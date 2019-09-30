Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму

Что вас ожидает 🤩

  • Королевский дворец
  • Парламент
  • Драматический театр
  • Ратуша и Ратушная площадь
  • Рыцарский остров с королевской усыпальницей
  • Королевский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Стокгольм (Stockholm) — столица Швеции, удивительно живописный «северной красотой» город. Как и любая европейская столица, помимо множества достопримечательностей и достойных музеев, он может похвастать обилием кафе с потрясающе вкусными блюдами, магазинами шведских дизайнеров, а также разнообразием отелей и богатой ночной жизнью.

Город возник более 700 лет тому назад; на сегодняшний день он раскинулся на 14 островах в холодном Балтийском море, соединенных 57 мостами. Но несмотря на это, практически до всех основных достопримечательностей здесь можно без проблем добраться пешком.

Чтобы окунуться в атмосферу Стокгольма, нужно обойти его пешком, чтобы узнать о городе интересные факты, легенды и правдивые истории.

Вы пройдете по четырем островам Стокгольма. Увидите Королевский дворец, Парламент, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушу и Ратушную площадь, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, королевский сад и… всего не перечислишь! Приходите – и вам покажут тот Стокгольм, который любят и показывают своим друзьям и гостям!

Гид расскажет об истории и городских легендах Стокгольма, а также его сегодняшних буднях. Вы узнаете, как и чем живут местные жители в Стокгольме и что притягивает сюда многочисленных путешественников.

Ни один путеводитель не заменит живого общения с гидом, живущим в городе и любящим свое дело!

Мы покажем вам самые интересные места Стокгольма и расскажем об этом городе то, что знают его жители и чего не печатают в путеводителях. Гуляя по городу, вам не придется постоянно сверяться с книгой и картой, боясь что-то пропустить. Наш гид даст вам всю информацию, которая нужна для того, чтобы интересно провести время в Стокгольме. А вечером в гостинице вы всегда сможете вернуться к вашим путеводителям и заметкам.

Программа

Королевский дворец, Парламент, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушу и Ратушную площадь, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, королевский сад.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
30 сен 2019
Очень информативно, легко и насыщено. Герман интересный собеседник и экскурсовод. Нам понравилось - интересная информация и маршрут.
М
29 сен 2019
Очень профессионально и информативно
П
2 апр 2019
СПАСИБО ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!

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