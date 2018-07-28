Национальный парк Лахемаа в Эстонии - это место, где можно ощутить дыхание истории и природы.
В рамках экскурсии гости увидят великолепные поместья, такие как Палмсе и Сагади, и узнают об их
В рамках экскурсии гости увидят великолепные поместья, такие как Палмсе и Сагади, и узнают об их
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение замка Раквере
- 🍷 Дегустация эстонских вин
- 🌲 Прогулка по парку Лахемаа
- 🎥 Съемочные места фильма
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для посещения национального парка Лахемаа и замка Раквере - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа предстает во всей красе. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться красотой местных пейзажей, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для посещения.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Поместье Палмсе
- Поместье Сагади
- Замок Раквере
- Рыбацкий посёлок Кясьму
Описание экскурсии
В переводе Лахемаа — земля заливов. Национальный парк Лахемаа был учреждён с целью сохранения природных ландшафтов. Лахемаа — это прекрасная природа Эстонии, сосновые леса, водопады, живописные болота и альвары.
Программа
- Жемчужиной национального парка Лахемаа по праву считают поместье Палмсе. Это поместье некогда принадлежало известному дворянскому роду фон дер Пален. Поместье Палмсе — уникальный архитектурный ансамбль 18 столетия. Я расскажу историю этой семьи.
- В поместье работает винотека, в которой вы сможете насладиться вкусом эстонских вин. Мало кто знает, что маленькая страна Эстония, где нет виноградников, производит качественные вина.
- Мы также посетим мызу Сагади, где были сняты сцены фильма «Приключение собаки Баскервилей».
- Побываем мы и в гостях у капитана в небольшом рыбацком посёлке Кясьму.
- И главное приключение — посещение средневекового замка Раквере. Здесь вы переместитесь в 16 век с настоящими развлечениями тех времен: стрельбой из лука, метанием копья, лабораторией алхимика, где вы сами сможете изготовить порох, пыточной, мертвецкой и даже адом! В замке вас встретит средневековая горожанка, которая выдаст вам накидки и сопроводит в это увлекательное, средневековое путешествие.
- Я расскажу о жизни простого народа и балтийских немцев.
- По желанию вы сможете побывать в корчме, где подаются блюда национальной эстонской кухни.
Организационные детали
- Вход в поместье Палмсе — 6 евро, билет в замок Раквере — 6 евро, ученикам — 4 евро, семейный билет — 12 евро. В замке можно заказать гида (20 евро в час).
- Если группа от 4 человек, стоимость экскурсии — 200 евро.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Таллине
Провели экскурсии для 2598 туристов
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местамЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
28 июл 2018
Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
Marina
30 авг 2016
Очень понравилось. Огромное спасибо!
Входит в следующие категории Таллина
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