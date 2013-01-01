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Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.

5
3 отзыва
Игорь К.
Игорь К. – Гид из Лос-Анджелеса
Чтобы быстро и с комфортом узнать Лос-Анджелес с самых разных сторон, я предлагаю вам выделить всего 1 день из вашего путешествия на тур по главным достопримечательностям, заслуживающим внимания.

Вы сэкономите уйму времени, сил и освободите себя от переживаний, как, куда и на чем добраться, что там смотреть и в какой последовательности.

А я, как житель этого невероятного и неоднозначного города, буду счастлив поделиться с вами всем, что о нем знаю, включая исторические факты, фотогеничные точки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $350 за экскурсию

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Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.

Что вы увидите

  • Знак HOLLYWOOD
  • Beverly Hills
  • El Matador State Beach
  • Abbot Kinney
  • Venice
  • концертный холл Уолта Диснея
  • Парламент
  • фантастический Собор Богоматери Ангелов
  • Библиотеку
  • Pershing Square
  • Брожвей

Что вас ожидает:

  • Знак HOLLYWOOD. Посмотрим поближе, сделаем фото и насладимся оттуда роскошным видом на город 🏙️ Hills. Пройдемся мимо отеля из фильма «Красотка» прямо к Rodeo Drive - улочке магазинов самых известных мировых брендов (Dior, Valentino, Roberto Cavalli, Gucci, Prada и тд). И я расскажу, какую тайну хранят земли этого города с одной из самых дорогих цен на недвижимость.
  • Malibu. По живописной дороге мимо виноделен и заповедных зон мы отправимся пообедать на ранчо в красивейший уголок природы, обустроенный для романтических или семейных встреч с вкусной едой, местными винами 🍷 и чистейшим горным ⛰️ воздухом.
  • Дальше нас ждет дорога к океану на пляж 🏖️ Эль Матадор, знаменитого, во-первых, тем, что в тех краях высадились первые конкистадоры, а во-вторых, невероятной формы скалами и утесами, уходящими в океан. Это нужно увидеть своими глазами!
  • Abbot Kinney - очень фактурная улица, на которой концентрация модных магазинов, кафе, стрит-арта и современных трендов превышает все допустимые нормы. Заглянем в магазин с товарами, легализованными в Калифорнии, посмотрим на разнообразие продуктов этой индустрии, получившей толчок к развитию благодаря легализации (шоколад, сладости, аксессуары). Попробуем самое популярное в ЛА мороженое в Salt&Straw. При желании можем остаться на ужин, выбор отличных заведений на любой вкус и кошелек.
  • VENICE - самый известный пляж бодибилдеров, где тренировался Арнольд Шварценеггер, и красивые 🤩 пальмы 🌴, и лавки с сувенирами, и пристанище для вольных народов, художников и музыкантов. Атмосфера незабываема, особенно на закате. Также там есть уникальная система каналов для лодок между жилыми домами — местная Венеция.
  • DTLA.
  • Закончим маршрут в сердце города — Даунтауне. Интересных мест в нем не счесть. Мы будем ориентироваться на время и оставшиеся у вас силы, но обязательно увидим минимум — концертный холл Уолта Диснея, Парламент, фантастический Собор Богоматери Ангелов, Библиотеку, Pershing Square. Проедем по Бродвею и при желании по улицам Skid Row. Вы можете остаться в центре и поужинать на аутентичном Grand Central Market или в ресторане одного из небоскребов с видом на весь город. Или я доставлю вас обратно в ваш отель 🏨 отдыхать и набираться сил на ваши будущие приключения в этом уникальном городе.

Важно знать:

  • очередность программы может меняться в зависимости от расположения места встречи (вашего отеля), где я вас забираю утром, а также от ваших личных пожеланий. Свяжитесь со мной и расскажите о своих предпочтениях и главных желаниях, и я для вас соберу идеальный маршрут.
  • так как температура и влажность воздуха в запланированных местах может сильно отличаться (город, горы, океан), позаботьтесь о своем комфорте — возьмите что-то теплое, головные уборы и крем от солнца.
Что входит
  • Услуги гида
  • траспортные расходы
Что не входит
  • Питание
  • оплата парковок
Начало
🚩 Трансфер из отеля, или аэропорта
Место завершения
🏁 Возврат в отель, или аэропорт
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь К.
Игорь К.
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3 отзыва оставили туристы

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