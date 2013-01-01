Игорь К. проводит ещё 5 экскурсий

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«Контрасты Даунтауна ЛА»

Игорь К.
Игорь К. – Гид из Лос-Анджелеса
DTLA - это отдельный мир не похожий на другие районы и городки Лос-Анджелеса.

Насыщенность контрастов здесь зашкаливает – небоскрёбы из стекла и пошарпанные лофты, банкиры и бездомные, мексиканская уличная еда в 5 метрах от роскошных ресторанов.

Все это в полной мере ждёт вас в туре «Контрасты Даунтауна ЛА».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $200 за экскурсию

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«Контрасты Даунтауна ЛА»
«Контрасты Даунтауна ЛА»
DTLA - это отдельный мир не похожий на другие районы и городки Лос-Анджелеса. Насыщенность контрастов здесь зашкаливает – небоскрёбы из стекла и пошарпанные лофты, банкиры и бездомные, мексиканская уличная еда в 5 метрах от роскошных ресторанов. Все это в полной мере ждёт вас в туре «Контрасты Даунтауна ЛА».

Программа:

    Начнем тур с прекрасного городского вида со смотровой площадки небоскрёба
    Заглянем в уникальную Центральную библиотеку
    Попробуем лучший Iced Latte в Америке по мнению газеты NY Times
    Прокатимся на историческом и кинематографичном трамвайчике
    Увидим современную городскую архитектуру - The Broad и Концертный зал Уолта Дисней
    Заглянем в Собор Богоматери Ангелов, убедимся, что религия и современная архитектура могут быть в гармонии
    Гранд Парк
    Посетим мозг «Города Ангелов» – Городской совет ЛА
    Прогуляемся по первой улице ЛА – Olvera street. Увидим самое старое здание в городе и окунемся в мексиканскую культуру. Попробуем местную кухню 🥧 прогулку 👣 в фотогеничном Chinatown - кусочек Китая, яркая азиатская архитектура и памятник Брюсу Ли.
    Начало
    🚩 7-th Street/Metro Center
    Место завершения
    🏁 China Town
    «Контрасты Даунтауна ЛА»
    «Контрасты Даунтауна ЛА»

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Игорь К.
    Игорь К.
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