Троянский монастырь

Монастырь Успения Пресвятой Богородицы или, как его чаще называют, Троянский монастырь является третьим по величине монастырем в Болгарии. Он расположен в северной части страны на Балканских горах и был основан в конце XVI века. Монастырь расположен на беру реки Черни Осам в 10 км от Трояна в города Ловеч и является популярным туристическим направлением.

По легендам, Троянский монастырь существовал задолго до XVI века. От старой церкви сохранился только тронный камень. К началу девятого века монашеское братство вновь воздвигло монастырь. В 1835 году мастер Константин построил замечательную главную церковь, которая была расписана Захари Зографом в 1847-1849 годах. Просторные жилые помещения с просторными верандами, были построены в 1835-1855 годах. В 1865 году в монастырском дворе была возведена башня с зимней церковью и колокольней.

Троянский монастырь также с 17-го века является домом одной из святых икон в болгарском Православии, Трехручной Девой.

Многие люди совершают паломничество в этот монастырь в День Святого Георгия из-за иконы святого Георгия в главной церкви.

Ловеч

Город расположен по обе стороны реки Осам в 150 км к северо-востоку от столицы Софии. Ловеч имеет множество парков и мест для отдыха. Благодаря этому, Ловеч известен как город сирени. Ловеч - один из старейших городов Болгарии. Символом города является Покрытый мост, построенный в 19 в. Болгарским мастером Колио Фичето. Мост уникален на Балканах и его можно сравнить со знаменитым Понте Веккио во Флоренции.