Еще несколько необычных экскурсий в Занзибаре

Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара

Прочувствовать характер города на узких улицах, раскрыть его историю и услышать о местной кухне

Дамир
Дамир – Гид из Занзибара
Детали колоритных улочек, Дом чудес и Сады Фородани, персидские бани и англиканский собор — я покажу вам Каменное сердце Занзибара! Вы перенесетесь в 19 век и ощутите дух старой столицы ⭐️ Оманского султаната.

Узнаете о вехах в истории 📖 Танзании и распутаете клубок из разных культур.

А еще поймете, как сегодня живут горожане, и разгадаете секреты национальных блюд.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $50 за человека

    Заказать экскурсию
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара

Экскурсия ⛳ проводится с 1 мая.

Что вас ожидает

Лабиринты Стоун Тауна
Тесные улочки — вот в чем секрет его неповторимого облика! Вы найдете здесь черты арабского, индийского, африканского и колониального стилей. Полюбуетесь изящными восточными балконами, старинными дверями — это отдельный вид искусства. Здесь за каждой дверью и потертым фасадом хранится своя история: мы попробуем раскрыть эти тайны…

От Дома чудес до Дома Меркьюри
Переулки Каменного города выведут нас к резиденции султана, где вы узнаете, как жили оманские правители на Занзибаре. Я расскажу об устройстве персидских бань, куда мы также заглянем. Обязательно посмотрим место, где родился и жил легенда мировой музыки, Фредди Меркьюри. А еще посетим старый Форт и зайдем в англиканский собор, где поговорим о страницах истории 📖 Занзибара, связанных с работорговлей.

Вкусы Занзибара
Отдельного рассказа заслуживает местная кухня 🥧. Мы наведаемся на рынок; на прогулке 👣 по набережной Фородани вы услышите о стритфуде из морепродуктов — и сможете попробовать его здесь же вечером. А еще я проведу вас к одному из самых колоритных ресторанчиков: Secret Garden, который спрятался в переулках Стоун Тауна!

Организационные детали

  • По желанию за отдельную плату можно организовать трансфер от отеля и обратно. Точная стоимость зависит от того, в какой части острова вы находитесь, уточняйте при бронировании.
  • Отдельно по желанию оплачиваются еда и напитки
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дамир
Дамир
Меня зовут Дамир. Я путешественник, фотограф, член Русского Географического общества. Объездил многие страны Юго-Восточной Азии, жил в Малайзии, Индонезии. Последнее время живу в Танзании, на Занзибаре. Я отлично знаю остров, его культуру, историю и особенности. С удовольствием помогу вам познакомиться с ним и влюбиться в это прекрасное место!
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