На Рождество – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сиде, цены от €36, скидки до 23%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По древнему Сиде - в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
скидка
23%
31 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе: античные храмы и римские бани
Погрузитесь в историю Сиде, города с величественной архитектурой. В мини-группе вы увидите античные храмы, римские бани и археологический музей
Начало: В центре античного Сиде
10 сен в 09:30
12 сен в 09:30
4736 за человека
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Турецкие Мальдивы - из Сиде
На яхте
5 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
11 сен в 06:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • F
    Faina
    3 сентября 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Выбрала через Трипстер гида Nuri Kılıcoglu для прогулки по старому городу Сиде и не пожалела, очень интересно и понятно рассказывает тему. Нам нужен был именно индивидуальный гид для нашей семьи. Это было отличное решение.
  • Н
    Наталья
    2 сентября 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Экскурсия интересная, познавательная. Грамотно построенный маршрут экскурсии и профессиональный экскурсовод внесли образовательную составляющую в отпуск. Довольно быстро нашла место встречи.
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    После экскурсии Нури посадил меня на маршрутку. Еще раз огромное спасибо! В следующий отпуск в Турции обязательно буду планировать экскурсию с Вами.

    Экскурсия интересная, познавательная. Грамотно построенный маршрут экскурсии и профессиональный экскурсовод внесли образовательную составляющую в отпуск. ДовольноЭкскурсия интересная, познавательная. Грамотно построенный маршрут экскурсии и профессиональный экскурсовод внесли образовательную составляющую в отпуск. Довольно
  • М
    Максим
    31 августа 2024
    По древнему Сиде - в мини-группе
    Отличная экскурсия, Нури – очень приятный и интересный организатор и рассказчик. Жаль только не попали в музей, т. к. он сейчас на реконструкции:(
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Из Сиде ехать не близко, будьте к этому готовы. На кораблике, который нас возил было много людей, особенно на нижней палубе, многие курят. 👎🏻 Море красивое, чистое👍🏻 На мой взгляд цена завышена для этого отдыха
  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    То что надо для любителей древности и античности! Нам очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По древнему Сиде - в мини-группе
  2. Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  3. Турецкие Мальдивы - из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Акведук
  5. Античный город
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Площадь Агора
  9. Археологический музей
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2024
Сейчас в Сиде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 350 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2024 год на рождество, 37 ⭐ отзывов, цены от €36. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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