Еще несколько необычных экскурсий в Занзибаре

Экскурсия ⛳ проводится с 1 мая.

Что вас ожидает

Лабиринты Стоун Тауна

Тесные улочки — вот в чем секрет его неповторимого облика! Вы найдете здесь черты арабского, индийского, африканского и колониального стилей. Полюбуетесь изящными восточными балконами, старинными дверями — это отдельный вид искусства. Здесь за каждой дверью и потертым фасадом хранится своя история: мы попробуем раскрыть эти тайны…

От Дома чудес до Дома Меркьюри

Переулки Каменного города выведут нас к резиденции султана, где вы узнаете, как жили оманские правители на Занзибаре. Я расскажу об устройстве персидских бань, куда мы также заглянем. Обязательно посмотрим место, где родился и жил легенда мировой музыки, Фредди Меркьюри. А еще посетим старый Форт и зайдем в англиканский собор, где поговорим о страницах истории 📖 Занзибара, связанных с работорговлей.

Вкусы Занзибара

Отдельного рассказа заслуживает местная кухня 🥧. Мы наведаемся на рынок; на прогулке 👣 по набережной Фородани вы услышите о стритфуде из морепродуктов — и сможете попробовать его здесь же вечером. А еще я проведу вас к одному из самых колоритных ресторанчиков: Secret Garden, который спрятался в переулках Стоун Тауна!

Организационные детали