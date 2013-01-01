Игорь К. проводит ещё 5 экскурсий

DTLA - это отдельный мир не похожий на другие районы и городки Лос-Анджелеса. Насыщенность контрастов здесь зашкаливает – небоскрёбы из стекла и пошарпанные лофты, банкиры и бездомные, мексиканская уличная еда в 5 метрах от роскошных ресторанов. Все это в полной мере ждёт вас в туре «Контрасты Даунтауна ЛА».

Программа:

Начнем тур с прекрасного городского вида со смотровой площадки небоскрёба

Заглянем в уникальную Центральную библиотеку

Попробуем лучший Iced Latte в Америке по мнению газеты NY Times

Прокатимся на историческом и кинематографичном трамвайчике

Увидим современную городскую архитектуру - The Broad и Концертный зал Уолта Дисней

Заглянем в Собор Богоматери Ангелов, убедимся, что религия и современная архитектура могут быть в гармонии

Гранд Парк

Посетим мозг «Города Ангелов» – Городской совет ЛА

Прогуляемся по первой улице ЛА – Olvera street. Увидим самое старое здание в городе и окунемся в мексиканскую культуру. Попробуем местную кухню 🥧 прогулку 👣 в фотогеничном Chinatown - кусочек Китая, яркая азиатская архитектура и памятник Брюсу Ли.