Железноводск — прекрасное место для фотопрогулки. Курортная архитектура сочетается здесь с живописной горной природой. Я покажу вам главные и секретные места города, поделюсь его легендами и подготовлю для вас увлекательные задания. А также сделаю душевные фото и небольшой видеоролик.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

Прогуляетесь по скверам великих поэтов: Пушкина и Лермонтова

Посетите храм, не похожий храм

Заглянете в уголок Узбекистана — на дачу Эмира

Продегустируете минеральные источники: Славяновский и Смирновский

Подкачаете икры на километровой лестнице

Побываете в нижней части городского парка с озером и пляжем

Кроме того, на протяжение всей прогулки вы будете решать интересные задачи и отвечать на вопросы. Также около каждой достопримечательности мы сделаем остановки для фото и видео — они будут напоминать вам о нашей встрече.

Организационные детали

Все сделанные снимки и видеоролик до 1 минуты я отправлю вам на следующий день ссылкой на облачное хранилище. Профессиональные фото (от 10 штук) с лёгкой ретушью, свето- и цветокоррекцией — в течение 10 дней.