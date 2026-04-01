читать дальше уменьшить не забыли, и без очереди какой-то инвентарь добывал, и фотографий кучу наделал… Короче, с нашим Мио можно было вообще ни о чём не думать) ну и Резорт - огромное пространство, где можно заблудиться, но очень кайфово с индивидуальным сопровождением. Больше всего понравились грязевые ванны и массаж. Спасибо!

Тот случай, когда радуешься, что сопровождающий оказался вьетнамцем: очень понятный английский, полное включение в тебя и твои пожелания, почти трогательная угодливость: и полотенца носил, и следил, чтобы мы вещи нигде