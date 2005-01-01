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Сады у залива Gardens by the Bay

5
1 отзыв
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Сингапура
Посетите грандиозный парк 🌳 Gardens by the Bay (Сады у залива) на искусственном острове 🏝️ в Сингапуре.

Вас ждет знакомство с огромными легкими города: тремя Садами и двумя оранжереями.

В оранжерее Flower Dome растут представители флоры Средиземноморья, Cloud Forest стал домом для растений горных районов планеты.

Кроме того, вас поразят гигантские деревья Supertrees, красиво 🤩 подсвеченные в темное время суток.
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Сады у залива Gardens by the Bay
Сады у залива Gardens by the Bay

Что вы увидите

  • Gardens by the Bay
Одно из чудес Сингапура – рядом со знаменитым отелем Marina Bay Sands, на искусственно намытом острове 🏝️ построен сад будущего площадью 100 гектаров – тропический парк 🌳 Gardens by the Bay (Сады в заливе). Парк стоимостью свыше миллиарда долларов 💵 был открыт летом 2012 года.
В парке высажено свыше 200 тыс. видов растений, созданы две оранжереи Flower Dome со средиземноморской флорой и Cloud Forest с водопадом, с горным ⛰️ экваториальным климатом. Парк поражает футуристическими пейзажами, сложно представить, что создан он человеком, а не космическими пришельцами.
Поражают воображение деревья-гиганты Supertrees из стали и бетона, высотой от 25 до 50 метров, увитые лианами, орхидеями и другими тропическими ползущими растениями. Разноцветная подсветка, размещенная среди растений и стальных прутьев создает завораживающую картину, особенно в вечернее время.
Кроме этого, вечером проходит светомузыкальное шоу Light and Sound Show, создается иллюзия движения деревьев под музыку и меняется их цвет.
Сады у залива являются частью стратегии правительства по превращению Сингапура из «Садового города» в «Город в саду». Поставленная цель заключается в том, чтобы повысить качество жизни за счет увеличения количества зелени и флоры в городе. Стратегия впервые объявлена премьер-министром Ли Сянь Лунем в Национальный день единства в 2005 году. Сады у залива предназначены быть главным городским пространством отдыха на открытом воздухе и национальным символом Сингапура.
Парк открыт с 5 утра до 2 часов ночи ежедневно.
Время работы оранжерей - с 9:00 до 21:00 ежедневно
Лучшее время для посещения "Садов у залива" - поздний вечер, когда можно успеть увидеть оранжереи и насладиться ночными видами тропического парка, переливающегося разноцветными огнями.

Оранжереи парка закрыты для проведения обслуживания в 2018 году:

    15 и 16 января; 12 и 13 февраля
    5 и 6 марта; 9 и 10 апреля
    21 и 22 мая; 18 и 19 июня
    9 и 10 июля; 27 и 28 августа
    24 и 25 сентября; 29 и 30 октября
    26 и 27 ноября; 17 и 18 декабря
    Что входит
    • входные билеты в оранжереи
    • проход в парк
    Что не входит
    • личные расходы
    • аудиогид на русском языке (доступен на входе за 4 S$)
    Начало и место завершения
    🚩 18 Marina Gardens Dr, Сингапур 018953
    Сады у залива Gardens by the Bay
    Сады у залива Gardens by the Bay
    Сады у залива Gardens by the Bay
    Сады у залива Gardens by the Bay
    Сады у залива Gardens by the Bay
    Сады у залива Gardens by the Bay
    Сады у залива Gardens by the Bay

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    Спутник М.
    Спутник М.
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