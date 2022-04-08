Ежедневно в 09:00

В рамках данной программы вам предлагается посещение города Пловдив, который является одним из самых привлекательных и ярких центров, расположенных в Верхней фракийской долине, вдоль двух берегов реки Марица, разбросанный по шести уникальным холмам. Пловдив сохранил уникальные сокровища из своей истории, город древних фракийцев, Филиппополис (372 г. до н. э.) - город Филиппа II. Старый Пловдив впечатляет своим живописный архитектурный ансамбль периода национального возрождения, созданный щедрым талантом, сердцем и ум болгарских мастеров.

По прибытию в Пловдив вас ждёт обзорная экскурсия по Старому кварталу. Вы посетите руины городского форума, стадион, амфитеатр Филиппа II, базилики, термальные бани, дома и административные здания. Вы посетите римский амфитеатр 2-го века, вмещающий 3000 человек, который был полностью восстановлен и снова используется для культурных мероприятий. С разноцветными фасадами, яркими фронтонами, обильным декором и роскошной мебелью, мягкими цветными силуэтами и резными потолками, двух и трехэтажные дома Пловдива напоминают небольшие дворцы. Вы посетите дом Койумддзиголу (1846-48), который сегодня представляет Этнографический музей и осмотрите Дом Георгиади (1846-48), Дом Балабанова и музей-дом Альфонса де Ламартина (1830), где французский поэт жил в течение нескольких месяцев.

После экскурсии у вас будет свободное время для обеда.

После обеда вы посетите Бачковский монастырь, расположенный среди склонов гор Родопы, на правом берегу реки Чая. «Успенский» Бачковский монастырь является вторым крупным монастырем в Болгарии. Это важный памятник христианской архитектуры и один из крупнейших и старейших восточно-православных монастырей в Европе. Монастырь известен и ценится за уникальное сочетание византийской, грузинской и болгарской культуры, объединенной общей верой. Настенные росписи датируются 1643 годом, и имеют большую художественную ценность.