Стокгольм (Stockholm) — столица Швеции, удивительно живописный «северной красотой» город. Как и любая европейская столица, помимо множества достопримечательностей и достойных музеев, он может похвастать обилием кафе с потрясающе вкусными блюдами, магазинами шведских дизайнеров, а также разнообразием отелей и богатой ночной жизнью.

Город возник более 700 лет тому назад; на сегодняшний день он раскинулся на 14 островах в холодном Балтийском море, соединенных 57 мостами. Но несмотря на это, практически до всех основных достопримечательностей здесь можно без проблем добраться пешком.

Чтобы окунуться в атмосферу Стокгольма, нужно обойти его пешком, чтобы узнать о городе интересные факты, легенды и правдивые истории.

Вы пройдете по четырем островам Стокгольма. Увидите Королевский дворец, Парламент, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушу и Ратушную площадь, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, королевский сад и… всего не перечислишь! Приходите – и вам покажут тот Стокгольм, который любят и показывают своим друзьям и гостям!

Гид расскажет об истории и городских легендах Стокгольма, а также его сегодняшних буднях. Вы узнаете, как и чем живут местные жители в Стокгольме и что притягивает сюда многочисленных путешественников.

Ни один путеводитель не заменит живого общения с гидом, живущим в городе и любящим свое дело!

Мы покажем вам самые интересные места Стокгольма и расскажем об этом городе то, что знают его жители и чего не печатают в путеводителях. Гуляя по городу, вам не придется постоянно сверяться с книгой и картой, боясь что-то пропустить. Наш гид даст вам всю информацию, которая нужна для того, чтобы интересно провести время в Стокгольме. А вечером в гостинице вы всегда сможете вернуться к вашим путеводителям и заметкам.