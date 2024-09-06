Квест
до 8 чел.
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
Увлекательный квест по Вене, раскрывающий тайны жизни и смерти Моцарта. Подходит для всей семьи, включая детей. Исторические факты и логические задачи ждут вас
Начало: Около собора Св. Стефана
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
Квест
до 4 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
26 мар в 10:00
27 мар в 15:00
€300 за всё до 4 чел.
Квест
до 12 чел.
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
Заглянуть за парадные фасады роскошной Вены и узнать об истории и подковёрных драмах столицы
Начало: У собора святого Стефана
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
24 мар в 14:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина6 сентября 2024Квест был подарком подруге на др. И это была великолепная идея! Время пролетело незаметно, загадка смерти Моцарта разгадана, а призы
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Игры»
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