Трансферы из Бреста в Беловежскую пущу – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансферы из Бреста в Беловежскую пущу» в Бресте, цены от 270 Br, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу и обратно
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу и обратно
Начало: Брест
Расписание: Бронирование возможно на любой день недели — выбирайте удобное время!
430 Br за всё до 4 чел.
Трансфер Брест - Беловежская пуща и обратно
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Брест - Беловежская пуща и обратно
Начало: Брест, точный адрес
344 Br430 Br за всё до 4 чел.
Брест-Беловежская пуща-Брест
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест-Беловежская пуща-Брест
Начало: Брест
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника, в 9 30.
270 Br за всё до 5 чел.

