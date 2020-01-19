8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Молодое озеро Чео Лан — это одна из наиболее ярких достопримечательностей на юге Таиланда.

В мире существует всего несколько водоемов со схожими фантастическими пейзажами.

На экскурсии вы увидите самые интересные и красивые места в окрестностях озера, побываете в пещерном храме, покатаетесь на слонах и взглянете на парк с лучшей панорамной площадки.
$76 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в лобби отеля
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»

Что вас ожидает

Насыщенный день на озере
Вы познакомитесь с историей образования Чео Лан, появившегося в разломе карстовых гор. Поднимающиеся со дна озера до высоты в 1000 метров, они напоминают кадры из фантастических фильмов. За один день вы успеете охватить все самые красивые локации и интересные активности на территории национального парка Као Сок, где и располагается озеро. Переезды между остановками в среднем займут 40-50 минут, а наша модель организации трансфера позволит вам тратить минимум времени на дорогу. По пути вы узнаете также об истории и культуре Тайланда, об особенностях религии и местном образе жизни.

Кое-что из предстоящей программы
🏯 посещение пещерного и горного храма
🐒 кормление обезьян
🐘 катание на слонах
💧 купание в чистейшей воде озера (в плавучей деревне есть вышка, с которой можно прыгать в воду)
🚣 катание на каяках

Подробный маршрут

  • Мы заедем за вами в отель (а после экскурсии привезем обратно)
  • Ват Суван Куха (храм Золотая Пещера)
  • Прогулка на слонах по живописным джунглям у подножия карстовых гор, шоу маленького слоненка, фотографии с попугаями
  • Смотровая площадка на дамбе Ратчапрапа
  • Прогулка по озеру Чео Лан, посещение самой популярной достопримечательности озера – трех скал Куилинь
  • Прибытие в деревню Путаван и обед. После этого отдых, купание, прогулки на каноэ, свободное время
  • Возвращение на причал у дамбы Ратчапрапа
  • Посещение храма Ват Банг Риенг
  • Возвращение в отель

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для ребенка – 2500 бат
  • В стоимость экскурсии не входит трансфер из регионов Раваи, Найхарн, Ао По, Панва, Пхукет таун — доплата 350 бат с человека; Найтон, Найянг — 150 батов с человека; Као Лак — 2300 батов за машину (до 3х человек).
  • Выезд из отелей примерно 06:30-07:00 (менеджер сообщит точное время выезда накануне тура)
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»
Озеро Чео Лан, или тайландский «Аватар»

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в лобби отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я люблю свою работу, и мне нравится планирование и организация ярких, увлекательных путешествий по самым интересным местам южного Таиланда. Я работаю с замечательной командой профессионалов, которые знают толк в своем деле, а наш подход к организации отдыха подразумевает индивидуальную работу с каждым клиентом. Более 10 тыс. гостей уже воспользовались нашими услугами, а их положительные отзывы - это лучшая характеристика проделанной нами работы. Наше знание культуры и истории, а также искреннее желание предложить нашим гостям лучшее, учитывая их интересы и бюджет – залог того, что ваш отдых в Таиланде будет незабываемым!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Очень насыщенный и интересный получился день. Гид Алексей выше всяких похвал по знаниям истории и традиций. Зовут его Алексей. Много рассказывал о буддизме, был внимателен и отвечал на любые вопросы, просто на любые))) Экскурсия насыщенная и очень хорошо спланированная.
14 января 2020
Интересная обзорная экскурсия в небольшой группе, в комфортном авто. Гид Юля была великолепна, очень интересно преподносит информацию. Были с ребенком 11 лет, ребенок в восторге.
30 декабря 2019
Отличная экскурсия! Комфортный трансфер, приятные гиды (тайский и русский Сергей). Невероятные виды и интересный рассказ!
4 декабря 2019
Мы в восторге! Супер поездка. Очень здорово спланирован маршрут, таким образом, что мы на всех остановках были одни или с небольшим количеством других туристов. Особенно понравился гид, который вёл нашу группу - интересный рассказ, отвечал на все вопросы и даже фотографировал нас. Спасибо!
29 октября 2019
Экскурсия замечательная! Масса впечатлений! Испортила впечатление только Алена, которая не смогла вовремя предупредить о переносе времени экскурсии, а потом ещё и позволила себе грубо разговаривать по телефону. В целом, экскурсию рекомендую посетить, это того стоит!
20 марта 2019
Все отлично, кроме обеда.
8 апреля 2018
Отличная экскурсия! У нас был гид Андрей - просто замечательный рассказчик. на протяжении почти 12 часов, все время рассказывал истории. Важно, что экскурсия построена таким образом, что Вы практически не сталкиваетесь с группами Китайцев. Спасибо!
15 декабря 2017
Мы с мужем и двумя детьми были на этой экскурсии в ноябре. Всего в группе было 12 человек, очень комфортабельные переезды, позитивный тайский водитель и русский гид. Сам гид поразил своими энциклопедическими знаниями и интересной манерой подачи информации, он очень знающий и опытный. Мы увидели Тайланд вне туристического Пхукета, побывали в природном заповеднике с пейзажами, как в фильме Аватар, поплавали в чистейшем водохранилище посреди дикой природы. Однозначно рекомендую к посещению, вы останетесь в восторге, как и мы!

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