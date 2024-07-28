2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Незабываемая вечерняя прогулка по Дунаю с ужином на борту теплохода. Восхитительные виды Будапешта и традиционные венгерские блюда под живую музыку
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€69 за человека
2 часа
Водная прогулка
Насладитесь видами Будапешта с воды на теплоходе
Насладитесь уникальной теплоходной прогулкой по Дунаю в Будапеште. Виды на город, напитки без ограничений и атмосфера венгерской столицы ждут вас
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€65 за человека
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по Дунаю в Будапеште с коктейлями и живой музыкой
Приятный вечер в Будапеште начнется с теплоходной прогулки по Дунаю. Насладитесь видами города, живой музыкой и коктейлями на выбор. Это будет незабываемо
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€37 за человека
2 часа
Водная прогулка
Вечерний круиз по Дунаю с ужином и венгерскими винами
Вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю с ужином и дегустацией пяти видов венгерских вин. Насладитесь видами Будапешта под живую музыку
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон28 июля 2024Хорошая экскурсия, нам понравилась. Очень обходительные официанты. Посадили нас у окна. Завораживающая живая музыка в исполнении небольшой группы музыкантов (4
- ООлег30 июня 2024Прогулка отличная, живая музыка, вкусный венгеский ужин, замечательные виды и вина. Организатор оказывал помощь в поиске причала, других вопросах.
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ООльга7 мая 2024Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
- ЕЕлена13 декабря 2023Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
- PPavel14 августа 2022Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
- ЕЕлена10 марта 2020Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее
- ААлександра30 января 2020Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
- ЮЮлия28 мая 2019В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином. Понравилось не
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Водные для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
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