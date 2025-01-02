Новогодние каникулы в Турции: манящий Стамбул и притягательная Каппадокия

Прокатиться на пароме и старинном трамвае и встретить рассвет с видом на парящие в небе шары
Чем заняться в новогодние праздники? Едем гулять по улочкам Стамбула, пахнущим жареными каштанами и морем, и любоваться сказочными ландшафтами каппадокийских долин.

Мы посетим главные достопримечательности бывшего Константинополя: собор Святой Софии и
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мечеть Султанахмет, цистерну Базилика и дворец Топкапы.

Прокатимся по Босфору под крики чаек и проедем по знаменитой улице Истикляль на старинном красном трамвае.

В Каппадокии заглянем в пещерные города, рассмотрим причудливые скалы, а желающие смогут полетать на воздушном шаре. Будем гладить котиков, торговаться на базарах, пробовать кебабы и сладости. Начните новый год с турецким размахом!

Новогодние каникулы в Турции: манящий Стамбул и притягательная Каппадокия
Новогодние каникулы в Турции: манящий Стамбул и притягательная Каппадокия
Новогодние каникулы в Турции: манящий Стамбул и притягательная Каппадокия
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой вам понадобятся: заграничный паспорт, медицинский полис, деньги на личные расходы (питание, сувениры и т. п. — около 500 евро).

Проживание. В отелях Стамбула и Гёреме в 2-, 3- и 4-местных номерах с удобствами.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Уровень сложности. Сложность 3 из 10, подходит для людей, не имеющих серьёзных проблем со здоровьем. Активная насыщенная программа предполагает ежедневные прогулки налегке до 12 км.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Сегодня вы прилетаете в Стамбул и размещаетесь в отеле. На этот день не запланировано мероприятий, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта. Можно самостоятельно прогуляться по старому городу. Вечером соберёмся вместе, познакомимся и обсудим наше путешествие.

Прилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдых
2 день

Достопримечательности исторической части Стамбула

Утро особенно доброе, если вы встречаете его в Стамбуле! Сегодня будем знакомиться с древним оживлённым городом, где встречаются Европа и Азия, и увидим главные достопримечательности его исторической части.

Вас ждут собор Святой Софии (Айя-София) и мечеть Султанахмет (Голубая мечеть), цистерна Базилика — старинное подземное водохранилище, которое теперь функционирует как музей. Посетим Топкапы — старейший османский дворец Стамбула, который в течение 400 лет служил резиденцией и офисом для турецких султанов.

Побываем на Ипподроме — античной площади, где сохранились постройки различных времён: Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина и Немецкий фонтан, открытый в 1901 году. Посмотрим на соседствующий с ней дворец Ибрагима-паши, построенный в 16-м веке.

И конечно, обязательно заглянем на пёстрый и шумный Гранд-Базар — старинный крытый рынок. Здесь можно потренироваться торговаться с продавцами, что стало уже местной традицией.

Достопримечательности исторической части СтамбулаДостопримечательности исторической части СтамбулаДостопримечательности исторической части СтамбулаДостопримечательности исторической части СтамбулаДостопримечательности исторической части СтамбулаДостопримечательности исторической части Стамбула
3 день

Прогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мост

Позавтракав, разместимся на пароме и прокатимся по Босфору. Можно кормить традиционными бубликами — симитами — чаек прямо на лету и любоваться Стамбулом с воды.

После пройдёмся по площади Таксим — излюбленному месту гуляний как жителей, так и гостей города. Дойдём до знаменитой улицы Истикляль и покатаемся на знаменитом старинном красном трамвае под манящий запах жареных каштанов. Посетим Египетский рынок, где продают турецкие сладости и приправы, сыры и другие вкусности.

К вечеру поднимемся на Галатскую башню и насладимся видом вечернего Константинополя в огнях. А в завершении сравним открывающуюся панораму с двухэтажного Галатского моста, пересекающего залив Золотой Рог. Отсюда сразу видны и Европа, и Азия, и разделяющий их Босфор. А на нижнем этаже расположены рыбные ресторанчики, куда мы заглянем на ужин.

Прогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мостПрогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мостПрогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мостПрогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мостПрогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мостПрогулка по Босфору, Таксим и Истикляль, Галатская башня и мост
4 день

Перелёт в Каппадокию, Красная и Розовая долины, пещерный город Чавушин, долина Пашаба

Утром совершим перелёт в столицу Каппадокии — город Невшехир, откуда доедем до деревни Гёреме и разместимся в отеле. После прогуляемся по Красной и Розовой долинам, где вы полюбуетесь потрясающими разноцветными ландшафтами с тоннелями, пещерными церквями и кельями. По возможности перекусим в кафе среди этих необычных пейзажей.

Затем побываем в деревне Чавушин, где находится одноимённый пещерный город, в скалах которого с 10-го века вплоть до 1953 года жили люди. Заглянем в центр керамики, и вы посмотрите на местных умельцев за работой. Прогуляемся по тропе до долины Пашаба. По возвращении можно будет забронировать полёт на воздушном шаре.

Вечером пройдёмся по улочкам Гёреме и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть посёлок в вечернем освещении.

Перелёт в Каппадокию, Красная и Розовая долины, пещерный город Чавушин, долина ПашабаПерелёт в Каппадокию, Красная и Розовая долины, пещерный город Чавушин, долина ПашабаПерелёт в Каппадокию, Красная и Розовая долины, пещерный город Чавушин, долина ПашабаПерелёт в Каппадокию, Красная и Розовая долины, пещерный город Чавушин, долина Пашаба
5 день

Наблюдение за полётом шаров, долина Любви, Учхисар

Встанем ещё затемно, чтобы успеть подняться на смотровую площадку и насладиться видом разноцветных воздушных шаров, поднимающихся в предрассветное небо. Многие приезжают в Каппадокию только ради того, чтобы на это посмотреть. Девушкам, которые не боятся замёрзнуть, рекомендуем надеть яркие платья, чтобы утроить фотосессию на таком шикарном фоне.

Затем вернёмся в гостиницу, позавтракаем, немного отдохнём и продолжим изучать эти сказочные места. Побываем в долине Любви, получившей такое название из-за причудливой формы скальных останцев. Посетим Учхисар — древнюю крепость и высшую точку района. Полюбуемся завораживающей панорамой Гёреме и окрестностей и прогуляемся по узким и крутым улочкам меж старинных домов.

Наблюдение за полётом шаров, долина Любви, УчхисарНаблюдение за полётом шаров, долина Любви, УчхисарНаблюдение за полётом шаров, долина Любви, УчхисарНаблюдение за полётом шаров, долина Любви, УчхисарНаблюдение за полётом шаров, долина Любви, УчхисарНаблюдение за полётом шаров, долина Любви, Учхисар
6 день

Подземный город Каймаклы, праздничный ужин

Сегодня снова будет возможность полетать на воздушном шаре. Желающих ждёт ранний подъём (за час-полтора до рассвета) и поездка на микроавтобусе к месту старта. Остальные участники могут выспаться.

Затем соберёмся вместе за завтраком, после которого вас ждёт ещё одна интересная локация — подземный город Каймаклы. Только представьте: он был выдолблен вручную и мог вмещать до 15 000 человек с продовольствием и скотом! Посетим несколько уровней города, открытых для осмотра. А во второй половине дня пройдёмся по сувенирным магазинчикам и устроим праздничный ужин.

Подземный город Каймаклы, праздничный ужинПодземный город Каймаклы, праздничный ужинПодземный город Каймаклы, праздничный ужинПодземный город Каймаклы, праздничный ужинПодземный город Каймаклы, праздничный ужинПодземный город Каймаклы, праздничный ужин
7 день

Перелёт в Стамбул

Утром доедем до аэропорта и вернёмся в Стамбул, откуда вы разъедетесь по домам с тёплыми воспоминаниями о нашей яркой поездке.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Экскурсионная программа по Стамбулу с местным профессиональным гидом
  • Экскурсионная программа в Каппадокии
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Групповая аптечка
  • Консультации по покупке билетов и выбору экипировки
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно - от 25 000 руб
  • Внутренний перелёт Стамбул - Невшехир - Стамбул - 10 000 руб
  • Трансфер из аэропорта в гостиницу в день прилёта
  • Обеды и ужины - около 500 руб
  • Полёт на воздушном шаре в Каппадокии (по желанию) - около 200 евро
  • Страховка
Место начала и завершения?
Стамбул, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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