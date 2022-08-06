В первой части экскурсии вы откроете главные достопримечательности и богатую историю Сиде. Мы увидим:
А после неспешно пройдем по колонной дороге — главной улице Сиде во 2 веке до н. э. Многие скульптуры и дома, располагавшиеся здесь, сейчас перекочевали в археологический музей Антальи.
После прогулки по центру города начнется автомобильная часть экскурсии — поездка в Дискавери Парк Анталии, которая порадует и детей, и взрослых. Вы увидите 40 моделей динозавров, которые умеют двигаться и рычать, посетите аквариум с морскими обитателями и террариум с рептилиями. В зоопарке понаблюдаете за львами, медведями, обезьянами и другими животными. А также по желанию покатаетесь на аттракционах и заглянете в кафе.