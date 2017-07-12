Стас и Алиса - ваши гиды и проводники в Лос Анджелесе. У нас своя трэвел компания и мы занимается организацией частных вип туров. Лос Анджелес - гениальный город! С уважением оставляем туристический ЛА нашим коллегам, а мы отвезем во вкусный, молодой, модный, современный город. Наша задача - влюбить вас в Лос Анджелес. Одевайтесь помоднее, обувайтесь поудобнее и мы отправляемся в Город, где сбываются Мечты.
Гиды на своей волне, ведут экскурсию по жестко установленной программе, менять ничего не хотят. даже если гости куда-то не хотят ехать-все равно отвезут. расскажут историю, которая не относится к LA, но гид ее знает. расскажут про цены на дома, про все, о чем не спрашивают. в-общем, если вам интересны гуляния на Голливудском бульваре, куда вас отвезет любой туристический автобус за 25 долларов- вам сюда. если вы хотите, чтобы вас закидали информацией, что все жители LA ходят с йоги на детокс, а потом обратно- вам сюда. если вы падки на любые понты- вам тоже сюда.
Открыть живой, кинематографичный, гламурный, вкусный, полный роскоши и загадочных историй город
Приглашаем увидеть город Ангелов в увлекательном и запоминающемся ракурсе. Даже если это уже ваш 21-й приезд в Лос-Анджелес — мы сможем вас удивить. В нашем туре вы увидите этот город вечно живым, настоящим, кинематографичным, гламурным, вкусном, полном роскоши и загадочных историй.
Научиться ориентироваться в многочисленных шоппинг-маршрутах и насладиться красотами Лос-Анджелеса
Здесь покупают одежду звезды Голливуда, музыканты, бизнесмены, политики, работники шоу-бизнеса. Как не заблудиться в многочисленных шоппинг-маршрутах Лос-Анджелеса и не потратить на магазины слишком много времени? Мы поможем!
Побывать в индейской резервации, посетить исторический кантри-бар и поразиться исполинским деревьям
Вы откроете одну из лучших природных достопримечательностей на склонах гор Сьерра-Невада — парк Секвойя с крупнейшим деревом мира «Генерал Шерман». А по пути заедете на сказочное озеро Пирамида, услышите легенды северных пайютов, узнаете об эпохе «золотой лихорадки» и нефтяной истории Бейкерсфилда, где зародилось направление кантри.
Ощутить активный образ жизни, элегантность и творчество побережья Калифорнии
Пляжи Калифорнии — одна из главных природных достопримечательностей, которую стоит посетить, оказавшись в ЛА. Данный тур зарядит вас бодростью, наполнит океанским бризом, даст прочувствовать дух бунтарского Венис Бич, свободу выражения и европейское настроение Санта-Моники.