Экскурсионная программа:Обзорная экскурсия ⛳ Новый Город 🏙️ + Старый Город (6-8 часов):
Достопримечательности этой программы — самое основное из того, что нужно увидеть и всё находится рядом.
1. Мечеть Сулеймана Великолепного с усыпальницей Роксоланы и великолепным видом на Стамбул.
2. Залив Золотой Рог и прогулка 👣 по мосту с рыбаками через залив.
3. Музей 🖼 дворец Долмабахче с английской люстрой в 4, 5 тонн и с музеем картин Айвазовского.
4. Тур по Босфору на пароходе (длительность 1, 5 часа, стоимость билета примерно 4 евро с человека). К этому времени вы устанете после Дворца Долмабахче и сможете отдохнуть на пароходе наслаждаясь видами и рассказами экскурсовода.
Ниже достопримечательности 🏛️ Старого Города находятся на одной площади, Гид подробно всё расскажет и покажет обзорно без посещения изнутри:
5. Музей Дворец Османских Султанов Топкапы — главный дворец Османской империи с начала XV до середины XVIII века.
6. Площадь Ипподром — место проведения гладиаторских боёв, ещё до возникновения христианства, на котором возведены самые древние постройки Стамбула — включая Египетский обелиск XVI век до нашей эры.
7. Мечеть Айя-София — жемчужина Стамбула. В ходе истории 📖 во времена Византийской империи был имперской церковью, а затем во времена Османской была переделана в мечеть.
8. Голубая Мечеть — основная мечеть Турции. Своей грациозностью, изяществом и величественностью является главным украшением Стамбула.
9. Музей Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Была построена в 527 году н. э. и снабжала город питьевой водой.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Транспортные услуги — Мерседес Vito +150 EUR
Музей дворец Долмабахче — (билет 150 TRY/час)
Тур по Босфору на пароходе — 4 EUR/ чел.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.