Елена проводит ещё 5 экскурсий

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По Парижу на автомобиле

Елена
Елена – Гид из Парижа
Вас ждёт трёхчасовая поездка по правому и левому берегу Парижа и острову Сите.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Триумфальную арку, Эйфелеву башню, собор Парижской Богоматери, Лувр.

Проедете по Новому мосту, кварталам Маре и Сан Жермен, поднимитесь на богемный Монмартр.

Вы узнаете самое интересное из истории 📖 и жизни города, а самое главное совсем не устанете от многочасовых прогулок – прокатитесь по Парижу на автомобиле 🚘.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €270 за экскурсию

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По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле
Обзорная экскурсия ⛳ по Парижу позволяет получить общее представление о городе, его устройстве, истории 📖 и основах.
Во время классической трехчасовой экскурсии 🧭 по городу на машине можно увидеть все известные достопримечательности 🏛️ Парижа его античной, средневековой и современной истории, расположенные на его правом и левом берегах, а также острове 🏝️ Сите - колыбели Парижа, где находится знаменитый Собор Парижской Богоматери.
Мы проедем с вами по элегантным Елисейским Полям, увидим Триумфальную Арку – символ победы Наполеона под Аустерлицем. Далее маршрут пройдет через площадь Трокадеро, откуда открывается великолепный вид на Эйфелеву башню и Марсово поле, затем Дом Инвалидов, где покоится прах великого Наполеона Бонапарта, музей 🖼 Родена, мост Александра III – самый красивый мост Парижа, а также роскошные Большой и Малый дворцы.
Мы пересечем площадь Согласия - одну из самых красивых 🤩 и больших площадей города со знаменитым египетским обелиском и фонтанами, похожую на античный храм церковь ⛪ Мадлен, Вандомскую площадь с ее строгими и элегантными особняками XVIII века и бутиками именитых ювелиров, пышное и величественное здание Гранд Опера, крупнейшего в мире оперного театра, бывший королевский дворец, а теперь один из самых известных музеев мира – Лувр. Увидим знаменитый самый старый мост Парижа - Новый мост, Французскую Академию, Монетный двор и мост Искусств.
В старой части Парижа мы увидим с вами площадь Шатле и башню Святого Якова, побываем на площади центральной мэрии Парижа, знаменитой когда-то Гревской площади, проедемся по узким улочкам аристократического квартала Марэ и посетим площадь Вогезов, где сохранились жилые дома и частные особняки XVI и XVII веков.
На левом берегу мы увидим знаменитый на весь мир парижский университет Сорбонна с прилегающим к нему Латинским кварталом, величественный Пантеон, где похоронены герои и самые известные люди Франции, Люксембургский сад, видевший столько великих персонажей, от Марии Медичи до Наполеона, квартал Сен-Жермен, с его богемным духом и одной из самых старых церквей Парижа с одноименным именем Сен Жермен.
Если мы добавим еще один час к нашей экскурсии, мы сможем посетить самый богемный холм Парижа – Монмартр, у подножья которого находится знаменитое кабаре Мулен Руж, а на вершине возвышается белоснежный храм Сакре-Кёр, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на весь город 🏙️. Париж, как говорится, у вас на ладони!
Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия на автомобиле (до 6 чел)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 В вашем отеле
Место завершения
🏁 По вашему желанию
По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле
По Парижу на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена
Елена
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