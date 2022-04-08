Мельник и Роженский монастырь

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Мельник и Роженский монастырь
Мельник и Роженский монастырь
Мельник и Роженский монастырь
Мельник и Роженский монастырь

Что вас ожидает 🤩

  • Мельник
  • Дом Кордопулова
  • Роженский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Мельник - самый маленький город Болгарии, с менее чем 300 жителями. Находится в 20 км к юго-востоку от города Сандански и в 180 км к югу от Софии. Город славится своим красным вином, впечатляющей архитектурой и природой. Мельник сочетает в себе воспоминания о процветающем прошлом и, уникальной в своем роде, сельской местности: с причудливыми песчаными пирамидами, башнями в форме грибов, а так же виноградниками и садами.

Дома Мельника просторны, с широкими карнизами и башнями, высокими витражами, резными потолками и большими подвалами. Единственная улица ведет к лучшему дому Кордопулову - с венецианскими витражами, просторными комнатами и салонами, декоративными росписями, резьбой, коваными железными воротами и большим винным погребом.

Монастырь Богородицы - один из немногих монастырей, который сохранился с тех пор, как он был построен. Он расположен в юго-западной части Пирина, в 6 км от Мельника. Отсюда открывается чудесный вид на великолепные вершины гор Пирин и Беласица и уникальные пирамиды Мельник. Монастырь был построен в 890 году. В XVII веке монастырь был сожжен, но был восстановлен в 18 веке.

Подобно другим монастырям, Роженский монастырь имеет свою чудотворную икону Девы Марии, которая защищает монастырь и его паломников. Легенда рассказывает, что икона принадлежала вдове из Никеи (Греция). Византийский император Теофилус, который боролся с культом иконы, хотел уничтожить икону, и вдова бросила ее в реку. Икона дошла до монастыря «Иврион» в Греции. Позже она была перенесена в Роженский монастырь.

Программа

Оригинальную архитектуру Возрождения со знаменитыми винными погребами: Боярский дом 13 века и многочисленные церкви.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты: Дом Кордопулова 2 BGN. Обед в местном ресторане
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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