Горящие путевки: разбор мифов и советы для выгодных покупок отдыха

О горящих путевках ходит много мифов и интерес к ним никогда не падает. Давайте отделим зёрна от плевел и дадим советы о том, как выгодно покупать горящие путевки

Горящие путёвки

Термин "горящие путевки" давно и прочно вошел в наш обиход и стал довольно расхожим понятием - кто-то уже уверенно пользуется этой разновидностью туристических продуктов, а кто-то только собирается попробовать. Но слышали это выражение практически все. И как это ни странно, но этот широко известный термин оброс множеством мифов и ложных стереотипов.

Попробуем прояснить картину от лица специалистов туристического рынка, отсечь мифы и дать рекомендации о том, как находить и покупать горящие путевки максимально правильно и выгодно.

Во-первых, следует знать что 95% горящих путевок появляется в сегменте пакетных предложений отдыха, и чаще всего - чартерных, то есть тех, для которых туроператоры используют чартерные авиарейсы (целиком арендованные ими у авиакомпаний, либо рейсы на собственных самолётах) с целью перевозок туристов, купивших их пакетный тур. В этом случае ценой перелёта распоряжается туроператор, а не авиакомпания, и он может за счет этого гибко играть ценой всего пакетного тура. Если перелёт происходит на регулярном рейсе - горящие путевки как правило на таких направлениях либо не появляются, либо появляются гораздо реже и с заметно меньшими размерами скидок.

Развенчание мифов о горящих путевках

Мифы о горящих путёвках

Миф №1: "Горящие путевки - это развод, рекламная уловка"

Нет. Горящие туры - это реальность и необходимость. Необходимость туроператора продать свои блоки мест на определенные даты. Возможность понять, что появляется риск не заполнить места на чартерах и в отелях у туроператора есть только вблизи оговариваемых дат, спрогнозировать заранее - никак, ведь рынок турпродуктов - очень живой и непредсказуемый организм с волатильным спросом. Снизить риски и продать места они могут с помощью снижения цены на эту дату. Так и появляются туры с горящей ценой перед некоторыми датами.

Миф №2: "Горящий тур можно купить заранее, за несколько месяцев"

Это невозможно. Туроператору просто незачем снижать цену тура, когда в запасе еще так много времени для продажи по обычной цене. Полагать в июне, что туры с вылетом 15 сентября плохо заполнятся, у оператора нет ни малейших оснований. Соответственно и снижать цену на них настолько заранее ему просто незачем. Горящие цены обычно появляются за 1-7 дней до вылета (если появляются вообще, что никем не может быть гарантировано).

Миф №3: "Если тур "горящий", значит качество услуг и сервиса будет хуже"

Совершенно не верно. Это тот же отель и тот же турпакет с тем же набором услуг, что и при обычной цене. Причины продажи со скидкой описаны в развенчании двух предыдущих мифов.

Миф №4: "Горящие путевки - это отказные туры, когда кто-то отказался от поездки"

Совсем нет, это две разные категории. Отказной тур возникает когда турист купил тур, позже выяснилось что он не может поехать и обращается в турфирму с просьбой помочь ему продать этот тур. Турфирма в большинстве случаев не обязана возвращать ему деньги и не обязана продавать такой тур. Но как правило старается пойти навстречу, если у нее такая возможность есть, но гарантий, что тур будет продан, она дать не может. В этом случае турпакет всё еще оформлен на туриста, а цену продажи определяет он, исходя из размера скидки от оплаченной им стоимости тура, на которую он готов пойти, чтобы вернуть хотя бы часть денег. Если покупатели найдутся, они оплачивают оговоренную цену туристу, и турагентство обращается к туроператору с просьбой о замене фамилий в турпакете на другие (помните, что замена фамилий - платная услуга у туроператора). А горящие туры - это обычные туры, но со сниженной ценой, они еще никому не проданы и находятся во "владении" туроператора".

А теперь поделимся некоторыми полезными советами о том, как правильно купить горящий тур с максимальной выгодой и не остаться без отдыха.

Советы по покупке горящих путевок

Советы по покупке горящих туров

Совет №1: Чаще мониторьте наличие горящих туров

В сезон ситуация меняется каждую минуту. Удачная горящая путевка может появиться в продаже в любой момент, а уже через 10 минут может быть продана.

Например, на сайте putevki.zp.ua есть удобный инструмент, чтобы мониторить горящие путевки - специальная онлайн-витрина, куда в живом режиме загружаются все горящие путевки от всех туроператоров. Предложения можно удобно сортировать по странам, курортам, категориям отелей и другим параметрам.

Совет №2: Оставьте заявку на горящий тур и предоплату в надежном турагентстве

Проверенный способ "отлова" выгодных горящих предложений - подать турфирме заявку на подходящие курорты и отели и оставить им предоплату. Дело в том, что ни одна опытная турфирма не отправит бронировку туроператору без предоплаты от туриста, иначе рискует этой суммой сама. Когда же ваши деньги уже находятся у них, при появлении горящей цены менеджер звонит вам, и при вашем согласии тут же бронирует турпакет на вашу фамилию. Помните, самые интересные цены продаются почти мгновенно, и на всё про всё у вас с менеджером есть буквально 5-20 минут.

Совет №3: Принимайте решение быстро

С горящими путевками главное правило звучит очень просто: кто быстрее принимает решение - тот выгоднее отдыхает. Это не туры раннего бронирования, и желание "ещё подумать" гарантированно приводит к потере классной цены в пик сезона (а для многих это чревато даже потерей отпуска за рубежом, ведь бюджет на отдых - не резиновый).

Совет №4: Будьте готовы к вылету на отдых в любой момент

Надеемся, с этим пунктом всё ясно - горящая путевка может означать вылет завтра, послезавтра и даже сегодня. Будьте легки на подъём и пусть ваш отдых будет выгодным и незабываемым!

Материал о горящих путевках и рекомендации по их покупке подготовлены специалистами туристической компании putevki.zp.ua.