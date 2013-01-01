Если Вы не первый раз в Лос-Анджелесе, устали от Голливуда, Санта-Моники, «Аллеи Звезд» и классических маршрутов и хотите что-то необычное, тогда этот тур для вас. Мы отправимся в округ Санта-Барбара, но не в поисках героев знаменитого сериала. Нас ждет настоящий пряничный кусочек Дании, затерянныЕсли Вы не первый раз в Лос-Анджелесе, устали от Голливуда, Санта-Моники, «Аллеи Звезд» и классических маршрутов и хотите что-то необычное, тогда этот тур для вас. Мы отправимся в округ Санта-Барбара, но не в поисках героев знаменитого сериала. Нас ждет настоящий пряничный кусочек Дании, затерянный в горах ⛰️ Южной Калифорнии.
Здания здесь построены в классическом для Дании стиле. А воздух наполнен магией сказок Андерсена и запахом традиционной выпечки.
Программа:
Начнем наше путешествие по живописным шоссе, проходящим то через горы, то по самому побережью Тихого океана.
Прогуляемся по историческому центру города, рассмотрим домики, заглянем в пекарни, попробуем традиционную датскую выпечку, познакомимся с местным пивом, сваренным по датским рецептам, продегустируем калифорнийские вина из винограда, выращенного в округе Санта-Барбара.
Увидим памятник Русалочке и Г. Х. Андерсену.
Заглянем в исторический музей 🖼 и узнаем о быте датчан.
Посетим старую католическую миссию, с которой начиналось развитие этих земель.
Посмотрим на страусов и лавандовые поля.
Подсмотрим за жизнью ранчо Майкла Джексона, где знаменитый певец когда-то построил личную железную дорогу и парк 🌳 развлечений.
А закончим наше путешествие ужином в рыбном ресторане с прекрасным видом на океан.
Что входит
Услуги и транспортные расходы
Что не входит
Стоимость обеда и ужина
дегустаций
а так же входные билеты не входят в стоимость тура.
Начало
🚩 Трансфер из отеля/другого места проживания
Место завершения
🏁 Возврат в отель/другое места проживания
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.