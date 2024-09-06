Игры – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Вене на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 8 чел.
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Увлекательный квест по Вене, раскрывающий тайны жизни и смерти Моцарта. Подходит для всей семьи, включая детей. Исторические факты и логические задачи ждут вас
Начало: Около собора Св. Стефана
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
26 мар в 10:00
27 мар в 15:00
€300 за всё до 4 чел.
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
Пешая
1.5 часа
Квест
до 12 чел.
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
Заглянуть за парадные фасады роскошной Вены и узнать об истории и подковёрных драмах столицы
Начало: У собора святого Стефана
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
24 мар в 14:00
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    6 сентября 2024
    Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
    Квест был подарком подруге на др. И это была великолепная идея! Время пролетело незаметно, загадка смерти Моцарта разгадана, а призы
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    получены. Квест детективный, увлекает в мир дедукции и спортивного ориентирования на местности. Мы по полной использовали наблюдательность, эрудицию и google-maps))) Было весело и азартно находить очередную подсказку где-нибудь посреди Вены и бороться за то, кто первый её прочтёт. Гид по ходу квеста рассказывает интересные истории из жизни Моцарта и показывает потайные венские местечки. Квест даёт возможность посмотреть на Вену свежим взглядом. Заменить монокль классических экскурсий на интересное активное приключение в самом центре Вены. Квест осилят абсолютно все, ибо в сложные моменты гид направляет в нужное русло неуёмный поток догадок и предположений. Рекомендую дружным компаниям и любителям активного отдыха.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Игры»

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  3. Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Парламент
  8. Исторический музей
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в марте 2025
Сейчас в Вене в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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