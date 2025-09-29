Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Сеуле на русском языке, цены от $103. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 13 отзывов Мини-группа до 6 чел. Сеул: путешествие во времени Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи Начало: Ручья Чхонгечхон Расписание: в понедельник в 09:30 $103 за человека На машине 5.5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать в Сеул Погрузитесь в атмосферу Сеула, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Узнайте о традициях и религиях Кореи в уютной обстановке $450 за всё до 4 чел. Пешая 4.5 часа 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. Где встречаются эпохи: Сеул Путешествие в сердце Сеула, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя мэрию, дворец и деревню в уникальной экскурсии Начало: У метро Seoul City Hall Расписание: в будние дни в 09:00 $128 за человека Другие экскурсии Сеула

