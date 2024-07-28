Водные для детей – экскурсии в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные для детей» в Будапеште на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
На теплоходе
14 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Незабываемая вечерняя прогулка по Дунаю с ужином на борту теплохода. Восхитительные виды Будапешта и традиционные венгерские блюда под живую музыку
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
На теплоходе
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Насладитесь видами Будапешта с воды на теплоходе
Насладитесь уникальной теплоходной прогулкой по Дунаю в Будапеште. Виды на город, напитки без ограничений и атмосфера венгерской столицы ждут вас
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
65 за человека
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
11 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по Дунаю в Будапеште с коктейлями и живой музыкой
Приятный вечер в Будапеште начнется с теплоходной прогулки по Дунаю. Насладитесь видами города, живой музыкой и коктейлями на выбор. Это будет незабываемо
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
37 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
9 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Вечерний круиз по Дунаю с ужином и венгерскими винами
Вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю с ужином и дегустацией пяти видов венгерских вин. Насладитесь видами Будапешта под живую музыку
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    28 июля 2024
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Хорошая экскурсия, нам понравилась. Очень обходительные официанты. Посадили нас у окна. Завораживающая живая музыка в исполнении небольшой группы музыкантов (4
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    человека) и национальные танцы - пара молодых людей. Официант - молодой человек - хорошо владеет английским, рассказал про каждое из 5 венгерских вин. Экскурсии как таковой нет, но здесь она и не требуется

  • О
    Олег
    30 июня 2024
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Прогулка отличная, живая музыка, вкусный венгеский ужин, замечательные виды и вина. Организатор оказывал помощь в поиске причала, других вопросах.
  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
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    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
  • P
    Pavel
    14 августа 2022
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
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    бокал вина на входе нам не давали, как остальным. Дегустировали 6 венгерских вин. Девушка по очереди подходила к столикам и разливала разные виды вин и объясняла про каждое из них. Сидели мы у окна, все было видно. Также можно выйти на палубу и насладится потрясающими видами Будапешта под бокал вина или коктейля. Если вас не окажется за столиком, то девушка нальёт вино без вас, и вы без проблем сможете его попробовать. Также на теплоходе играет живая музыка, работает бар.

    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет
  • Е
    Елена
    10 марта 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее
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    никто и не обещал, хотя во время движения, аудиогид на английском сообщал, что мы видим и краткую историю объекта, нам хватило. К лодке нас проводила милая девушка, при входе дали по бокалу неплохого игристого вина, посадили у окна, что нас порадовало. А потом официанты начали открывать крышки на бесконечных кастрюлях, тарелках и т. д. Там было несколько видов салатов, пара супов и большой выбор мясных блюд с гарнирами. Все я не попробовала, но то, что пробовала - это было вкусно. Неприятных последствий от еды не было. Кстати, упомянутые официанты были улыбчивы, доброжелательны. Один из них нам дал бесплатно по еще одному бокалу игристого вина. Приятно. Маршрут поездки - это все, что надо увидеть в Будапеште. Полтора часа было достаточно. Из минусов - у окна, видимо, проходит отопление, и горячий воздух дул очень сильно прямо в лицо, а это вместе с качкой на волнах, алкоголем и едой, у некоторых может привести к неприятностям.

  • А
    Александра
    30 января 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2019
    Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
    В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином. Понравилось не
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    очень, тк погода была плохая (дождь) и поэтому пришлось большую часть времени провести внутри теплохода. Это было не очень комфортно, тк яркий свет отсвечивает в стеклах и практически не видно никаких видов. Плюс у окна сидят только 2 человека со всего стола (сами столы могут быть и на 12-14 персон)

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
  2. Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
  3. Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
  4. Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Водные для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 37 до 99. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Водные для детей», 35 ⭐ отзывов, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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