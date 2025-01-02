Мы посетим главные достопримечательности бывшего Константинополя: собор Святой Софии и
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой вам понадобятся: заграничный паспорт, медицинский полис, деньги на личные расходы (питание, сувениры и т. п. — около 500 евро).
Проживание. В отелях Стамбула и Гёреме в 2-, 3- и 4-местных номерах с удобствами.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Уровень сложности. Сложность 3 из 10, подходит для людей, не имеющих серьёзных проблем со здоровьем. Активная насыщенная программа предполагает ежедневные прогулки налегке до 12 км.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетаете в Стамбул и размещаетесь в отеле. На этот день не запланировано мероприятий, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта. Можно самостоятельно прогуляться по старому городу. Вечером соберёмся вместе, познакомимся и обсудим наше путешествие.
Достопримечательности исторической части Стамбула
Утро особенно доброе, если вы встречаете его в Стамбуле! Сегодня будем знакомиться с древним оживлённым городом, где встречаются Европа и Азия, и увидим главные достопримечательности его исторической части.
Вас ждут собор Святой Софии (Айя-София) и мечеть Султанахмет (Голубая мечеть), цистерна Базилика — старинное подземное водохранилище, которое теперь функционирует как музей. Посетим Топкапы — старейший османский дворец Стамбула, который в течение 400 лет служил резиденцией и офисом для турецких султанов.
Побываем на Ипподроме — античной площади, где сохранились постройки различных времён: Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина и Немецкий фонтан, открытый в 1901 году. Посмотрим на соседствующий с ней дворец Ибрагима-паши, построенный в 16-м веке.
И конечно, обязательно заглянем на пёстрый и шумный Гранд-Базар — старинный крытый рынок. Здесь можно потренироваться торговаться с продавцами, что стало уже местной традицией.
Прогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мост
Позавтракав, разместимся на пароме и прокатимся по Босфору. Можно кормить традиционными бубликами — симитами — чаек прямо на лету и любоваться Стамбулом с воды.
После пройдёмся по площади Таксим — излюбленному месту гуляний как жителей, так и гостей города. Дойдём до знаменитой улицы Истикляль и покатаемся на знаменитом старинном красном трамвае под манящий запах жареных каштанов. Посетим Египетский рынок, где продают турецкие сладости и приправы, сыры и другие вкусности.
К вечеру поднимемся на Галатскую башню и насладимся видом вечернего Константинополя в огнях. А в завершении сравним открывающуюся панораму с двухэтажного Галатского моста, пересекающего залив Золотой Рог. Отсюда сразу видны и Европа, и Азия, и разделяющий их Босфор. А на нижнем этаже расположены рыбные ресторанчики, куда мы заглянем на ужин.
Перелёт в Каппадокию, Красная и Розовая долины, пещерный город Чавушин, долина Пашаба
Утром совершим перелёт в столицу Каппадокии — город Невшехир, откуда доедем до деревни Гёреме и разместимся в отеле. После прогуляемся по Красной и Розовой долинам, где вы полюбуетесь потрясающими разноцветными ландшафтами с тоннелями, пещерными церквями и кельями. По возможности перекусим в кафе среди этих необычных пейзажей.
Затем побываем в деревне Чавушин, где находится одноимённый пещерный город, в скалах которого с 10-го века вплоть до 1953 года жили люди. Заглянем в центр керамики, и вы посмотрите на местных умельцев за работой. Прогуляемся по тропе до долины Пашаба. По возвращении можно будет забронировать полёт на воздушном шаре.
Вечером пройдёмся по улочкам Гёреме и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть посёлок в вечернем освещении.
Наблюдение за полётом шаров, долина Любви, Учхисар
Встанем ещё затемно, чтобы успеть подняться на смотровую площадку и насладиться видом разноцветных воздушных шаров, поднимающихся в предрассветное небо. Многие приезжают в Каппадокию только ради того, чтобы на это посмотреть. Девушкам, которые не боятся замёрзнуть, рекомендуем надеть яркие платья, чтобы утроить фотосессию на таком шикарном фоне.
Затем вернёмся в гостиницу, позавтракаем, немного отдохнём и продолжим изучать эти сказочные места. Побываем в долине Любви, получившей такое название из-за причудливой формы скальных останцев. Посетим Учхисар — древнюю крепость и высшую точку района. Полюбуемся завораживающей панорамой Гёреме и окрестностей и прогуляемся по узким и крутым улочкам меж старинных домов.
Подземный город Каймаклы, праздничный ужин
Сегодня снова будет возможность полетать на воздушном шаре. Желающих ждёт ранний подъём (за час-полтора до рассвета) и поездка на микроавтобусе к месту старта. Остальные участники могут выспаться.
Затем соберёмся вместе за завтраком, после которого вас ждёт ещё одна интересная локация — подземный город Каймаклы. Только представьте: он был выдолблен вручную и мог вмещать до 15 000 человек с продовольствием и скотом! Посетим несколько уровней города, открытых для осмотра. А во второй половине дня пройдёмся по сувенирным магазинчикам и устроим праздничный ужин.
Перелёт в Стамбул
Утром доедем до аэропорта и вернёмся в Стамбул, откуда вы разъедетесь по домам с тёплыми воспоминаниями о нашей яркой поездке.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 100
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Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Экскурсионная программа по Стамбулу с местным профессиональным гидом
- Экскурсионная программа в Каппадокии
- Сопровождение гидом
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Групповая аптечка
- Консультации по покупке билетов и выбору экипировки
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно - от 25 000 руб
- Внутренний перелёт Стамбул - Невшехир - Стамбул - 10 000 руб
- Трансфер из аэропорта в гостиницу в день прилёта
- Обеды и ужины - около 500 руб
- Полёт на воздушном шаре в Каппадокии (по желанию) - около 200 евро
- Страховка