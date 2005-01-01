Одно из чудес Сингапура – рядом со знаменитым отелем Marina Bay Sands, на искусственно намытом острове 🏝️ построен сад будущего площадью 100 гектаров – тропический парк 🌳 Gardens by the Bay (Сады в заливе). Парк стоимостью свыше миллиарда долларов 💵 был открыт летом 2012 года.

В парке высажено свыше 200 тыс. видов растений, созданы две оранжереи Flower Dome со средиземноморской флорой и Cloud Forest с водопадом, с горным ⛰️ экваториальным климатом. Парк поражает футуристическими пейзажами, сложно представить, что создан он человеком, а не космическими пришельцами.

Поражают воображение деревья-гиганты Supertrees из стали и бетона, высотой от 25 до 50 метров, увитые лианами, орхидеями и другими тропическими ползущими растениями. Разноцветная подсветка, размещенная среди растений и стальных прутьев создает завораживающую картину, особенно в вечернее время.

Кроме этого, вечером проходит светомузыкальное шоу Light and Sound Show, создается иллюзия движения деревьев под музыку и меняется их цвет.

Сады у залива являются частью стратегии правительства по превращению Сингапура из «Садового города» в «Город в саду». Поставленная цель заключается в том, чтобы повысить качество жизни за счет увеличения количества зелени и флоры в городе. Стратегия впервые объявлена премьер-министром Ли Сянь Лунем в Национальный день единства в 2005 году. Сады у залива предназначены быть главным городским пространством отдыха на открытом воздухе и национальным символом Сингапура.

Парк открыт с 5 утра до 2 часов ночи ежедневно.

Время работы оранжерей - с 9:00 до 21:00 ежедневно

Лучшее время для посещения "Садов у залива" - поздний вечер, когда можно успеть увидеть оранжереи и насладиться ночными видами тропического парка, переливающегося разноцветными огнями.

Оранжереи парка закрыты для проведения обслуживания в 2018 году:

15 и 16 января; 12 и 13 февраля

5 и 6 марта; 9 и 10 апреля

21 и 22 мая; 18 и 19 июня

9 и 10 июля; 27 и 28 августа

24 и 25 сентября; 29 и 30 октября

26 и 27 ноября; 17 и 18 декабря