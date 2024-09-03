F Faina По древнему Сиде - в мини-группе Выбрала через Трипстер гида Nuri Kılıcoglu для прогулки по старому городу Сиде и не пожалела, очень интересно и понятно рассказывает тему. Нам нужен был именно индивидуальный гид для нашей семьи. Это было отличное решение.

Н Наталья По древнему Сиде - в мини-группе читать дальше После экскурсии Нури посадил меня на маршрутку. Еще раз огромное спасибо! В следующий отпуск в Турции обязательно буду планировать экскурсию с Вами. Экскурсия интересная, познавательная. Грамотно построенный маршрут экскурсии и профессиональный экскурсовод внесли образовательную составляющую в отпуск. Довольно быстро нашла место встречи.

М Максим По древнему Сиде - в мини-группе Отличная экскурсия, Нури – очень приятный и интересный организатор и рассказчик. Жаль только не попали в музей, т. к. он сейчас на реконструкции:(

Ю Юлия Турецкие Мальдивы - из Сиде Из Сиде ехать не близко, будьте к этому готовы. На кораблике, который нас возил было много людей, особенно на нижней палубе, многие курят. 👎🏻 Море красивое, чистое👍🏻 На мой взгляд цена завышена для этого отдыха