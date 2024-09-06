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получены. Квест детективный, увлекает в мир дедукции и спортивного ориентирования на местности. Мы по полной использовали наблюдательность, эрудицию и google-maps))) Было весело и азартно находить очередную подсказку где-нибудь посреди Вены и бороться за то, кто первый её прочтёт. Гид по ходу квеста рассказывает интересные истории из жизни Моцарта и показывает потайные венские местечки. Квест даёт возможность посмотреть на Вену свежим взглядом. Заменить монокль классических экскурсий на интересное активное приключение в самом центре Вены. Квест осилят абсолютно все, ибо в сложные моменты гид направляет в нужное русло неуёмный поток догадок и предположений. Рекомендую дружным компаниям и любителям активного отдыха.