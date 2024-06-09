Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске

Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Железноводск — прекрасное место для фотопрогулки. Курортная архитектура сочетается здесь с живописной горной природой.

Я покажу вам главные и секретные места города, поделюсь его легендами и подготовлю для вас увлекательные задания. А также сделаю душевные фото и небольшой видеоролик.
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Прогуляетесь по скверам великих поэтов: Пушкина и Лермонтова
  • Посетите храм, не похожий храм
  • Заглянете в уголок Узбекистана — на дачу Эмира
  • Продегустируете минеральные источники: Славяновский и Смирновский
  • Подкачаете икры на километровой лестнице
  • Побываете в нижней части городского парка с озером и пляжем

Кроме того, на протяжение всей прогулки вы будете решать интересные задачи и отвечать на вопросы. Также около каждой достопримечательности мы сделаем остановки для фото и видео — они будут напоминать вам о нашей встрече.

Организационные детали

Все сделанные снимки и видеоролик до 1 минуты я отправлю вам на следующий день ссылкой на облачное хранилище. Профессиональные фото (от 10 штук) с лёгкой ретушью, свето- и цветокоррекцией — в течение 10 дней.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У первого источника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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