Елена проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по Парижу позволяет получить общее представление о городе, его устройстве, истории 📖 и основах.

Во время классической трехчасовой экскурсии 🧭 по городу на машине можно увидеть все известные достопримечательности 🏛️ Парижа его античной, средневековой и современной истории, расположенные на его правом и левом берегах, а также острове 🏝️ Сите - колыбели Парижа, где находится знаменитый Собор Парижской Богоматери.

Мы проедем с вами по элегантным Елисейским Полям, увидим Триумфальную Арку – символ победы Наполеона под Аустерлицем. Далее маршрут пройдет через площадь Трокадеро, откуда открывается великолепный вид на Эйфелеву башню и Марсово поле, затем Дом Инвалидов, где покоится прах великого Наполеона Бонапарта, музей 🖼 Родена, мост Александра III – самый красивый мост Парижа, а также роскошные Большой и Малый дворцы.

Мы пересечем площадь Согласия - одну из самых красивых 🤩 и больших площадей города со знаменитым египетским обелиском и фонтанами, похожую на античный храм церковь ⛪ Мадлен, Вандомскую площадь с ее строгими и элегантными особняками XVIII века и бутиками именитых ювелиров, пышное и величественное здание Гранд Опера, крупнейшего в мире оперного театра, бывший королевский дворец, а теперь один из самых известных музеев мира – Лувр. Увидим знаменитый самый старый мост Парижа - Новый мост, Французскую Академию, Монетный двор и мост Искусств.

В старой части Парижа мы увидим с вами площадь Шатле и башню Святого Якова, побываем на площади центральной мэрии Парижа, знаменитой когда-то Гревской площади, проедемся по узким улочкам аристократического квартала Марэ и посетим площадь Вогезов, где сохранились жилые дома и частные особняки XVI и XVII веков.

На левом берегу мы увидим знаменитый на весь мир парижский университет Сорбонна с прилегающим к нему Латинским кварталом, величественный Пантеон, где похоронены герои и самые известные люди Франции, Люксембургский сад, видевший столько великих персонажей, от Марии Медичи до Наполеона, квартал Сен-Жермен, с его богемным духом и одной из самых старых церквей Парижа с одноименным именем Сен Жермен.

Если мы добавим еще один час к нашей экскурсии, мы сможем посетить самый богемный холм Парижа – Монмартр, у подножья которого находится знаменитое кабаре Мулен Руж, а на вершине возвышается белоснежный храм Сакре-Кёр, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на весь город 🏙️. Париж, как говорится, у вас на ладони!