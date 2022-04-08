Троянский монастырь и Ловеч

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Троянский монастырь и Ловеч
Троянский монастырь и Ловеч
Троянский монастырь и Ловеч
Троянский монастырь и Ловеч

Что вас ожидает 🤩

  • Троянский монастырь
  • Ловеч
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Троянский монастырь

Монастырь Успения Пресвятой Богородицы или, как его чаще называют, Троянский монастырь является третьим по величине монастырем в Болгарии. Он расположен в северной части страны на Балканских горах и был основан в конце XVI века. Монастырь расположен на беру реки Черни Осам в 10 км от Трояна в города Ловеч и является популярным туристическим направлением.

По легендам, Троянский монастырь существовал задолго до XVI века. От старой церкви сохранился только тронный камень. К началу девятого века монашеское братство вновь воздвигло монастырь. В 1835 году мастер Константин построил замечательную главную церковь, которая была расписана Захари Зографом в 1847-1849 годах. Просторные жилые помещения с просторными верандами, были построены в 1835-1855 годах. В 1865 году в монастырском дворе была возведена башня с зимней церковью и колокольней.

Троянский монастырь также с 17-го века является домом одной из святых икон в болгарском Православии, Трехручной Девой.

Многие люди совершают паломничество в этот монастырь в День Святого Георгия из-за иконы святого Георгия в главной церкви.

Ловеч

Город расположен по обе стороны реки Осам в 150 км к северо-востоку от столицы Софии. Ловеч имеет множество парков и мест для отдыха. Благодаря этому, Ловеч известен как город сирени. Ловеч - один из старейших городов Болгарии. Символом города является Покрытый мост, построенный в 19 в. Болгарским мастером Колио Фичето. Мост уникален на Балканах и его можно сравнить со знаменитым Понте Веккио во Флоренции.

Программа

Архитектурно-исторический заповедник Вароша, с мемориальными домами Драсовой и Рашовой, Дом-музей Апостола свободы - Василь Левски, Хисаря-крепость, Стратеш-парк.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед в местном ресторане. Входные билеты: Троянский монастырь - музей Левски 2 BGN
  • Средневековая крепость Ловеч 4 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Софии

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Софии

Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
6 часов
Индивидуальная
Валентина
Нет отзывов
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Рильский монастырь находится в горе Рилы, на высоте 1147 метров над уровнем моря
от 170 за 1-3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
2 часа
Индивидуальная
Мариана
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
София - один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20 веков
50 за 1-8 чел.
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
3 часа
Индивидуальная
Аудиогид
4.5
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
Мы предлагаем современный вид экскурсии! Теперь вы сможете самостоятельно
13 за 1 человека
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
7 часов
Индивидуальная
Валентина
5
2 отзыва
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Экскурсия из Софии в Пловдив
от 190 за 1-3 чел.
Узнать Софию за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Валентина
4.9
23 отзыва
Узнать Софию за 3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру
85 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Надя
5
105 отзывов
Обзорная экскурсия по Софии
Открыть достопримечательности Софии на пешеходной экскурсии по центру города
от 100 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Софии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Софии
ХОРОШО
🇧🇬
ТАМ