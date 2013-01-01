Если Вы не первый раз в Лос-Анджелесе, устали от Голливуда, Санта-Моники, «Аллеи Звезд» и классических маршрутов и хотите что-то необычное, тогда этот тур для вас. Мы отправимся в округ Санта-Барбара, но не в поисках героев знаменитого сериала. Нас ждет настоящий пряничный кусочек Дании, затерянныЕсли Вы не первый раз в Лос-Анджелесе, устали от Голливуда, Санта-Моники, «Аллеи Звезд» и классических маршрутов и хотите что-то необычное, тогда этот тур для вас. Мы отправимся в округ Санта-Барбара, но не в поисках героев знаменитого сериала. Нас ждет настоящий пряничный кусочек Дании, затерянный в горах ⛰️ Южной Калифорнии.

Здания здесь построены в классическом для Дании стиле. А воздух наполнен магией сказок Андерсена и запахом традиционной выпечки.

Программа: