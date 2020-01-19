8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Насыщенный день на озере

Вы познакомитесь с историей образования Чео Лан, появившегося в разломе карстовых гор. Поднимающиеся со дна озера до высоты в 1000 метров, они напоминают кадры из фантастических фильмов. За один день вы успеете охватить все самые красивые локации и интересные активности на территории национального парка Као Сок, где и располагается озеро. Переезды между остановками в среднем займут 40-50 минут, а наша модель организации трансфера позволит вам тратить минимум времени на дорогу. По пути вы узнаете также об истории и культуре Тайланда, об особенностях религии и местном образе жизни.

Кое-что из предстоящей программы

🏯 посещение пещерного и горного храма

🐒 кормление обезьян

🐘 катание на слонах

💧 купание в чистейшей воде озера (в плавучей деревне есть вышка, с которой можно прыгать в воду)

🚣 катание на каяках

Подробный маршрут