Мини-группа
до 6 чел.
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 09:30
29 сен в 09:30
27 окт в 09:30
$103 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сеул
Погрузитесь в атмосферу Сеула, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Узнайте о традициях и религиях Кореи в уютной обстановке
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Где встречаются эпохи: Сеул
Путешествие в сердце Сеула, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя мэрию, дворец и деревню в уникальной экскурсии
Начало: У метро Seoul City Hall
Расписание: в будние дни в 09:00
25 сен в 09:00
30 сен в 09:00
$128 за человека
