Национальный парк Лахемаа в Эстонии - это место, где можно ощутить дыхание истории и природы.В рамках экскурсии гости увидят великолепные поместья, такие как Палмсе и Сагади, и узнают об их

знатных владельцах. В замке Раквере туристы погрузятся в атмосферу 16 века, участвуя в средневековых развлечениях. Посещение рыбацкого посёлка Кясьму и дегустация эстонских вин добавят особый колорит. Это путешествие подходит для всех, кто интересуется историей и культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для посещения национального парка Лахемаа и замка Раквере - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа предстает во всей красе. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться красотой местных пейзажей, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для посещения.

Сейчас июль — это идеальное время.