Гиды на своей волне, ведут экскурсию по жестко установленной программе, менять ничего не хотят. даже если гости куда-то не хотят ехать-все равно отвезут. расскажут историю, которая не относится к LA, но гид ее знает. расскажут про цены на дома, про все, о чем не спрашивают. в-общем, если вам интересны гуляния на Голливудском бульваре, куда вас отвезет любой туристический автобус за 25 долларов- вам сюда. если вы хотите, чтобы вас закидали информацией, что все жители LA ходят с йоги на детокс, а потом обратно- вам сюда. если вы падки на любые понты- вам тоже сюда.