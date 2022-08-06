Античный Сиде и Парк динозавров

Приключение для всей семьи: прогулка по Старому городу и поездка в Дискавери Парк

На этой экскурсии скучать не придется никому, ведь мы совместили архитектурные сокровища Сиде с красочными аттракционами Дискавери Парка Антальи! Сначала вы прогуляетесь по улицам древнего города, изучая античные памятники римлян, и заглянете на местный базар.

А затем переместитесь в парк с моделями динозавров, живыми львами, рептилиями и морскими обитателями.
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
Античный Сиде и Парк динозавров
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с древним Сиде

В первой части экскурсии вы откроете главные достопримечательности и богатую историю Сиде. Мы увидим:

  • Фонтан Нимфеум — впечатляющее наследие римлян. Вода с гор поступала сюда через акведук протяженностью 50 километров!
  • Древние торговые ряды, рядом с которыми расположилась обзорная площадка с видом на римский театр и храм Тюхе.
  • Главный базар Сиде, уже османское наследие. Вы рассмотрите жилые дома, перестроенные под магазинчики, и перенесетесь в Турцию 19 века.
  • Городскую набережную с памятником Ататюрку и храмом Аполлона. Здесь у вас будет время, чтобы выпить турецкого кофе и сделать красивые кадры.

А после неспешно пройдем по колонной дороге — главной улице Сиде во 2 веке до н. э. Многие скульптуры и дома, располагавшиеся здесь, сейчас перекочевали в археологический музей Антальи.

Путешествие в Дискавери Парк!

После прогулки по центру города начнется автомобильная часть экскурсии — поездка в Дискавери Парк Анталии, которая порадует и детей, и взрослых. Вы увидите 40 моделей динозавров, которые умеют двигаться и рычать, посетите аквариум с морскими обитателями и террариум с рептилиями. В зоопарке понаблюдаете за львами, медведями, обезьянами и другими животными. А также по желанию покатаетесь на аттракционах и заглянете в кафе.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у отеля и привезем обратно после экскурсии. Большая часть экскурсии пешеходная, до парка мы доедем на автомобиле (кроссовер Nissan X-Trail или минивэн Mercedes Vito). Транспортные расходы включены в стоимость.
    Дополнительно оплачиваются билеты в Парк динозавров: дети — 20$, дети до 7 лет — бесплатно, взрослые — 30$
    Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Захватите с собой головные уборы и воду, а также позаботьтесь об удобной одежде и обуви

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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