На этой экскурсии скучать не придется никому, ведь мы совместили архитектурные сокровища Сиде с красочными аттракционами Дискавери Парка Антальи! Сначала вы прогуляетесь по улицам древнего города, изучая античные памятники римлян, и заглянете на местный базар. А затем переместитесь в парк с моделями динозавров, живыми львами, рептилиями и морскими обитателями.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с древним Сиде

В первой части экскурсии вы откроете главные достопримечательности и богатую историю Сиде. Мы увидим:

Фонтан Нимфеум — впечатляющее наследие римлян. Вода с гор поступала сюда через акведук протяженностью 50 километров!

— впечатляющее наследие римлян. Вода с гор поступала сюда через акведук протяженностью 50 километров! Древние торговые ряды , рядом с которыми расположилась обзорная площадка с видом на римский театр и храм Тюхе.

, рядом с которыми расположилась обзорная площадка с видом на римский театр и храм Тюхе. Главный базар Сиде, уже османское наследие. Вы рассмотрите жилые дома, перестроенные под магазинчики, и перенесетесь в Турцию 19 века.

Сиде, уже османское наследие. Вы рассмотрите жилые дома, перестроенные под магазинчики, и перенесетесь в Турцию 19 века. Городскую набережную с памятником Ататюрку и храмом Аполлона. Здесь у вас будет время, чтобы выпить турецкого кофе и сделать красивые кадры.

А после неспешно пройдем по колонной дороге — главной улице Сиде во 2 веке до н. э. Многие скульптуры и дома, располагавшиеся здесь, сейчас перекочевали в археологический музей Антальи.

Путешествие в Дискавери Парк!

После прогулки по центру города начнется автомобильная часть экскурсии — поездка в Дискавери Парк Анталии, которая порадует и детей, и взрослых. Вы увидите 40 моделей динозавров, которые умеют двигаться и рычать, посетите аквариум с морскими обитателями и террариум с рептилиями. В зоопарке понаблюдаете за львами, медведями, обезьянами и другими животными. А также по желанию покатаетесь на аттракционах и заглянете в кафе.

Организационные детали