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Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»

Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
В этой экскурсии 🧭 мы посетим четыре разных района на обоих континентах, переплывём через Босфорский пролив, покормим чаек, послушаем удивительные и очень интересные истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • €100 за экскурсию

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Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»

Что вы увидите

  • Мечеть Сулеймана Великолепного
  • Залив Золотой Рог
  • Музей дворец Долмабахче
  • Тур по Босфору
  • Дворец Топкапы
  • Площадь Ипподром
  • Айя-София
  • Голубая Мечеть
  • Музей Цистерна Базилика

Экскурсионная программа:Обзорная экскурсия ⛳ Новый Город 🏙️ + Старый Город (6-8 часов):

  • Достопримечательности этой программы — самое основное из того, что нужно увидеть и всё находится рядом.
  • 1. Мечеть Сулеймана Великолепного с усыпальницей Роксоланы и великолепным видом на Стамбул.
  • 2. Залив Золотой Рог и прогулка 👣 по мосту с рыбаками через залив.
  • 3. Музей 🖼 дворец Долмабахче с английской люстрой в 4, 5 тонн и с музеем картин Айвазовского.
  • 4. Тур по Босфору на пароходе (длительность 1, 5 часа, стоимость билета примерно 4 евро с человека). К этому времени вы устанете после Дворца Долмабахче и сможете отдохнуть на пароходе наслаждаясь видами и рассказами экскурсовода.

Ниже достопримечательности 🏛️ Старого Города находятся на одной площади, Гид подробно всё расскажет и покажет обзорно без посещения изнутри:

  • 5. Музей Дворец Османских Султанов Топкапы — главный дворец Османской империи с начала XV до середины XVIII века.
  • 6. Площадь Ипподром — место проведения гладиаторских боёв, ещё до возникновения христианства, на котором возведены самые древние постройки Стамбула — включая Египетский обелиск XVI век до нашей эры.
  • 7. Мечеть Айя-София — жемчужина Стамбула. В ходе истории 📖 во времена Византийской империи был имперской церковью, а затем во времена Османской была переделана в мечеть.
  • 8. Голубая Мечеть — основная мечеть Турции. Своей грациозностью, изяществом и величественностью является главным украшением Стамбула.
  • 9. Музей Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Была построена в 527 году н. э. и снабжала город питьевой водой.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • Транспортные услуги — Мерседес Vito +150 EUR
  • Музей дворец Долмабахче — (билет 150 TRY/час)
  • Тур по Босфору на пароходе — 4 EUR/ чел.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан А.
Руслан А.
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Руслан А. проводит ещё 6 экскурсий

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