Мельник - самый маленький город Болгарии, с менее чем 300 жителями. Находится в 20 км к юго-востоку от города Сандански и в 180 км к югу от Софии. Город славится своим красным вином, впечатляющей архитектурой и природой. Мельник сочетает в себе воспоминания о процветающем прошлом и, уникальной в своем роде, сельской местности: с причудливыми песчаными пирамидами, башнями в форме грибов, а так же виноградниками и садами.

Дома Мельника просторны, с широкими карнизами и башнями, высокими витражами, резными потолками и большими подвалами. Единственная улица ведет к лучшему дому Кордопулову - с венецианскими витражами, просторными комнатами и салонами, декоративными росписями, резьбой, коваными железными воротами и большим винным погребом.

Монастырь Богородицы - один из немногих монастырей, который сохранился с тех пор, как он был построен. Он расположен в юго-западной части Пирина, в 6 км от Мельника. Отсюда открывается чудесный вид на великолепные вершины гор Пирин и Беласица и уникальные пирамиды Мельник. Монастырь был построен в 890 году. В XVII веке монастырь был сожжен, но был восстановлен в 18 веке.

Подобно другим монастырям, Роженский монастырь имеет свою чудотворную икону Девы Марии, которая защищает монастырь и его паломников. Легенда рассказывает, что икона принадлежала вдове из Никеи (Греция). Византийский император Теофилус, который боролся с культом иконы, хотел уничтожить икону, и вдова бросила ее в реку. Икона дошла до монастыря «Иврион» в Греции. Позже она была перенесена в Роженский монастырь.