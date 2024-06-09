Железноводск — прекрасное место для фотопрогулки. Курортная архитектура сочетается здесь с живописной горной природой.
Я покажу вам главные и секретные места города, поделюсь его легендами и подготовлю для вас увлекательные задания. А также сделаю душевные фото и небольшой видеоролик.
Я покажу вам главные и секретные места города, поделюсь его легендами и подготовлю для вас увлекательные задания. А также сделаю душевные фото и небольшой видеоролик.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Прогуляетесь по скверам великих поэтов: Пушкина и Лермонтова
- Посетите храм, не похожий храм
- Заглянете в уголок Узбекистана — на дачу Эмира
- Продегустируете минеральные источники: Славяновский и Смирновский
- Подкачаете икры на километровой лестнице
- Побываете в нижней части городского парка с озером и пляжем
Кроме того, на протяжение всей прогулки вы будете решать интересные задачи и отвечать на вопросы. Также около каждой достопримечательности мы сделаем остановки для фото и видео — они будут напоминать вам о нашей встрече.
Организационные детали
Все сделанные снимки и видеоролик до 1 минуты я отправлю вам на следующий день ссылкой на облачное хранилище. Профессиональные фото (от 10 штук) с лёгкой ретушью, свето- и цветокоррекцией — в течение 10 дней.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У первого источника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Железноводске
Провела экскурсии для 72 туристов
Привет! Я Ирина — фотограф, влюблённый в Кавказ. Показываю фантастические локации, делюсь интересными фактами и делаю путешественников счастливыми уже более 10 лет.Задать вопрос
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