скидка
23%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе: античные храмы и римские бани
Погрузитесь в историю Сиде, города с величественной архитектурой. В мини-группе вы увидите античные храмы, римские бани и археологический музей
Начало: В центре античного Сиде
10 сен в 09:30
12 сен в 09:30
47€36 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
9 часов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
11 сен в 06:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- FFaina3 сентября 2024Выбрала через Трипстер гида Nuri Kılıcoglu для прогулки по старому городу Сиде и не пожалела, очень интересно и понятно рассказывает тему. Нам нужен был именно индивидуальный гид для нашей семьи. Это было отличное решение.
- ННаталья2 сентября 2024Экскурсия интересная, познавательная. Грамотно построенный маршрут экскурсии и профессиональный экскурсовод внесли образовательную составляющую в отпуск. Довольно быстро нашла место встречи.
- ММаксим31 августа 2024Отличная экскурсия, Нури – очень приятный и интересный организатор и рассказчик. Жаль только не попали в музей, т. к. он сейчас на реконструкции:(
- ЮЮлия23 августа 2024Из Сиде ехать не близко, будьте к этому готовы. На кораблике, который нас возил было много людей, особенно на нижней палубе, многие курят. 👎🏻 Море красивое, чистое👍🏻 На мой взгляд цена завышена для этого отдыха
- ММарина15 июня 2024То что надо для любителей древности и античности! Нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2024
Сейчас в Сиде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 350 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2024 год на рождество, 37 ⭐ отзывов, цены от €36. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь