Игорь К. – Гид из Лос-Анджелеса

Чтобы быстро и с комфортом узнать Лос-Анджелес с самых разных сторон, я предлагаю вам выделить всего 1 день из вашего путешествия на тур по главным достопримечательностям, заслуживающим внимания.



Вы сэкономите уйму времени, сил и освободите себя от переживаний, как, куда и на чем добраться, что там смотреть и в какой последовательности.



А я, как житель этого невероятного и неоднозначного города, буду счастлив поделиться с вами всем, что о нем знаю, включая исторические факты, фотогеничные точки.