Индивидуальная
Спа-путешествие: аквапарк, грязевые ванны и минеральные источники
Начало: 19 Суан Нгок, Винь Нгок, Нячанг, Вьетнам
«Спа-пакеты на любой вкус В «Ай-Резорт» доступно несколько вариантов спа-программ — от 20-минутной грязевой ванны до комплексных ритуалов с массажем и травяными обёртываниями»
$8 за человека
Групповая
до 25 чел.
Роскошный день релакса: грязевые ванны и спа Тхап Ба
Начало: Улица Нго Ден, 438, Нгокхиеп, Нячанг, Вьетнам
«Этот уникальный спа‑центр предлагает минеральные грязевые ванны, которые помогают снять стресс, расслабить тело и подарить вашей коже настоящее удовольствие»
$5 за человека
Индивидуальная
Лечебные грязевые ванны и спа-день в отеле Galina
Начало: Ул. Хунг Выонг, 5, район Лок Тхо, Нячанг, Кханьхоа
«Городской оазис релакса В самом центре Нячанга, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, расположился спа-отель Galina — крупнейший спа-центр города и настоящая грязелечебница»
$14 за человека
Индивидуальная
Полное расслабление в спа Хуту - массаж и уход в центре Нячанга
Начало: 5 Хонг Банг, округ Тантьен, Нячанг, Кханьхоа
«Оазис спокойствия в центре города Добро пожаловать в спа Хуту — одно из лучших мест для отдыха в Нячанге»
$5.50 за человека
Групповая
до 15 чел.
Горячие источники и грязевые спа-процедуры
Погрузитесь в мир релаксации: горячие источники, грязевые ванны и храм Чам Понагар ждут вас в Нячанге
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
«Выбирайте из Thap Ba Mud Spa Center, I-resort Mud Spa и 100 Eggs Mud Center, трёх самых известных грязевых спа-центров в провинции»
Расписание: Ежедневно в 08:30 и 13:30.
28 апр в 08:30
29 апр в 08:30
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
N
Тот случай, когда радуешься, что сопровождающий оказался вьетнамцем: очень понятный английский, полное включение в тебя и твои пожелания, почти трогательная угодливость: и полотенца носил, и следил, чтобы мы вещи нигде
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «SPA»
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
