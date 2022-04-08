Город - музей Копривщица

Смешанная: автобусная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Город - музей Копривщица
Город - музей Копривщица
Город - музей Копривщица
Город - музей Копривщица

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Ослекова
  • Дом Каблешкова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вас ждёт путешествие в город Копривщица – хорошо сохранившийся архитектурный заповедник в Болгарии. Небольшой городок с мощеными улочками и живописными красочными домиками 18-19 века расположен среди просторных лесов и полян с чистейшим воздухом, находящийся в сердце Средней горы, в 110 км. к юго-востоку от Софии на высоте 1030 м. над уровнем моря.

Город может похвастаться большим количеством архитектурных памятников с того времени, всего их 383, большинство из них были восстановлены до их первоначального вида. Также сохранились коллекции этнографических сокровищ, старого оружия, произведений национального возрождения, изысканной резьбы, бытовых тканей с вышивкой, есть выставка национальных костюмов и типичных болгарских украшений.

С 1965 года Национальный фестиваль болгарского фольклора проводится каждые пять лет в Копривщице, здесь собираются музыканты, художники и мастера со всей Болгарии. Фестиваль Копривщица - это самое значительное болгарское музыкальное мероприятие.

Вас ждёт экскурси по городу, в ходе которой вы посетите дом Ослекова, который сегодня является этнографическим музеем, дом Каблешкова, Каравелова и Лютова, которые являются лучшими примерами архитектуры болгарского возрождения. Вы пройдете по Первому Ганскому мосту, где первый выстрел апрельского восстания против османской оккупации был пущен в 1876 году.

После экскурсии у вас будет примерно 3 часа свободного времени для обеда и самостоятельной прогулки.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте гиду. Комбинированный билет
  • 5 домов
  • 6 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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