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Взглянуть на Лос-Анджелес по-новому и встретить основных типажей компьютерной игры в реальной жизни

Стаc
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Стаc – ваш гид
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре.

Путешествие по Америке не может быть полным без захватывающих историй о современном Голливуде и его обитателях, о том, как живет и чем дышит живой, настоящий, нетуристический Лос-Анджелес, — именно это ждет вас в нашем туре.

Конечно, вы знаете, что игра GTA была отрисована на реальных локациях Калифорнии, включая Лос-Анджелес.

Мы покажем вам, как выглядят в действительности дома, площади, улицы, кофе и рестораны города Лос-Сантос, знакомые вам по виртуальному миру.

С нами вы сможете встретить основных типажей игры Grand Theft Auto и взглянуть на Лос-Анджелес по-новому.

Добро пожаловать в Los Santos реальный!
$495 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Большое американское путешествие по местам GTA
Большое американское путешествие по местам GTA

Программа

  • Обсерватория Гриффин
  • Знак Голливуд
  • Даунтаун
  • Отель Миллениум
  • Голливуд Боул
  • Китайский театр
  • Аллея Славы
  • Клуб Виски Го Го
  • Плейбой замок
  • Отель Беверли Хиллз
  • Пирс Санта Моника
  • Венис Бич
  • Масл Бич
  • И многое другое

Тур был создан при участии представительства компании-разработчика игры Rockstar North.

Большое американское путешествие по местам GTA
Большое американское путешествие по местам GTA
Большое американское путешествие по местам GTA
Большое американское путешествие по местам GTA
Большое американское путешествие по местам GTA
Большое американское путешествие по местам GTA

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Стаc
Стаc
Стас и Алиса - ваши гиды и проводники в Лос Анджелесе. У нас своя трэвел компания и мы занимается организацией частных вип туров. Лос Анджелес - гениальный город! С уважением оставляем туристический ЛА нашим коллегам, а мы отвезем во вкусный, молодой, модный, современный город. Наша задача - влюбить вас в Лос Анджелес. Одевайтесь помоднее, обувайтесь поудобнее и мы отправляемся в Город, где сбываются Мечты.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 июля 2017
Гиды на своей волне, ведут экскурсию по жестко установленной программе, менять ничего не хотят. даже если гости куда-то не хотят ехать-все равно отвезут. расскажут историю, которая не относится к LA, но гид ее знает. расскажут про цены на дома, про все, о чем не спрашивают. в-общем, если вам интересны гуляния на Голливудском бульваре, куда вас отвезет любой туристический автобус за 25 долларов- вам сюда. если вы хотите, чтобы вас закидали информацией, что все жители LA ходят с йоги на детокс, а потом обратно- вам сюда. если вы падки на любые понты- вам тоже сюда.

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