чудотворная икона Ахтырской Божьей матери и единственный в области мощевик с частицами мощей всех 14 Оптинских старцев. Возьмите с собой:Оригинал паспорта, для детей свидетельство о рождении, женщинам — платки, юбки, также ёмкость для святой воды и сухой паёк.

Отправление:

  • 07:00 — Волжский (37-й кв-л, Трансагентство, пр. Ленина д. 48 Б)
  • 07:15 — ТЗР, 3-я школа (напротив «ТЦ 7 Звезд»)
  • 08:00 — Волгоград (пл. Ленина, Дом Офицеров)
Что входит
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе / автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты
  • Страховка от несчастного случая в пути.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Дом Офицеров, Волгоград
Монастыри Ольховки и Гусевки
Монастыри Ольховки и Гусевки
Монастыри Ольховки и Гусевки
Монастыри Ольховки и Гусевки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир Д.
Владимир Д.
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