Мои заказы

Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере

Перенеситесь в прошлое, посетив национальный парк Лахемаа и замок Раквере. Узнайте о жизни средневековых эстонцев и насладитесь местными винами
Национальный парк Лахемаа в Эстонии - это место, где можно ощутить дыхание истории и природы.

В рамках экскурсии гости увидят великолепные поместья, такие как Палмсе и Сагади, и узнают об их
читать дальше

знатных владельцах. В замке Раквере туристы погрузятся в атмосферу 16 века, участвуя в средневековых развлечениях. Посещение рыбацкого посёлка Кясьму и дегустация эстонских вин добавят особый колорит. Это путешествие подходит для всех, кто интересуется историей и культурой

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение замка Раквере
  • 🍷 Дегустация эстонских вин
  • 🌲 Прогулка по парку Лахемаа
  • 🎥 Съемочные места фильма
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для посещения национального парка Лахемаа и замка Раквере - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа предстает во всей красе. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться красотой местных пейзажей, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для посещения.
Сейчас июль — это идеальное время.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Ближайшие даты:
7
июл9
июл11
июл14
июл16
июл18
июл21
июл
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Поместье Палмсе
  • Поместье Сагади
  • Замок Раквере
  • Рыбацкий посёлок Кясьму

Описание экскурсии

В переводе Лахемаа — земля заливов. Национальный парк Лахемаа был учреждён с целью сохранения природных ландшафтов. Лахемаа — это прекрасная природа Эстонии, сосновые леса, водопады, живописные болота и альвары.

Программа

  • Жемчужиной национального парка Лахемаа по праву считают поместье Палмсе. Это поместье некогда принадлежало известному дворянскому роду фон дер Пален. Поместье Палмсе — уникальный архитектурный ансамбль 18 столетия. Я расскажу историю этой семьи.
  • В поместье работает винотека, в которой вы сможете насладиться вкусом эстонских вин. Мало кто знает, что маленькая страна Эстония, где нет виноградников, производит качественные вина.
  • Мы также посетим мызу Сагади, где были сняты сцены фильма «Приключение собаки Баскервилей».
  • Побываем мы и в гостях у капитана в небольшом рыбацком посёлке Кясьму.
  • И главное приключение — посещение средневекового замка Раквере. Здесь вы переместитесь в 16 век с настоящими развлечениями тех времен: стрельбой из лука, метанием копья, лабораторией алхимика, где вы сами сможете изготовить порох, пыточной, мертвецкой и даже адом! В замке вас встретит средневековая горожанка, которая выдаст вам накидки и сопроводит в это увлекательное, средневековое путешествие.
  • Я расскажу о жизни простого народа и балтийских немцев.
  • По желанию вы сможете побывать в корчме, где подаются блюда национальной эстонской кухни.

Организационные детали

  • Вход в поместье Палмсе — 6 евро, билет в замок Раквере — 6 евро, ученикам — 4 евро, семейный билет — 12 евро. В замке можно заказать гида (20 евро в час).
  • Если группа от 4 человек, стоимость экскурсии — 200 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
28 июл 2018
Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
Marina
30 авг 2016
Очень понравилось. Огромное спасибо!

Входит в следующие категории Таллина

Похожие экскурсии из Таллина

Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
9 июл в 09:00
11 июл в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Вокруг Старого Таллина
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
Завтра в 11:00
21 июл в 11:00
€55 за всё до 8 чел.
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
9 июл в 10:00
11 июл в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Таллине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Таллине