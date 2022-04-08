Вас ждёт путешествие в город Копривщица – хорошо сохранившийся архитектурный заповедник в Болгарии. Небольшой городок с мощеными улочками и живописными красочными домиками 18-19 века расположен среди просторных лесов и полян с чистейшим воздухом, находящийся в сердце Средней горы, в 110 км. к юго-востоку от Софии на высоте 1030 м. над уровнем моря.

Город может похвастаться большим количеством архитектурных памятников с того времени, всего их 383, большинство из них были восстановлены до их первоначального вида. Также сохранились коллекции этнографических сокровищ, старого оружия, произведений национального возрождения, изысканной резьбы, бытовых тканей с вышивкой, есть выставка национальных костюмов и типичных болгарских украшений.

С 1965 года Национальный фестиваль болгарского фольклора проводится каждые пять лет в Копривщице, здесь собираются музыканты, художники и мастера со всей Болгарии. Фестиваль Копривщица - это самое значительное болгарское музыкальное мероприятие.

Вас ждёт экскурси по городу, в ходе которой вы посетите дом Ослекова, который сегодня является этнографическим музеем, дом Каблешкова, Каравелова и Лютова, которые являются лучшими примерами архитектуры болгарского возрождения. Вы пройдете по Первому Ганскому мосту, где первый выстрел апрельского восстания против османской оккупации был пущен в 1876 году.

После экскурсии у вас будет примерно 3 часа свободного времени для обеда и самостоятельной прогулки.