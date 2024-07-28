Круизы однодневные – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Будапеште на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
11 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по Дунаю в Будапеште с коктейлями и живой музыкой
Приятный вечер в Будапеште начнется с теплоходной прогулки по Дунаю. Насладитесь видами города, живой музыкой и коктейлями на выбор. Это будет незабываемо
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
12 авг в 19:00
37 за человека
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
На теплоходе
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Насладитесь видами Будапешта с воды на теплоходе
Насладитесь уникальной теплоходной прогулкой по Дунаю в Будапеште. Виды на город, напитки без ограничений и атмосфера венгерской столицы ждут вас
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
12 авг в 19:00
65 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
9 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Вечерний круиз по Дунаю с ужином и венгерскими винами
Вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю с ужином и дегустацией пяти видов венгерских вин. Насладитесь видами Будапешта под живую музыку
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    28 июля 2024
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Хорошая экскурсия, нам понравилась. Очень обходительные официанты. Посадили нас у окна. Завораживающая живая музыка в исполнении небольшой группы музыкантов (4
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    человека) и национальные танцы - пара молодых людей. Официант - молодой человек - хорошо владеет английским, рассказал про каждое из 5 венгерских вин. Экскурсии как таковой нет, но здесь она и не требуется

  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
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    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
  • P
    Pavel
    14 августа 2022
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
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    бокал вина на входе нам не давали, как остальным. Дегустировали 6 венгерских вин. Девушка по очереди подходила к столикам и разливала разные виды вин и объясняла про каждое из них. Сидели мы у окна, все было видно. Также можно выйти на палубу и насладится потрясающими видами Будапешта под бокал вина или коктейля. Если вас не окажется за столиком, то девушка нальёт вино без вас, и вы без проблем сможете его попробовать. Также на теплоходе играет живая музыка, работает бар.

    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2019
    Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
    В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином. Понравилось не
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    очень, тк погода была плохая (дождь) и поэтому пришлось большую часть времени провести внутри теплохода. Это было не очень комфортно, тк яркий свет отсвечивает в стеклах и практически не видно никаких видов. Плюс у окна сидят только 2 человека со всего стола (сами столы могут быть и на 12-14 персон)

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Круизы однодневные»

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  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 99. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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